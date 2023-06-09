https://crimea.ria.ru/20230609/chast-simferopolya-bez-vody-iz-za-avarii---gde-esche-zhdat-otklyucheniy-1129282754.html

Часть Симферополя без воды из-за аварии - где еще ждать отключений

Часть Симферополя без воды из-за аварии - где еще ждать отключений - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Часть Симферополя без воды из-за аварии - где еще ждать отключений

Три микрорайона крымской столицы и часть населенных пунктов Симферопольского района останутся до вечера без воды из-за аварии, также отключения пройдут в других РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T12:12

2023-06-09T12:12

2023-06-09T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА новости Крым. Три микрорайона крымской столицы и часть населенных пунктов Симферопольского района останутся до вечера без воды из-за аварии, также отключения пройдут в других городах Крыма, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Симферополь и поселкиКак уточнили на предприятии, из-за аварии с 13 до 19 часов без водоснабжения останутся столичные микрорайоны Белое 1-5, Каменка, Хошкельды, поселок Айкаван, села Ана-Юрт и Акрополис.Кроме того, из-за аварии в течение дня возможны перебои или полное отключение в микрорайоне М. Залки, по улицам Битакской, Бетховена, Суходольной, Щорса, Ладыгина, Чапаева.До пяти часов вечера в Симферополе без воды останутся абоненты, расположенные по адресу М. Залки, 3.Другие города КрымаВ Керчи в пятницу до 17 часов водоснабжение остановлено для жителей домов № 27-А, Б, В по улице 1-я Пятилетка. Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.В Ленинcком районе также до пяти часов вечера отключение в поселке Ленино по улице Шоссейной.В связи с повышенной мутностью в водохранилище после обильных осадков могут быть перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в Старом Крыму и Изюмовке Кировского района. При этом Старый Крым переведен на график: воду подают с 5 часов утра до 17.00 через день для разных улиц. В остальное время силами филиала организован подвоз питьевой воды согласно графику.Читайте также на РИА Новости Крым:Палочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатовУченые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском каналеКрым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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