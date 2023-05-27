https://crimea.ria.ru/20230527/kerchenskaya-pereprava-27-maya-kak-rabotayut-paromy-i-est-li-shtorm-1129004747.html
Керченская переправа 27 мая: как работают паромы и есть ли шторм
Керченская переправа 27 мая: как работают паромы и есть ли шторм - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Керченская переправа 27 мая: как работают паромы и есть ли шторм
Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T11:15
2023-05-27T11:15
2023-05-27T11:19
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
транспорт
крым
крымский мост
сухопутный коридор в крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125096527_0:230:3117:1983_1920x0_80_0_0_b48ba028c6b3bf7b2206c8ec7fa6d17d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Местами возможен небольшой дождь.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыВ субботу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено в обе стороны более 127 тысяч автотранспортных средств.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.В Крыму на 27 и 28 мая объявлено штормовое предупреждение. В эти дни на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеШквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряНа Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворов
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125096527_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_c07d54631bfd548110f8025a369d0190.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, крым, крымский мост, сухопутный коридор в крым
Керченская переправа 27 мая: как работают паромы и есть ли шторм
Минтранс: Керченская переправа 27 мая работает в штатном режиме и без шторма
11:15 27.05.2023 (обновлено: 11:19 27.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Погода в Керченском проливе
В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Местами возможен небольшой дождь.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 27 мая ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, местами небольшой дождь, гроза, дымка. Высота волн 10-60 см, температура воздуха +22…24 градуса", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.
Работа паромной переправы
В субботу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено в обе стороны более 127 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 157 718 пассажиров, 127 019 единиц автотранспорта и 15 938 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 897 рейсов", - отметили в Минтрансе.
На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу
до июня в связи с прохождением технического обслуживания.
В Крыму на 27 и 28 мая объявлено штормовое предупреждение. В эти дни на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.
Читайте также на РИА Новости Крым: