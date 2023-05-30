https://crimea.ria.ru/20230530/kazhdyy-pyatyy-rossiyanin-mechtaet-provesti-otpusk-v-krymu--vtsiom-1129073022.html

Каждый пятый россиянин мечтает провести отпуск в Крыму – ВЦИОМ

Каждый пятый россиянин мечтает провести отпуск в Крыму – ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Каждый пятый россиянин мечтает провести отпуск в Крыму – ВЦИОМ

Более 20 процентов россиян предпочли бы провести летний отпуск в Крыму, если бы располагали средствами и временем. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T19:38

2023-05-30T19:38

2023-05-30T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Более 20 процентов россиян предпочли бы провести летний отпуск в Крыму, если бы располагали средствами и временем. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.По мнению эксперта, такой разрыв свидетельствует в первую очередь об отложенном просе на отдых в Крыму. У туристической отрасли региона очень высокий потенциал – гораздо выше, чем у других субъектов страны.Среди наиболее перспективных точек роста внутреннего туризма директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ назвал Байкал и Алтай. О желании посетить эти регионы заявили по 14% респондентов. Третье место заветных мест отдыха разделили Краснодарский край и Ленинградская область – по 11% опрошенных. О мечте посетить Сочи, при наличии такой возможности, заявили 10%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен среди 1600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Ранее руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации Крыма Валентина Марнопольская заявила о снижении стоимости гостиниц в регионе из-за невысоких показателей бронирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Детские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезонуДруг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакой

https://crimea.ria.ru/20230418/kurortnyy-obman-kak-ne-stat-zhertvoy-aferistov-sobirayas-v-otpusk-1128197258.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социология, туризм в крыму, отдых, новости, вциом, общество, опрос