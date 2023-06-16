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Часть Севастополя без света - в чем причина
Часть Севастополя без света - в чем причина - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Часть Севастополя без света - в чем причина
Половина Севастополя вечером в пятницу осталась без электричества. Как объяснил губернатор города Михаил Развожаев, причина - отключение автоматики на... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T22:41
2023-06-16T22:41
2023-06-16T23:10
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Половина Севастополя вечером в пятницу осталась без электричества. Как объяснил губернатор города Михаил Развожаев, причина - отключение автоматики на подстанции.Он также добавил, что на восстановление электроснабжения понадобится несколько часов. На месте работает замгубернатора Евгений Горлов.В 23.00 Горлов сообщил в своем Telegram-канале, что практически всех абонентов подключили по резервной линии "Севастопольэнерго". Причины произошедшего выясняются.В апреле часть Севастополя осталась без электричества из-за аварии на сетях высокого напряжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверкуВ Сакском районе больше тысячи человек остались без электричестваЮжный берег Крыма утром остался без света
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севастополь, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, происшествия, михаил развожаев, крым, новости крыма, энергосистема крыма
Часть Севастополя без света - в чем причина
Развожаев объяснил причины отключения света в Севастополе
22:41 16.06.2023 (обновлено: 23:10 16.06.2023)