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Часть Симферополя без воды из-за аварии - где еще ждать отключений - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Часть Симферополя без воды из-за аварии - где еще ждать отключений
Часть Симферополя без воды из-за аварии - где еще ждать отключений - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Часть Симферополя без воды из-за аварии - где еще ждать отключений
Три микрорайона крымской столицы и часть населенных пунктов Симферопольского района останутся до вечера без воды из-за аварии, также отключения пройдут в других РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T12:12
2023-06-09T12:36
вода в крыму
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симферополь
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА новости Крым. Три микрорайона крымской столицы и часть населенных пунктов Симферопольского района останутся до вечера без воды из-за аварии, также отключения пройдут в других городах Крыма, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Симферополь и поселкиКак уточнили на предприятии, из-за аварии с 13 до 19 часов без водоснабжения останутся столичные микрорайоны Белое 1-5, Каменка, Хошкельды, поселок Айкаван, села Ана-Юрт и Акрополис.Кроме того, из-за аварии в течение дня возможны перебои или полное отключение в микрорайоне М. Залки, по улицам Битакской, Бетховена, Суходольной, Щорса, Ладыгина, Чапаева.До пяти часов вечера в Симферополе без воды останутся абоненты, расположенные по адресу М. Залки, 3.Другие города КрымаВ Керчи в пятницу до 17 часов водоснабжение остановлено для жителей домов № 27-А, Б, В по улице 1-я Пятилетка. Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.В Ленинcком районе также до пяти часов вечера отключение в поселке Ленино по улице Шоссейной.В связи с повышенной мутностью в водохранилище после обильных осадков могут быть перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в Старом Крыму и Изюмовке Кировского района. При этом Старый Крым переведен на график: воду подают с 5 часов утра до 17.00 через день для разных улиц. В остальное время силами филиала организован подвоз питьевой воды согласно графику.Читайте также на РИА Новости Крым:Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатовУченые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском каналеКрым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Часть Симферополя без воды из-за аварии - где еще ждать отключений

"Вода Крыма": в Симферополе и прилегающих поселках большое аварийное отключение воды

12:12 09.06.2023 (обновлено: 12:36 09.06.2023)
 
© РИА Новости КрымВоды не будет!
Воды не будет! - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА новости Крым. Три микрорайона крымской столицы и часть населенных пунктов Симферопольского района останутся до вечера без воды из-за аварии, также отключения пройдут в других городах Крыма, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Симферополь и поселки

Как уточнили на предприятии, из-за аварии с 13 до 19 часов без водоснабжения останутся столичные микрорайоны Белое 1-5, Каменка, Хошкельды, поселок Айкаван, села Ана-Юрт и Акрополис.
Кроме того, из-за аварии в течение дня возможны перебои или полное отключение в микрорайоне М. Залки, по улицам Битакской, Бетховена, Суходольной, Щорса, Ладыгина, Чапаева.
До пяти часов вечера в Симферополе без воды останутся абоненты, расположенные по адресу М. Залки, 3.

Другие города Крыма

В Керчи в пятницу до 17 часов водоснабжение остановлено для жителей домов № 27-А, Б, В по улице 1-я Пятилетка. Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.
В Ленинcком районе также до пяти часов вечера отключение в поселке Ленино по улице Шоссейной.
В связи с повышенной мутностью в водохранилище после обильных осадков могут быть перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в Старом Крыму и Изюмовке Кировского района. При этом Старый Крым переведен на график: воду подают с 5 часов утра до 17.00 через день для разных улиц. В остальное время силами филиала организован подвоз питьевой воды согласно графику.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатов
Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале
Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов
 
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