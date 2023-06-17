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Главные события и заявления дня: 17 июня

Главные события и заявления дня: 17 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Главные события и заявления дня: 17 июня

Во Франции землетрясение – разрушены дома. Ситуация в зоне СВО: группой удар по противнику 13 атак ВСУ. Украиснкие беспилотники атаковали нефтеперегонную... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T19:59

2023-06-17T19:59

2023-06-17T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Во Франции землетрясение – разрушены дома. Ситуация в зоне СВО: группой удар по противнику 13 атак ВСУ. Украиснкие беспилотники атаковали нефтеперегонную станцию "Дружба" на Брянщине. Затопленная Херсонщина: что с людьми и водой. Крым и Алжир свяжет морское сообщение. Сколько мест размещения готовы встречать туристов в Крыму. В Севастополе появится морской терминал.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Во Франции землетрясение – разрушены домаВо Франции несколько зданий и инфраструктура повреждены или разрушены в результате землетрясения магнитудой 5,3. Об том сообщили в префектуре Дё-Севр В коммуне Ла-Лень департамента Приморская Шаранта заявили, что десятки домов стали непригодными для проживания. Предварительно известно об одном пострадавшем. Ситуация в зоне СВО: группой удар по противнику 13 атак ВСУАрмия России ударила по центру принятия решений ВСУ. "Цель удара достигнута – назначенный объект поражен", – сообщили в Минобороны. Всего за сутки ВС РФ поразили 97 артподразделений украинских войск в 103 районах. И отразили 13 украинских атак на трех направлениях: Южно-Донецком, Донецком и Запорожском. Потери ВСУ здесь превысили 600 человек.Атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской областиУкраинские боевики тремя беспилотниками атаковали нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам российские ПВО уничтожили три БПЛА. Затопленная Херсонщина: что с людьми и водойС территорий Херсонской области, затопленных в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, за все время эвакуации вывезли более 7,8 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, поток эвакуированных снижается на фоне снижения уровня воды в населенных пунктах. Он таке поделился прогнозами экспертов относительно того, когда вода полностью уйдет. В экстренных службах региона сообщили о непрекращающихся обстрелах приграничья со стороны ВСУ. Крым и Алжир свяжет морское сообщениеВласти Крыма проведут переговоры с Алжиром о налаживании прямого морского торгового сообщения между полуостровом и африканской страной. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов. Он также рассказал, с какой еще страной ведется о аналогичная работа по созданию прямых морских маршрутов. Сколько мест размещения готовы встречать туристов в КрымуВ Крыму туристов ждет более 1000 средств размещения, средняя загрузка на сегодня около 40%, в крупных санаториях она достигает 80%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. Здесь также рассказали, сколько туристических маршрутов доступно гостям этим летом. В Севастополе появится морской терминалВ Севастополе построят многофункциональный морской терминал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, соответствующее соглашение между правительством и компанией, которая будет реализовывать инвестиционный проект, подписано на ПМЭФ.

https://crimea.ria.ru/20230617/put-v-nikuda-muzeyschiki-kryma-ob-ukrainizatsii-russkikh-khudozhnikov-1129438537.html

https://crimea.ria.ru/20230617/sanitarnaya-zona-na-ukraine-gde-ostanovyatsya-rossiyskie-voyska-1129428970.html

https://crimea.ria.ru/20230617/kontrnastuplenie-vsu-i-mir-posle-svo-top-novostey-nedeli-1129449161.html

https://crimea.ria.ru/20230617/poezda-lastochka-budut-khodit-v-zaporozhskoy-oblasti--vlasti-1129448698.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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