https://crimea.ria.ru/20230617/v-sevastopole-postroyat-novyy-morskoy-terminal-1129447918.html

В Севастополе построят новый морской терминал

В Севастополе построят новый морской терминал - РИА Новости Крым, 17.06.2023

В Севастополе построят новый морской терминал

В Севастополе построят новый морской терминал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T10:07

2023-06-17T10:07

2023-06-17T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе построят новый морской терминал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Проектом предусматривается создание морского терминала, включающего в себя два комплекса – по перевалке пищевых растительных грузов и по перевалке контейнерных, контейнерно-рефрижераторных грузов. Инвестиции в экономику Севастополя благодаря реализации проекта составят более 1,5 млрд рублей. XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речьОкеанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический паркНа побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"

https://crimea.ria.ru/20230615/operator-svyazi-vlozhit-v-razvitie-tekhnologiy-v-sevastopole-4-mlrd-rubley--1129418056.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, пмэф, экономика, строительство, крым, новости крыма