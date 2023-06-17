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С затопленных территорий Херсонщины вывезли около 8 тысяч человек

С затопленных территорий Херсонщины вывезли около 8 тысяч человек - РИА Новости Крым, 17.06.2023

С затопленных территорий Херсонщины вывезли около 8 тысяч человек

С территорий Херсонской области, затопленных в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, за все время эвакуации вывезли более 7,8 тысяч человек. Об этом... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T14:31

2023-06-17T14:31

2023-06-17T14:43

херсонская область

владимир сальдо

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. С территорий Херсонской области, затопленных в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, за все время эвакуации вывезли более 7,8 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.По его словам, две тысячи эвакуированных жителей Херсонщины пребывают сейчас в пунктах временного размещения. В больницы госпитализированы 103 человека.На территориях, освободившихся от воды, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий ЧП. Задействовано более 1,1 тысяч сотрудников МЧС, органов власти, военных, специалистов региональных и федеральных министерств и ведомств, волонтеров и добровольцев, уточнил Сальдо.Он отметил, что "по предварительным расчетам гидрологов сработка водохранилища до русловых отметок произойдет к 19 июня".Накануне, 16 июня, стало известно, что число жертв затопления выросло. Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭС

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херсонская область, владимир сальдо, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новые регионы россии, новости