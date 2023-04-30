https://crimea.ria.ru/20230430/lunnoe-zatmenie-i-retrogradnyy-merkuriy-v-solntse--chego-zhdat-v-mae-1128451455.html

Лунное затмение и ретроградный Меркурий в Солнце – чего ждать в мае

Лунное затмение и ретроградный Меркурий в Солнце – чего ждать в мае - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Лунное затмение и ретроградный Меркурий в Солнце – чего ждать в мае

Оставшиеся до лунного затмения дни лучше всего посвятить анализу своей жизни и переосмыслению, настройке на позитивный лад. Такое мнение в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T19:41

2023-04-30T19:41

2023-04-30T19:41

радио "спутник в крыму"

космос

астропрогноз

астрология

михаил бородачев

общество

психология

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Оставшиеся до лунного затмения дни лучше всего посвятить анализу своей жизни и переосмыслению, настройке на позитивный лад. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Он напомнил, что время перед затмением – это период, когда нужно принять решения, какие жизненные обстоятельства следует сохранить, а какие требуют изменений. Однако не нужно и переоценивать важность затмения.Важно сохранять спокойствиеПоскольку затмение оказывает влияние на психику чувствительных людей, нужно постараться создать для них максимально комфортные условия."Лучше провести это время в окружении близких людей и друзей. Аналогично, родственникам таких людей необходимо учитывать эти особенности и уделить им внимание, окружить заботой", – порекомендовал эксперт.Всем остальным необходимо сохранять спокойствие в эмоциональном фоне. Разум должен управлять эмоциями, а не наоборот, подчеркнул астролог.Тоже касается людей, чей день рождения в этом году придется на 5 мая - день лунного затмения. Не следует придумывать негативные сценарии – затмения случаются до шести раз в год, но это никак не отражается на именинниках.Ретроградный Меркурий с СолнцемПо словам Бородачева, майское соединение ретроградного Меркурия с Солнцем также не несут ничего пугающего."Ретроградный Меркурий бывает несколько раз в году. Он не несет ничего негативного - напротив, это период анализа прожитого. Он заставляет остановиться и оценить, куда и зачем мы идем, в каком направлении нужно двигаться дальше. В этом и заключается основная ценность ретроградного Меркурия", – подчеркнул астролог и добавил, что это время тщательного анализа прошлых связей и контактов, в том числе деловых и личных.Ранее астролог развеял миф об опасности солнечного затмения на стыке огненного Овна и земного Тельца.Читайте также на РИА Новости Крым:Время важных решений и новых союзов: астролог дал прогноз на апрельАстролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабрьНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы

https://crimea.ria.ru/20230425/kosmicheskiy-udar-v-mae-zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-ogromnoy-sily-1128346085.html

https://crimea.ria.ru/20230420/effekt-pereklyuchatelya-chem-opasno-gibridnoe-solnechnoe-zatmenie---astrolog-1128288712.html

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космос, астропрогноз, астрология, михаил бородачев, общество, психология, совет эксперта