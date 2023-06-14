https://crimea.ria.ru/20230614/glavnye-novosti-kryma-14-iyunya-1129393628.html

Главные новости Крыма: 14 июня

Главные новости Крыма: 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Главные новости Крыма: 14 июня

В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской области. В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей. На побережье Крыма возведут жилой... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T21:39

2023-06-14T21:39

2023-06-14T21:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской области. В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей. На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов". Севастополю 240 лет: как город отмечает день рождения. Сильные ливни с грозами обрушатся на Крым. Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукцииО главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Дети из Белгородской области отдыхают в КрымуНа отдых и оздоровление в Крым приехали 580 детей из Белгородской области, их разместят в лагерях Евпатории и Бахчисарайского района.Крымская "оборонка" наращивает объемыПредприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму увеличили количество выпускаемой продукции в 3,5 раза. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов."Все крымские предприятия ОПК максимально задействованы в производстве. Только за последние полгода объем выпускаемой продукции увеличился практически в 3,5 раза, значительно возросло количество предоставляемых рабочих мест", - отметил Аксенов.На полуострове развернут масштабное строительствоВ Крыму планируется строительство завода полиэтиленовых труб мощностью 200 тонн готовой продукции в месяц. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Меморандум о взаимодействии в сфере реализации проекта подписали вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и гендиректор ООО "Черноморский трубный завод" Юрий Богданов.Кроме того, в Судаке на побережье Крыма будет построен жилой квартал "Новый Судак" площадью 300 тысяч квадратных метров. Он включит в себя многоквартирные дома, социальные объекты и коммерческую недвижимость. Меморандум о содействии в реализации соответствующего инвестпроекта также подписан на полях ПМЭФ.На Крым идет непогодаСильные ливни и грозы обрушатся на Крым вечером 14 и утром 15 июня. В этой связи главным управлением МЧС по республике объявлено штормовое предупреждение."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 14 июня, ночью и утром 15 июня в центральных, северных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы", - говорится в сообщении спасателей.Как Севастополь отмечает свое 240-летиеВ Севастополе праздничный день начался с музыки и цветов, которые возложили у памятного знака в сквере рядом с площадью Нахимова, где в 1783 году стали появляться первые здания будущего города-крепости.Также в разных районах города прошли праздничные программы. Над Константиновской батареей на Северной стороне подняли большой флаг Севастополя. На территории музейно-выставочного комплекса тоже большая программа: открылась фотовыставка и играл эстрадно-духовой оркестр.

https://crimea.ria.ru/20230614/krymskie-bronezhilety-proverili-na-prochnost---video-1129392166.html

https://crimea.ria.ru/20230614/yakov-kedmi-kakim-budet-mir-posle-svo-1129364453.html

https://crimea.ria.ru/20230614/khram-ogorody-i-dachi---chto-nashli-arkheologi-v-drevnem-gorode-v-krymu-1129377771.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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