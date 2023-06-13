https://crimea.ria.ru/20230613/pogib-v-artemovske-v-sevastopole-prostilis-s-boytsom-chvk-vagner-1129361208.html

Погиб в Артемовске: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"

Погиб в Артемовске: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Погиб в Артемовске: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"

В Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Павлом Соколовым, который геройски погиб при освобождении Артемовска в Донецкой Народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T20:46

2023-06-13T20:46

2023-06-13T20:46

севастополь

михаил развожаев

чвк "вагнер"

сво

новости крыма

утраты

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Павлом Соколовым, который геройски погиб при освобождении Артемовска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Павел Соколов – уроженец города Артем Амурской области. До начала СВО работал строителем. В Севастополь переехал в 2016 году, завел семью и продолжал работать по специальности. Он успел принять участие в разных проектах, в том числе строительстве Балаклавской ТЭС. В 2022 году уехал на строительные работы в Мелитополь, а весной 2023-го добровольно пошел в ряды ЧВК "Вагнер". Участвовал в спецоперации, в том числе на Бахмутском направлении, освобождал Артемовск, в боях за этот город отдал жизнь.В мае в Севастополе простились с "вагнеровцем" Александром Дышлюком, а в апреле – с бойцом ЧВК "Вагнер" Олегом Малыхиным.Читайте также на РИА Новости Крым:На остановках в Севастополе появились портреты героев СВОКерчь простилась в героем СВО Денисом УдовиченкоДобровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу

https://crimea.ria.ru/20230531/po-domashnemu-uchastnik-svo-o-fonde-zaschitniki-otechestva-v-sevastopole-1129117557.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, чвк "вагнер", сво, новости крыма, утраты, общество