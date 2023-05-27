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Под Полтавой зафиксировано землетрясение магнитудой 4
Под Полтавой зафиксировано землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Под Полтавой зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В 20 километрах к юго-западу от Полтавы зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает сервис сейсмомониторинга. РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T15:09
2023-05-27T15:09
2023-05-27T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В 20 километрах к юго-западу от Полтавы зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает сервис сейсмомониторинга.Подземные толчки произошли в 21.38 мск на глубине 7 км.Крымские сейсмостанции зафиксировали это событие. Ранее сообщалось, что в ночь на 26 мая в Черном море вблизи Туапсе произошли четыре подземных толчка магнитудой 4,4.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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землетрясение, украина, происшествия, сейсмология, в мире, новости, полтава, федор панков
Под Полтавой зафиксировано землетрясение магнитудой 4
Землетрясение близ Полтавы магнитудой 4.0 зарегистрировано на глубине 7 км