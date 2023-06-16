https://crimea.ria.ru/20230616/chast-sevastopolya-bez-sveta--v-chem-prichina-1129447240.html

Часть Севастополя без света - в чем причина

Часть Севастополя без света - в чем причина - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Часть Севастополя без света - в чем причина

Половина Севастополя вечером в пятницу осталась без электричества. Как объяснил губернатор города Михаил Развожаев, причина - отключение автоматики на... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T22:41

2023-06-16T22:41

2023-06-16T23:10

севастополь

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

происшествия

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энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Половина Севастополя вечером в пятницу осталась без электричества. Как объяснил губернатор города Михаил Развожаев, причина - отключение автоматики на подстанции.Он также добавил, что на восстановление электроснабжения понадобится несколько часов. На месте работает замгубернатора Евгений Горлов.В 23.00 Горлов сообщил в своем Telegram-канале, что практически всех абонентов подключили по резервной линии "Севастопольэнерго". Причины произошедшего выясняются.В апреле часть Севастополя осталась без электричества из-за аварии на сетях высокого напряжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверкуВ Сакском районе больше тысячи человек остались без электричестваЮжный берег Крыма утром остался без света

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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