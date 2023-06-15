https://crimea.ria.ru/20230615/minzdrav-kryma-oproverg-feyki-o-pitevoy-vode-na-poluostrove-1129418714.html

Минздрав Крыма опроверг фейки о питьевой воде на полуострове

Минздрав Крыма опроверг фейки о питьевой воде на полуострове - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Минздрав Крыма опроверг фейки о питьевой воде на полуострове

Документ с информацией об ухудшении в Крыму показателей проб питьевой воды, который распространяется в Telegram-каналах от имени министерства здравоохранения... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T21:16

2023-06-15T21:16

2023-06-15T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Документ с информацией об ухудшении в Крыму показателей проб питьевой воды, который распространяется в Telegram-каналах от имени министерства здравоохранения РК, является фейковым. Об этом сообщили в минздраве республики.В республиканском минздраве подчеркнули, что специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю регулярно проводят исследования воды на предмет отклонения от нормы. И по состоянию на 15 июня патогены не выявлены.Ранее эксперты рассказали, как ЧП на Каховской ГЭС отразится на воде в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище Захарова: подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму - единый план Киева Есть ли радиационные риски на ЗАЭС

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