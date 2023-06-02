https://crimea.ria.ru/20230602/glavnye-novosti-kryma-2-iyunya-1129158739.html

Главные новости Крыма: 2 июня

Главные новости Крыма: 2 июня - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Главные новости Крыма: 2 июня

Поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя. Псевдозастройщик в Севастополе получил четыре года колонии за присвоение денег дольщиков. На магистральном... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T22:03

2023-06-02T22:03

2023-06-02T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Поезд из Москвы в Керчь продлевают до Симферополя. Псевдозастройщик в Севастополе получил четыре года колонии за присвоение денег дольщиков. На магистральном водоводе в Евпатории произошел новый порыв: город остался без воды. Назначен врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма. Сельхозпродукция из Херсонской области в Крым будет поступать по "зеленому коридору".О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Поезд Москва-Керчь будет идти до СимферополяПоезд №159/160 из Москвы в Керчь с 15 июля продлевает маршрут следования до Симферополя. Билеты поэтапно начнут поступать в продажу с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что на маршруте будет курсировать четыре состава, в каждый из которых включены только новые купейные вагоны с душем.Возможность удлинить маршрут появилась в связи с новой поставкой вагонов. Поезд будет курсировать ежедневно.Составы будут отправляться с Казанского вокзала Москвы в 9:42 и прибывать в крымскую столицу на следующий день в 20:40. В первый рейс по удлиненному маршруту поезд поедет 15 июля.На магистральном водоводе в Евпатории произошел порывВ Евпатории в пятницу произошла новая авария на водоводе, сообщила глава городской администрации Елена Демидова. На месте работала аварийная бригада. Давление в городской системе водоснабжения упало. Мэр рекомендовала жителям иметь запас технической и питьевой воды.Восстановить пождачу воды жителям и гостям города удалось спустя несколько часов.По данным прокуратуры Крыма, износ магистрального водовода в Евпатории превышает 90%. Это и является причиной многочисленных аварий на сетях, число которых растет, как и количество отключений кварталов города от водоснабжения из-за перманентных точечных ремонтов.Аксенов назначил Двуреченского врио главы мининформа КрымаВременное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Сергея Двуреченского, который занимает должность первого заместителя руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Ранее Аксенов принял отставку с поста главы мининформа Крыма Владимира Трегуба, который руководил министерством с апреля 2022 года.Псевдозастройщик в Севастополе получил срок за присвоение 8,7 млн рублейВ Севастополе псевдозастройщик приговорен к четырем годам колонии за мошенничество в крупном размере. Мужчина с января 2017 года по февраль 2021 года завладел деньгами обманутых дольщиков, присвоив их взносы на общую сумму 8,7 млн рублей.Людей он привлекал рассказами о выгодном участии в строительстве многоквартирных домов с квартирами "по низкой цене", но на самом деле ничего строить он не планировал. Как выяснила прокуратура, земельные участки, где было развернуто "строительство", предназначались для садоводства либо индивидуального жилищного строительства.Херсонская сельхозпродукция пойдет в Крым по "зеленому коридору"Сельхозпродукция из Херсонской области в Крым будет поступать по "зеленому коридору". Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил врио министра сельского хозяйства и рыболовства области Петр Збаровский.По его словам, власти Крыма оказывают максимальное содействие, чтобы скоропортящиеся товары, а также овощи и фрукты как можно быстрее попадали к потребителю.Кроме того, ведется активная работа по выходу херсонской продукции на оптовые рынки других регионов страны. Параллельно с организацией сбыта сельскохозяйственный сектор наращивает объемы посевных площадей, планирует увеличить сборы урожая как зерновых и зернобобовых культур, так и плодоовощной продукции, косточковых и ягод.

https://crimea.ria.ru/20230602/kupe-s-dushem-poezd-iz-moskvy-v-kerch-prodlevayut-do-simferopolya-1129156267.html

https://crimea.ria.ru/20230602/selskoe-khozyaystvo-khersonschiny-poteri-plany-rezultaty-i-pomosch-kryma-1129151862.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости крыма, общество, евпатория, херсонская область, железные дороги крыма, закон и право