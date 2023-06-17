https://crimea.ria.ru/20230617/zemletryasenie-magnitudoy-53-vo-frantsii-est-razrusheniya-1129447769.html

Землетрясение магнитудой 5,3 во Франции: есть разрушения

Землетрясение магнитудой 5,3 во Франции: есть разрушения - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Землетрясение магнитудой 5,3 во Франции: есть разрушения

По меньшей мере один человек пострадал, ряд зданий и инфраструктура получили повреждения в результате вчерашнего землетрясения магнитудой 5,3 во Франции. РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T09:21

2023-06-17T09:21

2023-06-17T09:44

землетрясение

франция

происшествия

сейсмология

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. По меньшей мере один человек пострадал, ряд зданий и инфраструктура получили повреждения в результате вчерашнего землетрясения магнитудой 5,3 во Франции."О человеке с легким ранением позаботились спасатели", - говорится в заявлении префектуры Дё-Севр в Twitter. - Вокруг местной церкви был установлен периметр безопасности.В ряде коммун зафиксированы значительные повреждения зданий. По данным радиостанции Franceinfo, в городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта местной церкви был нанесен серьезный ущерб. Храм в коммуне Арсе лишился части сводов, отметил мэр.По информации агентства Франс Пресс, в коммуне Ла-Лень департамента Приморская Шаранта получила значительные повреждения башня церкви, десятки домов признаны "непригодными для проживания" из-за появившихся после землетрясения трещин в стенах. В самом департаменте более тысячи человек остались без электричества из-за поврежденной ЛЭП, отмечает Franceinfo.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"

https://crimea.ria.ru/20230611/v-yaponii-proizoshlo-moschnoe-zemletryasenie-1129317931.html

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землетрясение, франция, происшествия, сейсмология, новости