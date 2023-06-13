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Погиб в Артемовске: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"
Погиб в Артемовске: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Погиб в Артемовске: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"
В Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Павлом Соколовым, который геройски погиб при освобождении Артемовска в Донецкой Народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T20:46
2023-06-13T20:46
2023-06-13T20:46
севастополь
михаил развожаев
чвк "вагнер"
сво
новости крыма
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Павлом Соколовым, который геройски погиб при освобождении Артемовска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Павел Соколов – уроженец города Артем Амурской области. До начала СВО работал строителем. В Севастополь переехал в 2016 году, завел семью и продолжал работать по специальности. Он успел принять участие в разных проектах, в том числе строительстве Балаклавской ТЭС. В 2022 году уехал на строительные работы в Мелитополь, а весной 2023-го добровольно пошел в ряды ЧВК "Вагнер". Участвовал в спецоперации, в том числе на Бахмутском направлении, освобождал Артемовск, в боях за этот город отдал жизнь.В мае в Севастополе простились с "вагнеровцем" Александром Дышлюком, а в апреле – с бойцом ЧВК "Вагнер" Олегом Малыхиным.Читайте также на РИА Новости Крым:На остановках в Севастополе появились портреты героев СВОКерчь простилась в героем СВО Денисом УдовиченкоДобровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу
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севастополь, михаил развожаев, чвк "вагнер", сво, новости крыма, утраты, общество
Погиб в Артемовске: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"
В Севастополе простились с добровольцем СВО – бойцом "Вагнера" Павлом Соколовым