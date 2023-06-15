Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Крыма опроверг фейки о питьевой воде на полуострове - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230615/minzdrav-kryma-oproverg-feyki-o-pitevoy-vode-na-poluostrove-1129418714.html
Минздрав Крыма опроверг фейки о питьевой воде на полуострове
Минздрав Крыма опроверг фейки о питьевой воде на полуострове - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Минздрав Крыма опроверг фейки о питьевой воде на полуострове
Документ с информацией об ухудшении в Крыму показателей проб питьевой воды, который распространяется в Telegram-каналах от имени министерства здравоохранения... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T21:16
2023-06-15T21:16
минздрав крыма
фейк
новости
новости крыма
украина
вода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127729249_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_8f355d6bdbea9535b5ee77b8df32b78c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Документ с информацией об ухудшении в Крыму показателей проб питьевой воды, который распространяется в Telegram-каналах от имени министерства здравоохранения РК, является фейковым. Об этом сообщили в минздраве республики.В республиканском минздраве подчеркнули, что специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю регулярно проводят исследования воды на предмет отклонения от нормы. И по состоянию на 15 июня патогены не выявлены.Ранее эксперты рассказали, как ЧП на Каховской ГЭС отразится на воде в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище Захарова: подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму - единый план Киева Есть ли радиационные риски на ЗАЭС
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127729249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b0ffec115761128f47097e3faa9c15d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минздрав крыма, фейк, новости, новости крыма, украина, вода в крыму
Минздрав Крыма опроверг фейки о питьевой воде на полуострове

Минздрав: информация об ухудшении в Крыму показателей проб питьевой воды – фейк

21:16 15.06.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Документ с информацией об ухудшении в Крыму показателей проб питьевой воды, который распространяется в Telegram-каналах от имени министерства здравоохранения РК, является фейковым. Об этом сообщили в минздраве республики.

"Украинские Telegram-каналы распространяют фейковый документ министерства здравоохранения Республики Крым о якобы ухудшении в регионе показателей проб питьевой воды, регистрации случаев заболеваний, вызванных микроорганизмами I-II групп патогенности, а также проведении в связи с этим противоэпидемических мероприятий. Данного документа не существует!" – сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В республиканском минздраве подчеркнули, что специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю регулярно проводят исследования воды на предмет отклонения от нормы. И по состоянию на 15 июня патогены не выявлены.
Ранее эксперты рассказали, как ЧП на Каховской ГЭС отразится на воде в Крыму.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Инфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС
Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище
Захарова: подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму - единый план Киева
Есть ли радиационные риски на ЗАЭС
 
Минздрав КрымаФейкНовостиНовости КрымаУкраинаВода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации
21:41Главные новости Крыма: 15 июня
21:16Минздрав Крыма опроверг фейки о питьевой воде на полуострове
20:51Крымские айтишники научили разговаривать московские постаматы
20:40Шестьдесят улиц Симферополя в пятницу останутся без света
20:26Оператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей
19:47С Крымского моста спасатели МЧС сняли мужчину
19:04Украсть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режима
18:55Кольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорога
18:37Большие штрафы: что изменит новый закон о животных
18:09Гранты на развитие пляжей: в Крыму стартовал конкурс для инвесторов
17:57РНКБ выделит 120 млрд рублей "СКГ "Парк" на строительство "Крым Наш Парк"
17:44РНКБ и "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о проектах по добыче газа
17:31В Севастополе начался купальный сезон – пляжи готовы не все
16:59Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище
16:49Десантные корабли ЧФ отработали групповые стрельбы по противнику в море
16:37Сможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – власти
16:25Как ЧП на Каховской ГЭС отразится на Крыме
16:12РНКБ подписал на ПМЭФ соглашения с девелоперами на 115 млрд рублей
16:04ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ
Лента новостейМолния