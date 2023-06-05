https://crimea.ria.ru/20230605/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-ponedelnik-1129183184.html

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму под влиянием юго-восточной периферии антициклона сохранится сухая, ветряная и теплая погода. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T00:00

2023-06-05T00:00

2023-06-05T00:00

крым

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крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму под влиянием юго-восточной периферии антициклона сохранится сухая, ветряная и теплая погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…17°, днем до 25 градусов тепла.Теплая и сухая погода будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +14...16, днем +23...25 градусов.В Крыму сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районовРабота Керченской паромной переправы возобновленаНасколько прогрелось море у берегов Крыма

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феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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