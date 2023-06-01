https://crimea.ria.ru/20230601/astrologicheskiy-prognoz-na-iyun-dlya-kazhdogo-znaka-zodiaka-1129132733.html

Астрологический прогноз на июнь для каждого знака зодиака

Астрологический прогноз на июнь для каждого знака зодиака - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Астрологический прогноз на июнь для каждого знака зодиака

Подробный астрологический прогноз на июнь позволит представителям каждого из знаков зодиака извлечь максимальную пользу из первого месяца лета, а также убережет РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T21:22

2023-06-01T21:22

2023-06-01T21:22

астрология

астропрогноз

радио "спутник в крыму"

элеонора григорьян

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Подробный астрологический прогноз на июнь позволит представителям каждого из знаков зодиака извлечь максимальную пользу из первого месяца лета, а также убережет необдуманных действий и роковых ошибок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила один из руководителей и преподаватель Краснодарской школа астрологии Элеонора Григорьян.Прогноз по декадам для ОвновРожденные в первой декаде – с 21 по 30 марта:Чтобы преуспеть, Овнам в июне необходимо опираться на выдержку, терпение и такт. Есть вероятность оказаться в ситуации, которая заставит усомниться в собственной правоте или будущем успехе нынешней работы, проектов или начинаний.Рожденные во второй декаде – с 31 марта по 9 апреля:Нужно найти время для спорта или любой физической активности, она улучшит здоровье и внешний вид. Кроме того, Овнам необходимо стараться контролировать эмоции, так как вплеснувшееся некстати раздражение может лишить их преимуществ и благоприятных обстоятельств.Рожденные в третьей декаде – с 12 апреля по 20 апреля:Представители знака будут вынуждены идти вперед, независимо от препятствий, проходя кризисы и опираясь в первую очередь на самоконтроль. В июне они могут почувствовать непреодолимое желание полностью изменить свою жизнь, но астрологи рекомендуют не спешить. Последняя рекомендация весьма сложна в выполнении в силу импульсивности Овнов.Прогноз по декадам для ТельцовРожденные в первой декаде – с 21 по 30 апреля:Этим Тельцам следует тщательнее обычного следить за тратами, не потворствовать своим желаниям на каждом шагу. Важно не запускать рабочие вопросы, так как недостаток внимания и усидчивости может привести к неприятным последствиям.Рожденные во второй декаде – с 1 по 10 мая:Представители знака в июне захотят почти любой ценой доказать свою правоту и значимость. Но им следует учесть, что потраченные на эгоизм время и силы будут растеряны впустую. Энергию лучше приберечь для действительно значимых дел. И главное - избегать гнева.Рожденные в третьей декаде – с 11 по 21 мая:Тельцов может охватить непривычное волнение, тревожность и стремление к переменам. Эти порывы лучше реализовать через получение новых знаний, в противном случае есть вероятность нервного перенапряжения вкупе с бессонницей.Прогноз по декадам для БлизнецовРожденные в первой декаде – с 22 по 31 мая:Вероятны трудности с работодателями, влиятельными лицами и государственными учреждениями. Это хороший период, чтобы заново посвятить себя постановке целей и реализации амбиций. Кроме того, любимые люди ответят Близнецам взаимностью и на чувства, и на заботу о них.Рожденные во второй декаде – с 1 по 10 июня:Этим Близнецам необходимо воспользоваться существующими возможностями, чтобы предпринять практические действия, так как одних только умственных целепостроений более недостаточно. По итогу инициатива принесет Близнецам успех в карьере, выделит в социуме и раскроет таланты.Рожденные в третьей декаде – с 11 по 21 июня:В этом случае Близнецам лучше залечь на дно. Прежде чем принимать любое важное решение, посвятить время себе: отдохнуть, почитать книги, съездить в отпуск или больше гулять. Важно помнить, что иногда для решения проблемы нужно просто перестать тратить на нее время, силы и отстраниться.