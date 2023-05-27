https://crimea.ria.ru/20230527/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-27-maya-1129014320.html
Главные события и заявления дня: 27 мая
Главные события и заявления дня: 27 мая - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Главные события и заявления дня: 27 мая
Многочисленные обстрелы зафиксированы в Белгородской и Курской областях, есть погибшие и раненые. Украинский ПЗРК атаковал российский штурмовик Су-25, летчик... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T19:59
2023-05-27T19:59
2023-05-27T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Многочисленные обстрелы зафиксированы в Белгородской и Курской областях, есть погибшие и раненые. Украинский ПЗРК атаковал российский штурмовик Су-25, летчик смог увести самолет на аэродром. Нападение дронов зафиксированы в Белгороде, Псковской и Тверской областях. В Крыму из-за ливней подтопило дома и дворы в трех районах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на российский штурмовик Су-25Российский летчик смог увести атакованный украинским ПЗРК штурмовик Су-25 на аэродром и посадить его, пилот представлен к госнаграде, сообщили в Минобороны России.За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, летчик представлен к ордену Мужества.Более 200 прилетов в Белгородской областиУкраинские вооруженные формирования за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области более 200 раз. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в субботу в результате атаки один человек погиб, двое подростков и мужчина пострадали.Еще одному мужчине помощь оказана на месте.Кроме того, за минувшие сутки ранения получили еще два местных жителя - 21-летний мужчина и 53-летняя женщина, они доставлены в больницу.А в Курской области из-за обстрела со стороны Украины погиб строитель, работавший на защитной линии у границы.Дроны в Твери, Пскове и БелгородеВ субботу два украинских беспилотника атаковали административное здание нефтепровода в Псковской области. Пострадавших нет. Еще один беспилотник упал у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области. Здесь также обошлось без пострадавших. В причинах случившегося разбираются специалисты.Кроме того, была предпринята попытка атаковать дроном и Белгород. БПЛА сбросил взрывное устройство на энергообъект, в результате чего поврежден забор. Других повреждений и пострадавших нет.Разгул стихии в КрымуПодтопления домов и участков из-за ливней произошли в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. В муниципалитетах работает водооткачивающая техника.На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, шквалистый ветер.Крым без интернетаАбоненты крупнейшего крымского провайдера накануне вечером массово пожаловались на отсутствие интернета и перебои со связью. Аварию обещали ликвидировать за несколько часов, однако работы продолжились и в субботу. Причины аварии пока неизвестны.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, крым, в мире, общество, политика, происшествия, сво, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Многочисленные обстрелы зафиксированы в Белгородской и Курской областях, есть погибшие и раненые. Украинский ПЗРК атаковал российский штурмовик Су-25, летчик смог увести самолет на аэродром. Нападение дронов зафиксированы в Белгороде, Псковской и Тверской областях. В Крыму из-за ливней подтопило дома и дворы в трех районах.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака на российский штурмовик Су-25
Российский летчик смог увести атакованный украинским ПЗРК штурмовик Су-25 на аэродром
и посадить его, пилот представлен к госнаграде, сообщили в Минобороны России.
"При возращении после успешного выполнения боевой задачи штурмовик Су-25 ВКС России под управлением командира звена авиационной эскадрильи Су-25 был атакован ПЗРК противника. Летчику удалось стабилизировать поврежденную машину, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку", - говорится в сообщении ведомства.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, летчик представлен к ордену Мужества.
Более 200 прилетов в Белгородской области
Украинские вооруженные формирования за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области более 200 раз. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в субботу в результате атаки один человек погиб, двое подростков и мужчина пострадали.
"Самый тяжелей день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Среди пострадавших есть дети, двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.
Еще одному мужчине помощь оказана на месте.
Кроме того, за минувшие сутки ранения получили еще два местных жителя - 21-летний мужчина и 53-летняя женщина, они доставлены в больницу.
А в Курской области из-за обстрела со стороны Украины погиб строитель, работавший на защитной линии у границы
.
Дроны в Твери, Пскове и Белгороде
В субботу два украинских беспилотника атаковали административное здание нефтепровода в Псковской области
. Пострадавших нет. Еще один беспилотник упал у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области. Здесь также обошлось без пострадавших. В причинах случившегося разбираются специалисты.
Кроме того, была предпринята попытка атаковать дроном и Белгород. БПЛА сбросил взрывное устройство на энергообъект, в результате чего поврежден забор. Других повреждений и пострадавших нет.
Разгул стихии в Крыму
Подтопления домов и участков из-за ливней произошли в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. В муниципалитетах работает водооткачивающая техника.
"В результате выпадения осадков на территории трех муниципальных образований в трех населенных пунктах – село Кленовка Симферопольского района, Новожиловка Белогорского района и Владимирово Красногвардейского района - произошли подтопления 16 домов и 30 придомовых территорий", - сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, шквалистый ветер
.
Крым без интернета
Абоненты крупнейшего крымского провайдера накануне вечером массово пожаловались на отсутствие интернета и перебои со связью. Аварию обещали ликвидировать за несколько часов, однако работы продолжились и в субботу. Причины аварии пока неизвестны.