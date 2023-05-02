https://crimea.ria.ru/20230502/yupiter-solntse-i-uran-v-sozvezdii-teltsa--prognoz-dlya-finansistov-1128459632.html

Юпитер, Солнце и Уран в созвездии Тельца – прогноз для финансистов

Юпитер, Солнце и Уран в созвездии Тельца – прогноз для финансистов - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Юпитер, Солнце и Уран в созвездии Тельца – прогноз для финансистов

Соединение в знаке Тельца Юпитера, Урана, Солнца и кармической оси может привести к серьезным изменениям в финансовой системе мира. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T08:44

2023-05-02T08:44

2023-05-02T08:44

радио "спутник в крыму"

михаил бородачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2мая – РИА Новости Крым. Соединение в знаке Тельца Юпитера, Урана, Солнца и кармической оси может привести к серьезным изменениям в финансовой системе мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Астролог пояснил, что Юпитер раз в 12 лет проходит по созвездию Тельца, который связан с Крымом. Телец олицетворяет цветущую землю и финансовое благополучие. Но в этом году в мае Юпитер войдет в созвездие Тельца и соединится Ураном, который является планетой революций.По мнению астролога, высока вероятность актуализации темы создания новых мировых валют для международных расчетов в противовес доллару."Астрологическая погода способствует серьезным изменениям на финансовом рынке, но в какую сторону они пойдут, мы пока еще не очень представляем, потому как Уран – это своеобразная рулетка… Может повести, а может – нет. Поэтому в мае финансовые игроки будут делать свои ставки на понижение или повышение", – продолжил Бородачев.Чтобы сохранить сбережения в период нестабильности астролог порекомендовал обратить внимание на землю и все с ней связанное. Земледелие, растениеводство, строительство, приобретение земельных участков и реализация инфраструктурных проектов со временем принесут максимальные дивиденды.Ранее астролог рассказал, как следует готовиться к лунному затмению.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмениеКак солнце влияет на вес мужчин – неожиданное открытие ученыхРетроградный Меркурий и коридор затмений: что обещают майские звезды

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михаил бородачев, астропрогноз, астрология, новости, космос, финансы, экономика, мнения