Прогноз по декадам для РаковРожденные в первой декаде – с 21 июня по 1 июля:Июнь - хороший месяц для рывка как в личном, так и карьерном развитии. Раки полны сил, готовы к сотрудничеству. Они справятся с любой задачей. Удачными в июне станут и путешествия.Рожденные во второй декаде – с 2 июля по 11 июля:Им июнь поможет обрести большую личную свободу, сформировать новые идеи и поставить новые цели. Кроме того, раки сумеют найти удачный способ их осуществления.Рожденные в третьей декаде – с 13 июля по 22 июля:Раки готовы расти над собой. Однако оценка окружающих может сыграть решающую роль в их желании или нежелании двигаться вперед. Ракам лучше доверять тем, кто действительно заинтересован в их успехе.Прогноз по декадам для ЛьвовРожденные в первой декаде – с 23 июня по 2 августа:Даже небольшие проблемы могут стать в июне серьезным потрясением для Львов. При этом источник беспокойства на самом деле находится внутри них и именно с ним нужно работать. Львам рекомендовано стараться смотреть на вещи трезвым взглядом. Нужно искать реальную проблему, а не сосредотачивайтесь на мелочах.Рожденные во второй декаде – с 3 по 12 августа:Возможны сбои в повседневном ритме жизни, к которым Львы не будут готовы. Если дать волю нетерпению, возможны несчастные случаи, аварии, катастрофы, которые резко поменяют всю жизнь. Львам могут бросить вызов или умышленно провоцировать на открытую конфронтацию.Рожденные в третьей декаде – с 13 по 23 августа:Не зависимо от того, на какой риск Лев сейчас готов пойти, он не должен делать ничего, о чем в дальнейшем придется сожалеть. Девиз на июнь - семь раз отмерь, один - отрежь. Тем не менее, Львы способны обуздать свою энергию, если изменят привычный график, снизив в нем рутину.Прогноз по декадам для ДевРожденные в первой декаде – с 23 августа по 2 сентября:Июнь подарит Девам шанс повлиять на обстоятельства, как максимум – их ждет профессиональный рост. Также представителям этого знака рекомендуют быть готовыми взять на себя обязательства поддерживать деловых и личных партнеров.Рожденные во второй декаде – с 3 по 12 сентября:Успех этого периода для Дев во многом зависит от инициативности. Не нужно стесняться меньше анализировать и больше действовать, общаться и выходить в свет.Рожденные во второй декаде – с 13 по 23 сентября:На данный момент Девам может просто не хватать энергии для движения вперед. Возможно, есть смысл дать себе передышку, больше бывать в одиночестве, высыпаться, при необходимости посетить психолога.Прогноз по декадам для ВесовРожденные в первой декаде – с 23 сентября по 2 октября:В июне у Весов вероятно появится шанс занять место руководителя или сделать серьезный рывок в поисках необходимого сотрудничества. Окружающие будут готовы оказать поддержку и учтут мнение представителей этого знака.Рожденные во второй декаде – с 3 по 13 октября:В начале лета Весам придется проявить максимум активности, если они хотят не просто отсидеться, а достичь успеха. Не нужно стесняться быть инициатором событий и встреч – обстоятельства неумолимо начнут складываться в их пользу.Рожденные в третьей декаде – с 14 по 23 октября:Прежде всего, в июне необходимо подумать о физическом и эмоциональном здоровье. Умение отстраниться от ситуации поможет Весам сохранить силы для будущих свершений.Прогноз по декадам для СкорпионовРожденные в первой декаде – с 23 октября по 1 ноября:Честолюбивые планы Скорпионов могут разбиваться в пух и прах под влиянием внешних обстоятельств. Чем сильнее представители этого знака будут ломиться в запертые двери, тем сильнее исчерпают свои ресурсы.Рожденные во второй декаде – с 2 по 11 ноября:Окружающие люди, вероятно, будут делать что хотят: не задумываясь о последствиях и не интересуясь мнением Скорпионов. Это приведет к открытой конфронтации. Скорпионам следует держать себя в руках - если агрессивность выйдет из-под контроля, то цели останутся недосягаемыми.