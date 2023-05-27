https://crimea.ria.ru/20230527/pod-poltavoy-zafiksirovano-zemletryasenie-magnitudoy-4-1129008356.html

Под Полтавой зафиксировано землетрясение магнитудой 4

Под Полтавой зафиксировано землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Под Полтавой зафиксировано землетрясение магнитудой 4

В 20 километрах к юго-западу от Полтавы зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает сервис сейсмомониторинга. РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T15:09

2023-05-27T15:09

2023-05-27T15:09

землетрясение

украина

происшествия

сейсмология

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полтава

федор панков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В 20 километрах к юго-западу от Полтавы зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает сервис сейсмомониторинга.Подземные толчки произошли в 21.38 мск на глубине 7 км.Крымские сейсмостанции зафиксировали это событие. Ранее сообщалось, что в ночь на 26 мая в Черном море вблизи Туапсе произошли четыре подземных толчка магнитудой 4,4.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, украина, происшествия, сейсмология, в мире, новости, полтава, федор панков