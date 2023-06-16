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Жертвами теракта на Каховской ГЭС стали 25 человек - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Жертвами теракта на Каховской ГЭС стали 25 человек
Жертвами теракта на Каховской ГЭС стали 25 человек - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Жертвами теракта на Каховской ГЭС стали 25 человек
После теракта ВСУ на Каховской ГЭС число погибших выросло до 25 человек, еще 17 мирных жителей остаются пропавшими без вести. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T14:07
2023-06-16T14:07
разрушение каховской гэс
каховская гэс
херсонская область
владимир сальдо
общество
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. После теракта ВСУ на Каховской ГЭС число погибших выросло до 25 человек, еще 17 мирных жителей остаются пропавшими без вести. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.ВСУ планировали терактОн также заявил, что киевский режим давно спланировал теракт и готовился к этому не один месяц. Украинские боевики целенаправленно разрушали верхнюю часть плотины Каховского водохранилища регулярными ударами в течение полугода, поэтому в ночь на 6 июня для прорыва конструкции хватило одного попадания, объяснил Сальдо."Украинская сторона начала планомерно разбивать верхнюю часть Каховской плотины, это те шандоры, которые большей частью металлические. Поэтому ракеты, попадая в них, разламывали ее, но она еще держалась… И вот за эти месяцы все-таки инженерная часть плотины, находящаяся на уровне доступности для ракет, была приведена в состояние папиросной бумаги. Там хватило небольшого (ракетного - ред.) удара в ту роковую ночь, чтобы плотина была взорвана, и вода, уже не сдерживаясь ничем, хлынула", - сказал Сальдо.Врио губернатор назвал случившееся военным преступлением Киева, "которое должно наказываться по законам военного времени".Плотину можно восстановитьПри этом, заверил Сальдо, плотину Каховской ГЭС можно восстановить. По его словам, все проектные решения советских инженеров, которые ее возводили, сохранены. А для более быстрого процесса могут быть использованы современные технологии."Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, ее гидротехнические способности все равно сохранены… Само восстановление, производство гидротехнических работ, строительство, конечно же, месяц-два не займет. Там есть технологический цикл, который должен быть соблюден. С момента начала до восстановления Каховской плотины в том объеме, который нужен для сохранения водного баланса, по расчетам специалистов, нужно примерно где-то около года. Но что-то мне подсказывает, что при таких условиях мы это сделаем быстрее", - отметил Сальдо.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода ушла из 3 тысяч жилых домов в зоне затопления в Херсонской областиМор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилищеЗахарова: подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму - единый план Киева
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разрушение каховской гэс, каховская гэс, херсонская область, владимир сальдо, общество, происшествия, новости
Жертвами теракта на Каховской ГЭС стали 25 человек

Сальдо: число погибших из-за теракта на Каховской ГЭС выросло до 25 человек

14:07 16.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазрушенная дамба Каховской ГЭС
Разрушенная дамба Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. После теракта ВСУ на Каховской ГЭС число погибших выросло до 25 человек, еще 17 мирных жителей остаются пропавшими без вести. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Пропавших без вести 17 человек. Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие — сейчас уже известно: 25 человек", — сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

ВСУ планировали теракт

Он также заявил, что киевский режим давно спланировал теракт и готовился к этому не один месяц. Украинские боевики целенаправленно разрушали верхнюю часть плотины Каховского водохранилища регулярными ударами в течение полугода, поэтому в ночь на 6 июня для прорыва конструкции хватило одного попадания, объяснил Сальдо.
"Украинская сторона начала планомерно разбивать верхнюю часть Каховской плотины, это те шандоры, которые большей частью металлические. Поэтому ракеты, попадая в них, разламывали ее, но она еще держалась… И вот за эти месяцы все-таки инженерная часть плотины, находящаяся на уровне доступности для ракет, была приведена в состояние папиросной бумаги. Там хватило небольшого (ракетного - ред.) удара в ту роковую ночь, чтобы плотина была взорвана, и вода, уже не сдерживаясь ничем, хлынула", - сказал Сальдо.
Врио губернатор назвал случившееся военным преступлением Киева, "которое должно наказываться по законам военного времени".
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Плотину можно восстановить

При этом, заверил Сальдо, плотину Каховской ГЭС можно восстановить. По его словам, все проектные решения советских инженеров, которые ее возводили, сохранены. А для более быстрого процесса могут быть использованы современные технологии.
"Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, ее гидротехнические способности все равно сохранены… Само восстановление, производство гидротехнических работ, строительство, конечно же, месяц-два не займет. Там есть технологический цикл, который должен быть соблюден. С момента начала до восстановления Каховской плотины в том объеме, который нужен для сохранения водного баланса, по расчетам специалистов, нужно примерно где-то около года. Но что-то мне подсказывает, что при таких условиях мы это сделаем быстрее", - отметил Сальдо.
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ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
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Разрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСХерсонская областьВладимир СальдоОбществоПроисшествияНовости
 
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