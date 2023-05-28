Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Турции: сколько голосов набирают Эрдоган и Кылычдароглу - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230528/vybory-v-turtsii-skolko-golosov-poluchayut-erdogan-i-kylychdaroglu-1129032805.html
Выборы в Турции: сколько голосов набирают Эрдоган и Кылычдароглу
Выборы в Турции: сколько голосов набирают Эрдоган и Кылычдароглу - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Выборы в Турции: сколько голосов набирают Эрдоган и Кылычдароглу
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 55,2% голосов на выборах после обработки 61% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu. РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T18:38
2023-05-28T18:39
выборы президента турции
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
политика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1c/1129032688_0:147:2802:1723_1920x0_80_0_0_b2b7f06605856454d140f1a015e755c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 55,2% голосов на выборах после обработки 61% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu. У оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу – 44,7% голосов. По данным агентства, во втором туре проголосовали около 31 миллиона избирателей. Явка составила почти 85%. В воскресенье в Турции состоялся второй тур президентских выборов. За высший пост в государстве борются действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (совпадает с мск) и закрылись в 17:00. Комиссии приступили к подсчету голосов. По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано". Наблюдалась высокая активность избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать властьВыборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентомЕсли Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнение
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1c/1129032688_156:0:2647:1868_1920x0_80_0_0_6eedf8c07230af77332137b4defa6692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы президента турции, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, политика, общество
Выборы в Турции: сколько голосов набирают Эрдоган и Кылычдароглу

Anadolu: после обработки 61% бюллетеней Эрдоган набирает 55,2%, у Кылычдароглу – 44,7%

18:38 28.05.2023 (обновлено: 18:39 28.05.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII тур президентских выборов в Турции
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 55,2% голосов на выборах после обработки 61% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu.
У оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу – 44,7% голосов.
По данным агентства, во втором туре проголосовали около 31 миллиона избирателей. Явка составила почти 85%.
В воскресенье в Турции состоялся второй тур президентских выборов. За высший пост в государстве борются действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (совпадает с мск) и закрылись в 17:00. Комиссии приступили к подсчету голосов. По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано". Наблюдалась высокая активность избирателей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать власть
Выборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентом
Если Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнение
 
Выборы президента ТурцииТурцияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуПолитикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:04Штормовое предупреждение на Кубани продлили на три дня
18:38Выборы в Турции: сколько голосов набирают Эрдоган и Кылычдароглу
18:25"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали
18:02Дожди задержатся в Крыму – прогноз погоды на неделю
17:37В Турции завершилось голосование на выборах президента
17:22Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах
17:02В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы
16:35Фрукты Крыма: что когда спеет - инфографика
16:03Небесная акробатика: лучший уличный театр России выступил в Крыму
15:01Полтысячи погибших боевиков и уничтоженные склады – ход спецоперации
14:38Дроны и снаряды: Белгородская область вновь под обстрелом
14:27Российская ПВО за сутки перехватила три ракеты Storm Shadow
13:58Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атаке
13:44Против России ведется война по всем фронтам – Кремль
13:22Игра с огнем: Лавров о планах поставить Украине истребители F-16
12:59Более 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область
12:28Лавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и Донбасс
11:41Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым
11:22Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин
10:58Авиация России разбомбила пункты дислокации "иностранного легиона" и ВСУ
Лента новостейМолния