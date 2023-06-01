https://crimea.ria.ru/20230601/noch-geografii-v-krymu-chto-i-gde-posmotret-1129127218.html

"Ночь географии" в Крыму: что и где посмотреть

"Ночь географии" в Крыму: что и где посмотреть - РИА Новости Крым, 01.06.2023

"Ночь географии" в Крыму: что и где посмотреть

2 июня стартует четвертая международная просветительская акция "Ночь географии", которую проводит Русское географическое общество. Ее цель – популяризация... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T20:41

2023-06-01T20:41

2023-06-01T19:16

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"ночь географии"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. 2 июня стартует четвертая международная просветительская акция "Ночь географии", которую проводит Русское географическое общество. Ее цель – популяризация географической науки, природного и этнографического достояния России, а также развитие внутреннего туризма.В Крыму мероприятия в рамках акции пройдут со 2 по 4 июня в Судаке, Алуште, Белогорском, Сакском и Бахчисарайском районах, а также в Керчи и Севастополе. Все мероприятия проходят бесплатно, по предварительной регистрации, а подробная программа опубликована на официальном сайте РГО.В Судакской крепости акция начнется 2 июня в 18:00. Там состоятся экскурсии, в ходе которых все желающие смогут понаблюдать за растениями, птицами и насекомыми. В Белогорском районе площадкой для проведения акции РГО станет знаменитая пещера "Таврида".В Саках "Ночь географии" пройдет в старинном дендропарке-заповеднике на территории военного клинического санатория им. Н. И. Пирогова. Она стартует также 2 июня в 18:00, но посетить эту экскурсию смогут лишь пациенты здравницы.В Керченском государственном морском университете "Ночь географии" начнется 3 июня в 16.00. Посетители смогут увидеть обновленный после реконструкции Морской музей якоря.В Севастополе мероприятия пройдут в казематах 10-й батареи и на территории Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический".В катакомбах 10-й береговой батареи, в атмосфере мистического Севастополя пройдет творческая встреча с элементами квеста "Городские легенды с ИнБЮМ", сообщает пресс-служба Института биологии южных морей. Для участия следует заранее зарегистрироваться на сайте РГО, сбор запланирован на 18.30. В программе мероприятия лекция-интерактив с элементами квеста и выступление фолк-группы "Канальи" из Симферополя.Участников будут угощать блюдами полевой кухни и травяным чаем, приготовленным на буржуйке. С собой организаторы просят взять фонарики, кружки и теплую одежду.В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" международная просветительская акция состоится 2 июня с 18:00 до 20:00, для участников будут организованы бесплатные экскурсии "Растительный мир Херсонеса Таврического" и проведены интерактивные познавательные игры. Группы будут стартовать каждые полчаса от центральных ворот музея-заповедника.Экотуризм приобретает все большую популярность у россиян, однако следует информировать людей, какие виды отдыха по-настоящему экологичны, а какие наносят природе необратимый вред. Эксперты рассказали РИА Новости Крым, чем страшны мототуризм и джиппинг в зонах особо охраняемых природных территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал еще один путь к сердцу туриста в КрымуКак сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертовКак древние люди: художники писали картины глиняными красками в пещере

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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