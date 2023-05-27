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Керченская переправа 27 мая: как работают паромы и есть ли шторм - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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Керченская переправа 27 мая: как работают паромы и есть ли шторм
Керченская переправа 27 мая: как работают паромы и есть ли шторм - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Керченская переправа 27 мая: как работают паромы и есть ли шторм
Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 27.05.2023
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керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Местами возможен небольшой дождь.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыВ субботу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено в обе стороны более 127 тысяч автотранспортных средств.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.В Крыму на 27 и 28 мая объявлено штормовое предупреждение. В эти дни на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеШквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряНа Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворов
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, крым, крымский мост, сухопутный коридор в крым
Керченская переправа 27 мая: как работают паромы и есть ли шторм

Минтранс: Керченская переправа 27 мая работает в штатном режиме и без шторма

11:15 27.05.2023 (обновлено: 11:19 27.05.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Погода в Керченском проливе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Местами возможен небольшой дождь.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 27 мая ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, местами небольшой дождь, гроза, дымка. Высота волн 10-60 см, температура воздуха +22…24 градуса", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.

Работа паромной переправы

В субботу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено в обе стороны более 127 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 157 718 пассажиров, 127 019 единиц автотранспорта и 15 938 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 897 рейсов", - отметили в Минтрансе.
На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.
В Крыму на 27 и 28 мая объявлено штормовое предупреждение. В эти дни на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.
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