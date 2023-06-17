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В Севастополе построят новый морской терминал - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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В Севастополе построят новый морской терминал
В Севастополе построят новый морской терминал - РИА Новости Крым, 17.06.2023
В Севастополе построят новый морской терминал
В Севастополе построят новый морской терминал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T10:07
2023-06-17T10:10
севастополь
михаил развожаев
пмэф
экономика
строительство
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе построят новый морской терминал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Проектом предусматривается создание морского терминала, включающего в себя два комплекса – по перевалке пищевых растительных грузов и по перевалке контейнерных, контейнерно-рефрижераторных грузов. Инвестиции в экономику Севастополя благодаря реализации проекта составят более 1,5 млрд рублей. XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речьОкеанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический паркНа побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
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севастополь, михаил развожаев, пмэф, экономика, строительство, крым, новости крыма

В Севастополе построят новый морской терминал

10:07 17.06.2023 (обновлено: 10:10 17.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрафская пристань в Севастополе
Графская пристань в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе построят новый морской терминал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"На ПМЭФ подписал соглашение между правительством Севастополя и ООО "Морской инжиниринговый технополис "Си Мейкер". Вместе с компанией мы будем совместно реализовывать инвестиционный проект по строительству многофункционального морского терминала в Севастополе", - написал он.
Проектом предусматривается создание морского терминала, включающего в себя два комплекса – по перевалке пищевых растительных грузов и по перевалке контейнерных, контейнерно-рефрижераторных грузов. Инвестиции в экономику Севастополя благодаря реализации проекта составят более 1,5 млрд рублей.
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
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