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Работа Керченской паромной переправы возобновлена
Работа Керченской паромной переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Работа Керченской паромной переправы возобновлена
Движение паромов через Керченский пролив возобновлено. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T13:13
2023-06-04T13:13
2023-06-04T13:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Движение паромов через Керченский пролив возобновлено. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Утром в воскресенье морское сообщение было приостановлено из-за усиления ветра до 20 метров в секунду. Сообщалось, что в проливе поднялись метровые волны.Ранее Минтранс России сообщал, что паромы после запуска переправы выполнили 4 044 рейса в обе стороны. Морским транспортом перевезено в общей сложности 163 975 пассажиров, 131 980 единиц автотранспорта и 16 665 железнодорожных вагонов.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.В воскресенье днем, по прогнозам синоптиков, погода в Крыму будет находиться под влиянием антициклона, осадков не предвидится.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер приостановил работу Керченской переправыПочему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейПаром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе
https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Работа Керченской паромной переправы возобновлена
МЧС: Керченская паромная переправа возобновила работу