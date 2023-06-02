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Аксенов назначил врио главы мининформа Крыма - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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Аксенов назначил врио главы мининформа Крыма
Аксенов назначил врио главы мининформа Крыма - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Аксенов назначил врио главы мининформа Крыма
Временное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Сергея Двуреченского, занимающего должность первого... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T12:48
2023-06-02T12:49
крым
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Временное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Сергея Двуреченского, занимающего должность первого заместителя руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Ранее Аксенов принял отставку с поста главы мининформа Крыма Владимира Трегуба, который руководил министерством с апреля 2022 года.Сергей Двуреченский родился в 1976 году в Липецкой области. Окончил филиал высшего военного авиационного инженерного училища в Воронеже, проходил переподготовку в крымских филиалах Российского государственного университета правосудия и Финансового университета при правительстве РФ по программам "Государственное и муниципальное управление" и "Подготовка управленческих команд".Служил в рядах Вооруженных сил РФ (1997-2000 гг.), затем работал на руководящих должностях в различных коммерческих структурах.С 2014 по 2021 годы работал на различных должностях в комитете по противодействию коррупции Республики Крым.С апреля 2021 года – первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должностиЗамглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверияГлава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов
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крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, сергей аксенов, мининформ крыма, новости крыма, политика
Аксенов назначил врио главы мининформа Крыма

Аксенов назначил Двуреченского врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма

12:48 02.06.2023 (обновлено: 12:49 02.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Временное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Сергея Двуреченского, занимающего должность первого заместителя руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Двуреченского Сергея Александровича, первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым", - говорится в документе.
Ранее Аксенов принял отставку с поста главы мининформа Крыма Владимира Трегуба, который руководил министерством с апреля 2022 года.
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Сергей Двуреченский родился в 1976 году в Липецкой области. Окончил филиал высшего военного авиационного инженерного училища в Воронеже, проходил переподготовку в крымских филиалах Российского государственного университета правосудия и Финансового университета при правительстве РФ по программам "Государственное и муниципальное управление" и "Подготовка управленческих команд".
Служил в рядах Вооруженных сил РФ (1997-2000 гг.), затем работал на руководящих должностях в различных коммерческих структурах.
С 2014 по 2021 годы работал на различных должностях в комитете по противодействию коррупции Республики Крым.
С апреля 2021 года – первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК.
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КрымКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиСергей АксеновМининформ КрымаНовости КрымаПолитика
 
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