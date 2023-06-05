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Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму под влиянием юго-восточной периферии антициклона сохранится сухая, ветряная и теплая погода. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T00:00
2023-06-05T00:00
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
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ялта
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евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму под влиянием юго-восточной периферии антициклона сохранится сухая, ветряная и теплая погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…17°, днем до 25 градусов тепла.Теплая и сухая погода будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +14...16, днем +23...25 градусов.В Крыму сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районовРабота Керченской паромной переправы возобновленаНасколько прогрелось море у берегов Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму сохранится ветряная и теплая погода

00:00 05.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоза гибридная 'The Fairy'
Роза гибридная 'The Fairy' - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму под влиянием юго-восточной периферии антициклона сохранится сухая, ветряная и теплая погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на побережье до +17; днем +20…25, в горах +14…19 градусов. Без осадков", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…17°, днем до 25 градусов тепла.
Теплая и сухая погода будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +14...16, днем +23...25 градусов.
В Крыму сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:00Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 5 июня
21:10Главные события и заявления дня: 4 июня
20:51Зачем диверсанты продолжают заведомо провальные атаки на Россию
20:32Поможет объединиться: в Крыму оценили передачу церкви "Святой Троицы"
19:56В Севастополе пьяный водитель сбил пенсионерку на тротуаре
19:20В Крыму взломана трансляция кабельных операторов
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18:49Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресечена
18:21"Вкус засухи": эксперт назвал год дефицита воды в Крыму
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