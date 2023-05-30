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Каждый пятый россиянин мечтает провести отпуск в Крыму – ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Каждый пятый россиянин мечтает провести отпуск в Крыму – ВЦИОМ
Каждый пятый россиянин мечтает провести отпуск в Крыму – ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Каждый пятый россиянин мечтает провести отпуск в Крыму – ВЦИОМ
Более 20 процентов россиян предпочли бы провести летний отпуск в Крыму, если бы располагали средствами и временем. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T19:38
2023-05-30T19:38
социология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Более 20 процентов россиян предпочли бы провести летний отпуск в Крыму, если бы располагали средствами и временем. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.По мнению эксперта, такой разрыв свидетельствует в первую очередь об отложенном просе на отдых в Крыму. У туристической отрасли региона очень высокий потенциал – гораздо выше, чем у других субъектов страны.Среди наиболее перспективных точек роста внутреннего туризма директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ назвал Байкал и Алтай. О желании посетить эти регионы заявили по 14% респондентов. Третье место заветных мест отдыха разделили Краснодарский край и Ленинградская область – по 11% опрошенных. О мечте посетить Сочи, при наличии такой возможности, заявили 10%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен среди 1600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Ранее руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации Крыма Валентина Марнопольская заявила о снижении стоимости гостиниц в регионе из-за невысоких показателей бронирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Детские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезонуДруг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакой
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социология, туризм в крыму, отдых, новости, вциом, общество, опрос
Каждый пятый россиянин мечтает провести отпуск в Крыму – ВЦИОМ

ВЦИОМ: более 20 процентов россиян мечтают провести летний отпуск в Крыму

19:38 30.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевТуризм Донузлав
Туризм Донузлав - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Более 20 процентов россиян предпочли бы провести летний отпуск в Крыму, если бы располагали средствами и временем. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
"Около пяти процентов россиян в ходе опроса заявили о планах провести летний отпуск в Крыму, при этом о мечте отдохнуть на полуострове при наличии средств и времени заявили уже 22%", – сказал Родин.
По мнению эксперта, такой разрыв свидетельствует в первую очередь об отложенном просе на отдых в Крыму. У туристической отрасли региона очень высокий потенциал – гораздо выше, чем у других субъектов страны.
Среди наиболее перспективных точек роста внутреннего туризма директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ назвал Байкал и Алтай. О желании посетить эти регионы заявили по 14% респондентов. Третье место заветных мест отдыха разделили Краснодарский край и Ленинградская область – по 11% опрошенных. О мечте посетить Сочи, при наличии такой возможности, заявили 10%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен среди 1600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации Крыма Валентина Марнопольская заявила о снижении стоимости гостиниц в регионе из-за невысоких показателей бронирования.
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