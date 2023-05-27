https://crimea.ria.ru/20230527/kerchenskaya-pereprava-27-maya-kak-rabotayut-paromy-i-est-li-shtorm-1129004747.html

Керченская переправа 27 мая: как работают паромы и есть ли шторм

Керченская переправа 27 мая: как работают паромы и есть ли шторм - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Керченская переправа 27 мая: как работают паромы и есть ли шторм

Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T11:15

2023-05-27T11:15

2023-05-27T11:19

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

транспорт

крым

крымский мост

сухопутный коридор в крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125096527_0:230:3117:1983_1920x0_80_0_0_b48ba028c6b3bf7b2206c8ec7fa6d17d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Местами возможен небольшой дождь.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыВ субботу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено в обе стороны более 127 тысяч автотранспортных средств.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.В Крыму на 27 и 28 мая объявлено штормовое предупреждение. В эти дни на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеШквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряНа Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворов

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, крым, крымский мост, сухопутный коридор в крым