Рожденные в третьей декаде – с 12 по 21 ноября:В июне Скорпионам полезно найти параллели между текущими ситуациями и событиями из прошлого. Вчерашний опыт может подсказать, как разумнее себя вести сегодня и не наломать дров.Прогноз по декадам для СтрельцовРожденные в первой декаде – с 23 ноября по 2 декабря:Стрельцов ждет масса неотложных дел, но они потребуют больше времени и сил, чем стрельцы готовы на них потратить. Июнь - прекрасное время для любого этапа обучения. Только лень и самонадеянность могут испортить этот месяц.Рожденные во второй декаде – с 3 по 12 декабря:Первый месяц лета принесет Стрельцам взлет уверенности, смелости, энергии и настойчивости. Их следует использовать для завоевания авторитета и реализации задуманного.Рожденные в третьей декаде – с 12 по 21 декабря:В июне Стрельцы могут легко заблудиться в лабиринте собственных мыслей, чувств, сомнений и страхов. Сейчас не самое подходящее время для открытых противостояний, так как сила не на их стороне.Прогноз по декадам для КозероговРожденные в первой декаде – с 22 декабря по 2 января:Обстоятельства будут закручиваться в пользу представителей знака, поэтому нужно извлечь из них максиму пользы и знаний. В этом случае Козерогов ждет успех и повышение производительности труда на любом интересующем фронте.Рожденные во второй декаде – с 3 по 10 января:Если Козерог ждал подходящего времени для разговора с начальством или карьерного роста – пришло время действовать. Не нужно стесняться заявить о себе и своих профессиональных достоинствах.Рожденные в третьей декаде – с 11 по 20 января:Козерогам предстоит в одиночку решать все задачи месяца. Окружающие по разным причинам не смогут оказать им должной помощи, поэтому не ждите от них внимание или сосредоточенности.Прогноз по декадам для ВодолевРожденные в первой декаде – с 20 по 29 января:В июне Водолеи могут ощутить потребность поднять на более высокий уровень свой статус, карьеру и финансы. Первоисточник изменений может таиться в отношении окружающих. Чтобы улучшить имидж, грамотно используйте поступающую информацию.Рожденные во второй декаде – с 30 января по 9 февраля:Самооценка Водолеев может быть крайне уязвима, так как окружающие могут ставить под сомнение каждый их шаг и любую инициативу. При этом не следует стремиться к победе любой ценой, так как достичь полного успеха будет крайне сложно.Рожденные в третьей декаде – с 10 по 19 февраля:Для Водолеев лето начнется сумбурно – может быть сложно управлять эмоциями и ритмом жизни. Астролог подчеркивает, что сейчас не время для активных достижений – все силы могут утекать на решение сиюминутных задач.Прогноз по декадам для РыбРожденные в первой декаде – с 20 по 29 февраля:В июне Рыбы могут быть уверены в себе и своих возможностях сильнее обычного. Если кто-то попытается оспорить их мнение или обесценить усилия - смогут защитить свои убеждения и выставить границы.Рожденные во второй декаде – с 1 по 10 марта:Рыбы с удовольствием откроют новые знания или хобби. Наибольший их интерес вызовет деятельность, связанная с наукой, техникой, электроникой, астрологией и эзотерикой.Рожденные в третьей декаде – с 10 по 20 марта:Сейчас внимание Рыб направлено внутрь себя. Они способны укрепить духовною дисциплину, расширить мировоззрение, взглянуть иначе на привычные вещи и события. Медитативные практики и творческое самовыражение – самые эффективные помощники на июнь.Читайте также на РИА Новости Крым:Юпитер, Солнце и Уран в созвездии Тельца – прогноз для финансистовЛунное затмение и ретроградный Меркурий в Солнце – чего ждать в маеЭффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астролог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, астропрогноз, элеонора григорьян, общество, новости крыма