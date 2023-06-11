https://crimea.ria.ru/20230611/strelba-v-sevastopole---snova-trenirovki-flota-1129316073.html
Стрельба в Севастополе - снова тренировки флота
Стрельба в Севастополе - снова тренировки флота - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Стрельба в Севастополе - снова тренировки флота
В Севастополе снова слышны громкие звуки - подразделения Черноморского флота проводят очередную тренировку по противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T12:11
2023-06-11T12:11
2023-06-11T12:15
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе снова слышны громкие звуки - подразделения Черноморского флота проводят очередную тренировку по противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом сообщил губернатор города, Михаил Развожаев.Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читате также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят ученияВ Севастополе будет громко: предупреждение губернатораЗвуки стрельбы в Севастополе – флот тренируется уничтожать диверсантов
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, новости крыма
Стрельба в Севастополе - снова тренировки флота
Развожаев: на Южном молу в Севастополе флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО
12:11 11.06.2023 (обновлено: 12:15 11.06.2023)