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Часть Севастополя без света - в чем причина - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Часть Севастополя без света - в чем причина
Часть Севастополя без света - в чем причина - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Часть Севастополя без света - в чем причина
Половина Севастополя вечером в пятницу осталась без электричества. Как объяснил губернатор города Михаил Развожаев, причина - отключение автоматики на... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T22:41
2023-06-16T23:10
севастополь
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Половина Севастополя вечером в пятницу осталась без электричества. Как объяснил губернатор города Михаил Развожаев, причина - отключение автоматики на подстанции.Он также добавил, что на восстановление электроснабжения понадобится несколько часов. На месте работает замгубернатора Евгений Горлов.В 23.00 Горлов сообщил в своем Telegram-канале, что практически всех абонентов подключили по резервной линии "Севастопольэнерго". Причины произошедшего выясняются.В апреле часть Севастополя осталась без электричества из-за аварии на сетях высокого напряжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверкуВ Сакском районе больше тысячи человек остались без электричестваЮжный берег Крыма утром остался без света
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севастополь, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, происшествия, михаил развожаев, крым, новости крыма, энергосистема крыма
Часть Севастополя без света - в чем причина

Развожаев объяснил причины отключения света в Севастополе

22:41 16.06.2023 (обновлено: 23:10 16.06.2023)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяВладимирский Собор в Херсонесе
Владимирский Собор в Херсонесе
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Половина Севастополя вечером в пятницу осталась без электричества. Как объяснил губернатор города Михаил Развожаев, причина - отключение автоматики на подстанции.

"Вижу ваши сообщения о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе. По предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции "Севастополь". Специалисты работают по восстановлению электроснабжения потребителям", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что на восстановление электроснабжения понадобится несколько часов. На месте работает замгубернатора Евгений Горлов.
В 23.00 Горлов сообщил в своем Telegram-канале, что практически всех абонентов подключили по резервной линии "Севастопольэнерго". Причины произошедшего выясняются.
В апреле часть Севастополя осталась без электричества из-за аварии на сетях высокого напряжения.
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