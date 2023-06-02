https://crimea.ria.ru/20230602/aksenov-naznachil-vrio-glavy-mininforma-kryma-1129147471.html

Аксенов назначил врио главы мининформа Крыма

Аксенов назначил врио главы мининформа Крыма - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Аксенов назначил врио главы мининформа Крыма

Временное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Сергея Двуреченского, занимающего должность первого... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T12:48

2023-06-02T12:48

2023-06-02T12:49

крым

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Временное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Сергея Двуреченского, занимающего должность первого заместителя руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Ранее Аксенов принял отставку с поста главы мининформа Крыма Владимира Трегуба, который руководил министерством с апреля 2022 года.Сергей Двуреченский родился в 1976 году в Липецкой области. Окончил филиал высшего военного авиационного инженерного училища в Воронеже, проходил переподготовку в крымских филиалах Российского государственного университета правосудия и Финансового университета при правительстве РФ по программам "Государственное и муниципальное управление" и "Подготовка управленческих команд".Служил в рядах Вооруженных сил РФ (1997-2000 гг.), затем работал на руководящих должностях в различных коммерческих структурах.С 2014 по 2021 годы работал на различных должностях в комитете по противодействию коррупции Республики Крым.С апреля 2021 года – первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должностиЗамглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверияГлава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230404/kto-stal-novym-ministrom-transporta-kryma-1127968490.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, сергей аксенов, мининформ крыма, новости крыма, политика