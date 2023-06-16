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Вода ушла из 3 тысяч жилых домов в зоне затопления в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Вода ушла из 3 тысяч жилых домов в зоне затопления в Херсонской области
Вода ушла из 3 тысяч жилых домов в зоне затопления в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Вода ушла из 3 тысяч жилых домов в зоне затопления в Херсонской области
Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области опустился до 0 и 0,1 метра, в Новокаховском городском округе остается без... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T10:57
2023-06-16T12:04
новости
херсонская область
разрушение каховской гэс
владимир сальдо
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области опустился до 0 и 0,1 метра, в Новокаховском городском округе остается без изменений – пять метров. Вода ушла из трех тысяч жилых домов. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.В Херсонской области продолжается ликвидация последствий ЧС, вызванных разрушением Каховской ГЭС, которое привело к затоплению ряда территорий области.По его словам, 95 человек госпитализированы в медучреждения. Сотрудники минздрава Херсонской области вакцинировали 957 человек, эвакуированных с затопленных территорий.В Новой Каховке силами жилищно-коммунальных служб ведутся аварийно-восстановительные работы, лабораторные подразделения Роспотребнадзора продолжают вести контроль объектов окружающей среды."Работа по оказанию финансовой поддержки продолжается в штатном режиме. 821 жителю подтопленных территорий произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тыс рублей. Прием заявлений на выплаты пострадавшим в результате затопления гражданам ведется сотрудниками Министерства труда и социальной защиты Херсонской области на ежедневной основе, к настоящему времени поступило 1 172 заявления. Всем поможем, все восстановим!" - отметил Сальдо.Ранее РИА Новости Крым сообщал о начале выплат пострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек госпитализированы в больницы. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат людиВ России создана правительственная комиссия по ситуации в ХерсонщинеУходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке
https://crimea.ria.ru/20230615/10-raket-vsu-sovershili-popytku-pokusheniya-na-saldo-1129420108.html
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новости, херсонская область, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, роспотребнадзор
Вода ушла из 3 тысяч жилых домов в зоне затопления в Херсонской области

В зоне затопления в Херсонской области вода ушла из 3 тысяч жилых домов

10:57 16.06.2023 (обновлено: 12:04 16.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода в доме
Вода в доме - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области опустился до 0 и 0,1 метра, в Новокаховском городском округе остается без изменений – пять метров. Вода ушла из трех тысяч жилых домов. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В Херсонской области продолжается ликвидация последствий ЧС, вызванных разрушением Каховской ГЭС, которое привело к затоплению ряда территорий области.
"За прошедшие сутки с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано 295 человек, с начала спасательной операции – 7,8 тыс. человек, из них 558 детей и 262 маломобильных гражданина. В пунктах временного размещения находится более 1,9 тыс. человек" - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, 95 человек госпитализированы в медучреждения. Сотрудники минздрава Херсонской области вакцинировали 957 человек, эвакуированных с затопленных территорий.
В Новой Каховке силами жилищно-коммунальных служб ведутся аварийно-восстановительные работы, лабораторные подразделения Роспотребнадзора продолжают вести контроль объектов окружающей среды.
"Работа по оказанию финансовой поддержки продолжается в штатном режиме. 821 жителю подтопленных территорий произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тыс рублей. Прием заявлений на выплаты пострадавшим в результате затопления гражданам ведется сотрудниками Министерства труда и социальной защиты Херсонской области на ежедневной основе, к настоящему времени поступило 1 172 заявления. Всем поможем, все восстановим!" - отметил Сальдо.
Ранее РИА Новости Крым сообщал о начале выплат пострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС.
ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек госпитализированы в больницы. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 23:12
10 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо
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НовостиХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭСВладимир СальдоРоспотребнадзор
 
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