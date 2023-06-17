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С затопленных территорий Херсонщины вывезли около 8 тысяч человек
С затопленных территорий Херсонщины вывезли около 8 тысяч человек - РИА Новости Крым, 17.06.2023
С затопленных территорий Херсонщины вывезли около 8 тысяч человек
С территорий Херсонской области, затопленных в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, за все время эвакуации вывезли более 7,8 тысяч человек. Об этом... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T14:31
2023-06-17T14:31
2023-06-17T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. С территорий Херсонской области, затопленных в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, за все время эвакуации вывезли более 7,8 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.По его словам, две тысячи эвакуированных жителей Херсонщины пребывают сейчас в пунктах временного размещения. В больницы госпитализированы 103 человека.На территориях, освободившихся от воды, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий ЧП. Задействовано более 1,1 тысяч сотрудников МЧС, органов власти, военных, специалистов региональных и федеральных министерств и ведомств, волонтеров и добровольцев, уточнил Сальдо.Он отметил, что "по предварительным расчетам гидрологов сработка водохранилища до русловых отметок произойдет к 19 июня".Накануне, 16 июня, стало известно, что число жертв затопления выросло. Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭС
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херсонская область, владимир сальдо, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новые регионы россии, новости
С затопленных территорий Херсонщины вывезли около 8 тысяч человек
Сальдо: с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 7,8 тысяч человек
14:31 17.06.2023 (обновлено: 14:43 17.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. С территорий Херсонской области, затопленных в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, за все время эвакуации вывезли более 7,8 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Поток эвакуированных снижается – большинство людей вывезены из зоны подтопления. За минувшие сутки эвакуированы 17 человек, за все время — более 7,8 тысяч", – сообщил он в своем Telegram-канале.
По его словам, две тысячи эвакуированных жителей Херсонщины пребывают сейчас в пунктах временного размещения. В больницы госпитализированы 103 человека.
На территориях, освободившихся от воды, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий ЧП. Задействовано более 1,1 тысяч сотрудников МЧС, органов власти, военных, специалистов региональных и федеральных министерств и ведомств, волонтеров и добровольцев, уточнил Сальдо.
"Идет откачка воды из зданий, сушка, сбор и вывоз мусора, дезинфекция территорий, утилизация погибших животных, вакцинация населения. Электроснабжение полностью восстановлено в городе Новая Каховка, поселке Днепряны, селах Забарино и Рыбальче, частично — в городах Алешки и Голая Пристань, селе Корсунка", – рассказал глава региона.
Он отметил, что "по предварительным расчетам гидрологов сработка водохранилища до русловых отметок произойдет к 19 июня".
Накануне, 16 июня, стало известно, что число жертв затопления выросло
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