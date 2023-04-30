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Лунное затмение и ретроградный Меркурий в Солнце – чего ждать в мае - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Лунное затмение и ретроградный Меркурий в Солнце – чего ждать в мае
Лунное затмение и ретроградный Меркурий в Солнце – чего ждать в мае - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Лунное затмение и ретроградный Меркурий в Солнце – чего ждать в мае
Оставшиеся до лунного затмения дни лучше всего посвятить анализу своей жизни и переосмыслению, настройке на позитивный лад. Такое мнение в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T19:41
2023-04-30T19:41
радио "спутник в крыму"
космос
астропрогноз
астрология
михаил бородачев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Оставшиеся до лунного затмения дни лучше всего посвятить анализу своей жизни и переосмыслению, настройке на позитивный лад. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Он напомнил, что время перед затмением – это период, когда нужно принять решения, какие жизненные обстоятельства следует сохранить, а какие требуют изменений. Однако не нужно и переоценивать важность затмения.Важно сохранять спокойствиеПоскольку затмение оказывает влияние на психику чувствительных людей, нужно постараться создать для них максимально комфортные условия."Лучше провести это время в окружении близких людей и друзей. Аналогично, родственникам таких людей необходимо учитывать эти особенности и уделить им внимание, окружить заботой", – порекомендовал эксперт.Всем остальным необходимо сохранять спокойствие в эмоциональном фоне. Разум должен управлять эмоциями, а не наоборот, подчеркнул астролог.Тоже касается людей, чей день рождения в этом году придется на 5 мая - день лунного затмения. Не следует придумывать негативные сценарии – затмения случаются до шести раз в год, но это никак не отражается на именинниках.Ретроградный Меркурий с СолнцемПо словам Бородачева, майское соединение ретроградного Меркурия с Солнцем также не несут ничего пугающего."Ретроградный Меркурий бывает несколько раз в году. Он не несет ничего негативного - напротив, это период анализа прожитого. Он заставляет остановиться и оценить, куда и зачем мы идем, в каком направлении нужно двигаться дальше. В этом и заключается основная ценность ретроградного Меркурия", – подчеркнул астролог и добавил, что это время тщательного анализа прошлых связей и контактов, в том числе деловых и личных.Ранее астролог развеял миф об опасности солнечного затмения на стыке огненного Овна и земного Тельца.Читайте также на РИА Новости Крым:Время важных решений и новых союзов: астролог дал прогноз на апрельАстролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабрьНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы
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космос, астропрогноз, астрология, михаил бородачев, общество, психология, совет эксперта
Лунное затмение и ретроградный Меркурий в Солнце – чего ждать в мае

Бородачев: что принесут крымчанам майское лунное затмение и ретроградный Меркурий в Солнце

19:41 30.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Самое продолжительное лунное затмение XXI века в Крыму
Самое продолжительное лунное затмение XXI века в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Оставшиеся до лунного затмения дни лучше всего посвятить анализу своей жизни и переосмыслению, настройке на позитивный лад. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.
Он напомнил, что время перед затмением – это период, когда нужно принять решения, какие жизненные обстоятельства следует сохранить, а какие требуют изменений. Однако не нужно и переоценивать важность затмения.
"Не стоит предавать затмению слишком большое значение, так как это достаточно частое астрологическое явление. Но следует отметить, что оно обнуляет прежнюю программу и запускает новую. При этом важно отметить, что обнуление возможно только в том случае, если человек сам даст себе установку, что прошлое осталось в прошлом, а будущее - еще не наступило. И это будущее человеку необходимо нарисовать", – сообщил Бородачев.
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Важно сохранять спокойствие

Поскольку затмение оказывает влияние на психику чувствительных людей, нужно постараться создать для них максимально комфортные условия.
"Лучше провести это время в окружении близких людей и друзей. Аналогично, родственникам таких людей необходимо учитывать эти особенности и уделить им внимание, окружить заботой", – порекомендовал эксперт.
Всем остальным необходимо сохранять спокойствие в эмоциональном фоне. Разум должен управлять эмоциями, а не наоборот, подчеркнул астролог.
Тоже касается людей, чей день рождения в этом году придется на 5 мая - день лунного затмения. Не следует придумывать негативные сценарии – затмения случаются до шести раз в год, но это никак не отражается на именинниках.
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Ретроградный Меркурий с Солнцем

По словам Бородачева, майское соединение ретроградного Меркурия с Солнцем также не несут ничего пугающего.
"Ретроградный Меркурий бывает несколько раз в году. Он не несет ничего негативного - напротив, это период анализа прожитого. Он заставляет остановиться и оценить, куда и зачем мы идем, в каком направлении нужно двигаться дальше. В этом и заключается основная ценность ретроградного Меркурия", – подчеркнул астролог и добавил, что это время тщательного анализа прошлых связей и контактов, в том числе деловых и личных.
Ранее астролог развеял миф об опасности солнечного затмения на стыке огненного Овна и земного Тельца.
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