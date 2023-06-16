https://crimea.ria.ru/20230616/voda-ushla-iz-3-tysyach-zhilykh-domov-v-zone-zatopleniya-v-khersonskoy-oblasti-1129423121.html

Вода ушла из 3 тысяч жилых домов в зоне затопления в Херсонской области

Вода ушла из 3 тысяч жилых домов в зоне затопления в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Вода ушла из 3 тысяч жилых домов в зоне затопления в Херсонской области

Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области опустился до 0 и 0,1 метра, в Новокаховском городском округе остается без... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T10:57

2023-06-16T10:57

2023-06-16T12:04

новости

херсонская область

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области опустился до 0 и 0,1 метра, в Новокаховском городском округе остается без изменений – пять метров. Вода ушла из трех тысяч жилых домов. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.В Херсонской области продолжается ликвидация последствий ЧС, вызванных разрушением Каховской ГЭС, которое привело к затоплению ряда территорий области.По его словам, 95 человек госпитализированы в медучреждения. Сотрудники минздрава Херсонской области вакцинировали 957 человек, эвакуированных с затопленных территорий.В Новой Каховке силами жилищно-коммунальных служб ведутся аварийно-восстановительные работы, лабораторные подразделения Роспотребнадзора продолжают вести контроль объектов окружающей среды."Работа по оказанию финансовой поддержки продолжается в штатном режиме. 821 жителю подтопленных территорий произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тыс рублей. Прием заявлений на выплаты пострадавшим в результате затопления гражданам ведется сотрудниками Министерства труда и социальной защиты Херсонской области на ежедневной основе, к настоящему времени поступило 1 172 заявления. Всем поможем, все восстановим!" - отметил Сальдо.Ранее РИА Новости Крым сообщал о начале выплат пострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек госпитализированы в больницы. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат людиВ России создана правительственная комиссия по ситуации в ХерсонщинеУходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке

https://crimea.ria.ru/20230615/10-raket-vsu-sovershili-popytku-pokusheniya-na-saldo-1129420108.html

херсонская область

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новости, херсонская область, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, роспотребнадзор