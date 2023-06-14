https://crimea.ria.ru/20230614/sevastopolyu-240-let-kak-gorod-otmechaet-den-rozhdeniya-1129379355.html

Севастополю 240 лет: как город отмечает день рождения

Севастополю 240 лет: как город отмечает день рождения - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Севастополю 240 лет: как город отмечает день рождения

Севастополь отмечает 240-летие со дня основания. РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T14:07

2023-06-14T14:07

2023-06-14T14:12

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Севастополь отмечает 240-летие со дня основания.Праздничный день начался с музыки и цветов, которые возложили у памятного знака в сквере рядом с площадью Нахимова, где в 1783 году стали появляться первые здания будущего города-крепости.Участие в мероприятии приняли губернатор Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов, представители правительства и заксобрания, сенаторы, гости из других регионов, ветераны и общественники.В самом центре площади развернулась выставка, посвященная истории города. А на установленной неподалеку почетной доске Севастополя появились новые лица."Мне кажется, в 240-летие города, в его юбилей, оказаться на этой юбилейной доске почета особенно важно, и я рад, что вы удостоены этой чести горожанами и всеми нами. Еще раз примите поздравления", – обратился губернатор к участникам церемонии.На одной из фотографий – начальник 1121 ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения ЧФ Евгений Лапиков. По его словам, старейшее предприятие в этом году тоже празднует юбилей –150 лет - и радо продолжать трудиться на благо города и флота.В этот день в городе стало не несколько десятков больше "заслуженных" жителей города. В списке награжденных орденами и медалями – врачи, педагоги, артисты, спортсмены, чиновники и общественники.Пока в стенах театра проходит награждение – в разных районах города разворачиваются праздничные программы. По центру, при параде, в сопровождении Екатерины Великой уже ходит Федор Федорович Ушаков. Говорит: "Мы вместе – сила и слава флота и города".Над Константиновской батареей на Северной стороне, через бухту уже подняли большой флаг Севастополя, его хорошо видно с Приморского бульвара. Там, через бухту, на территории музейно-выставочного комплекса сегодня тоже большая программа: открылась фотовыставка и играет эстрадно-духовой оркестр.На самом Приморском, несмотря на пасмурную погоду, с утра собираются люди – кто с детьми, кто с собаками, кто с фотоаппаратами и большинство без зонтов: дождь мелкий и теплый. Один из гуляющих рассказал, что приехал из солнечного Казахстана в Севастополь на отдых и здесь его вдохновляет все:"Я вас люблю, россияне! Севастопольцы, поздравляю вас, этот город ваш, он просто отличный. С праздником!"На летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" готовятся к концерту, он будет длиться несколько часов, как и на других площадках города. Рядом зазывают на морские экскурсии, а на Матросском бульваре экскурс в историю уже идет. А еще здесь недавно завершилось тожественное гашение специального штемпеля, выпущенного к 240-летию города.На нем изображен памятник Затопленным кораблям. А на юбилейной открытке, которых к этому дню выпустили всего 100 штук, красуется памятник бригу Меркурий, он здесь рядом, самый старый в городе. У его подножия местная жительница Валентина размахивает флагом России и Севастополя для красивого фото и приглашает в гости в гостеприимный город."Я коренной житель Севастополя – самого светлого, самого белокаменного, самого гостеприимного, великого и героического города нашей матушки-России. Поздравляю всех жителей и гостей с этим замечательным праздником! Приезжайте к нам в гости, мы всегда всем рады. Отстоим и свой город и свою Россию!" – говорит женщина.На разных локациях развернулись экскурсии, квесты и мастер-классы. Где-то можно поучиться скетчингу, росписи керамики и изготовлению аромасаше, а где-то выливать солдатиков, расписывать пряники и плести игрушки из лыка.Праздник на этот раз обойдется без салюта – вечер подытожат кинопоказы. Теперь для Севастополя фильмы в заново оживших после реконструкций летних кинотеатрах – одна из традиций, не только по случаю, но и просто потому что лето.Читайте также на РИА Новости Крым:День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты "Надобно будет — займем": как Ахтияр превращался в СевастопольЭто сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепости

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, новости крыма, общество, михаил развожаев, праздники и памятные даты, крым