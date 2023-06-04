https://crimea.ria.ru/20230604/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-vozobnovlena-1129176531.html

Работа Керченской паромной переправы возобновлена

Работа Керченской паромной переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Работа Керченской паромной переправы возобновлена

Движение паромов через Керченский пролив возобновлено. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T13:13

2023-06-04T13:13

2023-06-04T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Движение паромов через Керченский пролив возобновлено. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Утром в воскресенье морское сообщение было приостановлено из-за усиления ветра до 20 метров в секунду. Сообщалось, что в проливе поднялись метровые волны.Ранее Минтранс России сообщал, что паромы после запуска переправы выполнили 4 044 рейса в обе стороны. Морским транспортом перевезено в общей сложности 163 975 пассажиров, 131 980 единиц автотранспорта и 16 665 железнодорожных вагонов.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.В воскресенье днем, по прогнозам синоптиков, погода в Крыму будет находиться под влиянием антициклона, осадков не предвидится.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер приостановил работу Керченской переправыПочему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейПаром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе

https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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