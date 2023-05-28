https://crimea.ria.ru/20230528/vybory-v-turtsii-skolko-golosov-poluchayut-erdogan-i-kylychdaroglu-1129032805.html

Выборы в Турции: сколько голосов набирают Эрдоган и Кылычдароглу

Выборы в Турции: сколько голосов набирают Эрдоган и Кылычдароглу - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Выборы в Турции: сколько голосов набирают Эрдоган и Кылычдароглу

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 55,2% голосов на выборах после обработки 61% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu. РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T18:38

2023-05-28T18:38

2023-05-28T18:39

выборы президента турции

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 55,2% голосов на выборах после обработки 61% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu. У оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу – 44,7% голосов. По данным агентства, во втором туре проголосовали около 31 миллиона избирателей. Явка составила почти 85%. В воскресенье в Турции состоялся второй тур президентских выборов. За высший пост в государстве борются действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (совпадает с мск) и закрылись в 17:00. Комиссии приступили к подсчету голосов. По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано". Наблюдалась высокая активность избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать властьВыборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентомЕсли Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнение

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