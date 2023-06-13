https://crimea.ria.ru/20230613/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-13-iyunya-1129357115.html

Главные события и заявления дня: 13 июня

Главные события и заявления дня: 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Главные события и заявления дня: 13 июня

Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю. CША хотят передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Пожар произошел на... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T21:59

2023-06-13T21:59

2023-06-13T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости Крым. Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю. CША хотят передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре. Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ. По подозрению в работе на Киев задержаны бывшие работники российского ОПК. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морюПрезидент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. "Денонсировать договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в городе Керчи 24 декабря 2003 года", - говорится в тексте закона.США хотят дать Украине танковые снаряды с обедненным ураномГазета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщает о готовности Белого дома одобрить поставки на Украину танковых снарядов с обедненным ураном для Abrams."Ожидается, что администрация Байдена предоставит Украине снаряды с обедненным ураном после недель внутренних дискуссий о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву", — пишет издание.Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в КраснодареПожар произошел во вторник утром на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре. Пострадавших нет. Об этом сообщил оперштаб Кубани."Причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Запорожская область впервые участвует в ПМЭФВ рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Запорожская область, которая участвует в этом мероприятии впервые, планирует подписать порядка 40 соглашений и документов о реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Подписание соглашений позволит ускорить развитие логистической, экономической и социальной сфер региона, помочь нашему бизнесу активно развиваться и иметь возможность интегрироваться во все бизнес-процессы России", - написал он.По подозрению в работе на Киев задержаны бывшие работники российского ОПКПравоохранители задержали бывших сотрудников предприятий российской "оборонки", подозреваемых в сотрудничестве с украинской разведкой, - об этом журналистам сообщили в ФСБ, пишет РИА Новости.Как уточнили в ведомстве, во время обыска у задержанных изъяли больше четырех килограммов взрывчатки, взрыватели, различные изделия военного назначения, чертежи, а также 150 тысяч долларов.

https://crimea.ria.ru/20230613/putin-zayavil-o-neskolkikh-planakh-po-territorialnym-granitsam-svo-1129362617.html

https://crimea.ria.ru/20230613/snaryady-s-obednennym-uranom-rossiya-otvetit-tem-zhe---putin-1129362434.html

https://crimea.ria.ru/20230613/putin-sdelal-zayavlenie-o-podryve-kakhovskoy-ges-1129361638.html

https://crimea.ria.ru/20230613/putin-sdelal-zayavlenie-o-podryve-kakhovskoy-ges-1129361638.html

https://crimea.ria.ru/20230613/bespilotniki-kamazy-nachnut-dostavlyat-gruzy-iz-peterburga-v-moskvu-1129339174.html

краснодар

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, новости, владимир путин (политик), танки abrams, снаряды с обедненным ураном, краснодар, запорожская область, пмэф, евгений балицкий, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)