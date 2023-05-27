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Под Полтавой зафиксировано землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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Под Полтавой зафиксировано землетрясение магнитудой 4
Под Полтавой зафиксировано землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Под Полтавой зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В 20 километрах к юго-западу от Полтавы зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает сервис сейсмомониторинга. РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T15:09
2023-05-27T15:09
землетрясение
украина
происшествия
сейсмология
в мире
новости
полтава
федор панков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В 20 километрах к юго-западу от Полтавы зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает сервис сейсмомониторинга.Подземные толчки произошли в 21.38 мск на глубине 7 км.Крымские сейсмостанции зафиксировали это событие. Ранее сообщалось, что в ночь на 26 мая в Черном море вблизи Туапсе произошли четыре подземных толчка магнитудой 4,4.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
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РИА Новости Крым
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землетрясение, украина, происшествия, сейсмология, в мире, новости, полтава, федор панков
Под Полтавой зафиксировано землетрясение магнитудой 4

Землетрясение близ Полтавы магнитудой 4.0 зарегистрировано на глубине 7 км

15:09 27.05.2023
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В 20 километрах к юго-западу от Полтавы зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает сервис сейсмомониторинга.
Подземные толчки произошли в 21.38 мск на глубине 7 км.
Крымские сейсмостанции зафиксировали это событие.

"То, что произошло в Полтаве 26 мая похоже на землетрясение, наши станции зафиксировали магнитуду 3,6, но для этого региона подземные толчки крайне маловероятны, там не должно ничего подобного происходить, - сказал в комментарии РИА Новости Крым ведущий инженер, начальник сейсмостанции "Симферополь" Федор Панков. – Бывали случаи, что за землетрясения принимали подземные происшествия – к примеру, инцидент с обрушением и провалами на старинных шахтах в Кривом Роге".

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 мая в Черном море вблизи Туапсе произошли четыре подземных толчка магнитудой 4,4.
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ЗемлетрясениеУкраинаПроисшествияСейсмологияВ миреНовостиПолтаваФедор Панков
 
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