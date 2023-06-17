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Главные события и заявления дня: 17 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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Главные события и заявления дня: 17 июня
Главные события и заявления дня: 17 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Главные события и заявления дня: 17 июня
Во Франции землетрясение – разрушены дома. Ситуация в зоне СВО: группой удар по противнику 13 атак ВСУ. Украиснкие беспилотники атаковали нефтеперегонную... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T19:59
2023-06-17T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Во Франции землетрясение – разрушены дома. Ситуация в зоне СВО: группой удар по противнику 13 атак ВСУ. Украиснкие беспилотники атаковали нефтеперегонную станцию "Дружба" на Брянщине. Затопленная Херсонщина: что с людьми и водой. Крым и Алжир свяжет морское сообщение. Сколько мест размещения готовы встречать туристов в Крыму. В Севастополе появится морской терминал.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Во Франции землетрясение – разрушены домаВо Франции несколько зданий и инфраструктура повреждены или разрушены в результате землетрясения магнитудой 5,3. Об том сообщили в префектуре Дё-Севр В коммуне Ла-Лень департамента Приморская Шаранта заявили, что десятки домов стали непригодными для проживания. Предварительно известно об одном пострадавшем. Ситуация в зоне СВО: группой удар по противнику 13 атак ВСУАрмия России ударила по центру принятия решений ВСУ. "Цель удара достигнута – назначенный объект поражен", – сообщили в Минобороны. Всего за сутки ВС РФ поразили 97 артподразделений украинских войск в 103 районах. И отразили 13 украинских атак на трех направлениях: Южно-Донецком, Донецком и Запорожском. Потери ВСУ здесь превысили 600 человек.Атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской областиУкраинские боевики тремя беспилотниками атаковали нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам российские ПВО уничтожили три БПЛА. Затопленная Херсонщина: что с людьми и водойС территорий Херсонской области, затопленных в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, за все время эвакуации вывезли более 7,8 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, поток эвакуированных снижается на фоне снижения уровня воды в населенных пунктах. Он таке поделился прогнозами экспертов относительно того, когда вода полностью уйдет. В экстренных службах региона сообщили о непрекращающихся обстрелах приграничья со стороны ВСУ. Крым и Алжир свяжет морское сообщениеВласти Крыма проведут переговоры с Алжиром о налаживании прямого морского торгового сообщения между полуостровом и африканской страной. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов. Он также рассказал, с какой еще страной ведется о аналогичная работа по созданию прямых морских маршрутов. Сколько мест размещения готовы встречать туристов в КрымуВ Крыму туристов ждет более 1000 средств размещения, средняя загрузка на сегодня около 40%, в крупных санаториях она достигает 80%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. Здесь также рассказали, сколько туристических маршрутов доступно гостям этим летом. В Севастополе появится морской терминалВ Севастополе построят многофункциональный морской терминал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, соответствующее соглашение между правительством и компанией, которая будет реализовывать инвестиционный проект, подписано на ПМЭФ.
https://crimea.ria.ru/20230617/put-v-nikuda-muzeyschiki-kryma-ob-ukrainizatsii-russkikh-khudozhnikov-1129438537.html
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главное за день, новости, новости крыма, общество, политика, экономика, сво, пмэф
Главные события и заявления дня: 17 июня

Главные события и заявления субботы, 17 июня

19:59 17.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Во Франции землетрясение – разрушены дома. Ситуация в зоне СВО: группой удар по противнику 13 атак ВСУ. Украиснкие беспилотники атаковали нефтеперегонную станцию "Дружба" на Брянщине. Затопленная Херсонщина: что с людьми и водой. Крым и Алжир свяжет морское сообщение. Сколько мест размещения готовы встречать туристов в Крыму. В Севастополе появится морской терминал.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
08:05
Путь в никуда: музейщики Крыма об "украинизации" русских художников

Во Франции землетрясение – разрушены дома

Во Франции несколько зданий и инфраструктура повреждены или разрушены в результате землетрясения магнитудой 5,3. Об том сообщили в префектуре Дё-Севр В коммуне Ла-Лень департамента Приморская Шаранта заявили, что десятки домов стали непригодными для проживания. Предварительно известно об одном пострадавшем.

Ситуация в зоне СВО: группой удар по противнику 13 атак ВСУ

Армия России ударила по центру принятия решений ВСУ.
"Цель удара достигнута – назначенный объект поражен", – сообщили в Минобороны.
Всего за сутки ВС РФ поразили 97 артподразделений украинских войск в 103 районах. И отразили 13 украинских атак на трех направлениях: Южно-Донецком, Донецком и Запорожском. Потери ВСУ здесь превысили 600 человек.

Атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области

Украинские боевики тремя беспилотниками атаковали нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам российские ПВО уничтожили три БПЛА.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
08:28Радио "Спутник в Крыму"
"Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войска

Затопленная Херсонщина: что с людьми и водой

С территорий Херсонской области, затопленных в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, за все время эвакуации вывезли более 7,8 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, поток эвакуированных снижается на фоне снижения уровня воды в населенных пунктах. Он таке поделился прогнозами экспертов относительно того, когда вода полностью уйдет.
В экстренных службах региона сообщили о непрекращающихся обстрелах приграничья со стороны ВСУ.

Крым и Алжир свяжет морское сообщение

Власти Крыма проведут переговоры с Алжиром о налаживании прямого морского торгового сообщения между полуостровом и африканской страной. Об этом сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов. Он также рассказал, с какой еще страной ведется о аналогичная работа по созданию прямых морских маршрутов.
ВСУ
17:15
Контрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели

Сколько мест размещения готовы встречать туристов в Крыму

В Крыму туристов ждет более 1000 средств размещения, средняя загрузка на сегодня около 40%, в крупных санаториях она достигает 80%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. Здесь также рассказали, сколько туристических маршрутов доступно гостям этим летом.

В Севастополе появится морской терминал

В Севастополе построят многофункциональный морской терминал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, соответствующее соглашение между правительством и компанией, которая будет реализовывать инвестиционный проект, подписано на ПМЭФ.
Поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
12:05Эксклюзивы РИА Новости Крым
Поезда "Ласточка" будут ходить в Запорожской области – власти
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Жертв уже 29: число погибших от затопления на Херсонщине выросло - власти
21:30Зенитчики группировки "Днепр" лишили ВСУ еще одного "Байрактара"
21:16ВСУ семь раз обстреляли Ясиноватую - есть жертвы
20:08Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин
19:59Главные события и заявления дня: 17 июня
19:51Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке
19:49Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ
19:29ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома
19:11В Севастополе ЧФ проведет тренировку по уничтожению подводных ДРГ
18:48Пленный боец ВСУ рассказал, как и почему сдался - видео
18:06Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов
17:15Контрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели
16:35Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях
16:14Такая разная Сурганова: любовь к Родине, Вселенная и Пушкин
15:50Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУ
15:08Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области
14:31С затопленных территорий Херсонщины вывезли около 8 тысяч человек
13:42Крым намерен наладить прямое морское сообщение с Алжиром – власти
12:58ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине
12:11Группировкой "Днепр" уничтожена позиция ВСУ, минометы и артиллерия
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