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Главные события и заявления дня: 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Главные события и заявления дня: 13 июня
Главные события и заявления дня: 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Главные события и заявления дня: 13 июня
Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю. CША хотят передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Пожар произошел на... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T21:59
2023-06-13T21:59
главное за день
в мире
новости
владимир путин (политик)
танки abrams
снаряды с обедненным ураном
краснодар
запорожская область
пмэф
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости Крым. Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю. CША хотят передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре. Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ. По подозрению в работе на Киев задержаны бывшие работники российского ОПК. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морюПрезидент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. "Денонсировать договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в городе Керчи 24 декабря 2003 года", - говорится в тексте закона.США хотят дать Украине танковые снаряды с обедненным ураномГазета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщает о готовности Белого дома одобрить поставки на Украину танковых снарядов с обедненным ураном для Abrams."Ожидается, что администрация Байдена предоставит Украине снаряды с обедненным ураном после недель внутренних дискуссий о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву", — пишет издание.Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в КраснодареПожар произошел во вторник утром на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре. Пострадавших нет. Об этом сообщил оперштаб Кубани."Причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Запорожская область впервые участвует в ПМЭФВ рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Запорожская область, которая участвует в этом мероприятии впервые, планирует подписать порядка 40 соглашений и документов о реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Подписание соглашений позволит ускорить развитие логистической, экономической и социальной сфер региона, помочь нашему бизнесу активно развиваться и иметь возможность интегрироваться во все бизнес-процессы России", - написал он.По подозрению в работе на Киев задержаны бывшие работники российского ОПКПравоохранители задержали бывших сотрудников предприятий российской "оборонки", подозреваемых в сотрудничестве с украинской разведкой, - об этом журналистам сообщили в ФСБ, пишет РИА Новости.Как уточнили в ведомстве, во время обыска у задержанных изъяли больше четырех килограммов взрывчатки, взрыватели, различные изделия военного назначения, чертежи, а также 150 тысяч долларов.
https://crimea.ria.ru/20230613/putin-zayavil-o-neskolkikh-planakh-po-territorialnym-granitsam-svo-1129362617.html
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главное за день, в мире, новости, владимир путин (политик), танки abrams, снаряды с обедненным ураном, краснодар, запорожская область, пмэф, евгений балицкий, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Главные события и заявления дня: 13 июня

Главные события и заявления вторника, 13 июня

21:59 13.06.2023
 
© РИА Новости КрымУран 238
Уран 238 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости Крым. Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю. CША хотят передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре. Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ. По подозрению в работе на Киев задержаны бывшие работники российского ОПК. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
"Денонсировать договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в городе Керчи 24 декабря 2003 года", - говорится в тексте закона.
Доставка боеприпасов в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
19:11
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВО

США хотят дать Украине танковые снаряды с обедненным ураном

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщает о готовности Белого дома одобрить поставки на Украину танковых снарядов с обедненным ураном для Abrams.
"Ожидается, что администрация Байдена предоставит Украине снаряды с обедненным ураном после недель внутренних дискуссий о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву", — пишет издание.
Путин о применении снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
19:03
Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре

Пожар произошел во вторник утром на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре. Пострадавших нет. Об этом сообщил оперштаб Кубани.
"Причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
18:40
Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС

Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Запорожская область, которая участвует в этом мероприятии впервые, планирует подписать порядка 40 соглашений и документов о реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Подписание соглашений позволит ускорить развитие логистической, экономической и социальной сфер региона, помочь нашему бизнесу активно развиваться и иметь возможность интегрироваться во все бизнес-процессы России", - написал он.
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
18:40
Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС

По подозрению в работе на Киев задержаны бывшие работники российского ОПК

Правоохранители задержали бывших сотрудников предприятий российской "оборонки", подозреваемых в сотрудничестве с украинской разведкой, - об этом журналистам сообщили в ФСБ, пишет РИА Новости.
Как уточнили в ведомстве, во время обыска у задержанных изъяли больше четырех килограммов взрывчатки, взрыватели, различные изделия военного назначения, чертежи, а также 150 тысяч долларов.
Колеса грузовика - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
09:57
Беспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву
Главное за деньВ миреНовостиВладимир Путин (политик)Танки AbramsСнаряды с обедненным ураномКраснодарЗапорожская областьПМЭФЕвгений БалицкийФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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22:02Главные новости Крыма: 13 июня
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21:27Киста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образование
20:46Погиб в Артемовске: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"
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20:01Соревнования снайперов в Крыму – видео
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19:45В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей
19:11Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВО
19:10Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину
19:03Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин 0:26
18:55Путин высказался о целях спецоперации и дал совет Западу
18:40Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС
17:50Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России
17:40Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева
17:22Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России
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