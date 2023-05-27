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Главные события и заявления дня: 27 мая - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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Главные события и заявления дня: 27 мая
Главные события и заявления дня: 27 мая - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Главные события и заявления дня: 27 мая
Многочисленные обстрелы зафиксированы в Белгородской и Курской областях, есть погибшие и раненые. Украинский ПЗРК атаковал российский штурмовик Су-25, летчик... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T19:59
2023-05-27T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Многочисленные обстрелы зафиксированы в Белгородской и Курской областях, есть погибшие и раненые. Украинский ПЗРК атаковал российский штурмовик Су-25, летчик смог увести самолет на аэродром. Нападение дронов зафиксированы в Белгороде, Псковской и Тверской областях. В Крыму из-за ливней подтопило дома и дворы в трех районах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на российский штурмовик Су-25Российский летчик смог увести атакованный украинским ПЗРК штурмовик Су-25 на аэродром и посадить его, пилот представлен к госнаграде, сообщили в Минобороны России.За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, летчик представлен к ордену Мужества.Более 200 прилетов в Белгородской областиУкраинские вооруженные формирования за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области более 200 раз. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в субботу в результате атаки один человек погиб, двое подростков и мужчина пострадали.Еще одному мужчине помощь оказана на месте.Кроме того, за минувшие сутки ранения получили еще два местных жителя - 21-летний мужчина и 53-летняя женщина, они доставлены в больницу.А в Курской области из-за обстрела со стороны Украины погиб строитель, работавший на защитной линии у границы.Дроны в Твери, Пскове и БелгородеВ субботу два украинских беспилотника атаковали административное здание нефтепровода в Псковской области. Пострадавших нет. Еще один беспилотник упал у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области. Здесь также обошлось без пострадавших. В причинах случившегося разбираются специалисты.Кроме того, была предпринята попытка атаковать дроном и Белгород. БПЛА сбросил взрывное устройство на энергообъект, в результате чего поврежден забор. Других повреждений и пострадавших нет.Разгул стихии в КрымуПодтопления домов и участков из-за ливней произошли в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. В муниципалитетах работает водооткачивающая техника.На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, шквалистый ветер.Крым без интернетаАбоненты крупнейшего крымского провайдера накануне вечером массово пожаловались на отсутствие интернета и перебои со связью. Аварию обещали ликвидировать за несколько часов, однако работы продолжились и в субботу. Причины аварии пока неизвестны.
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Главные события и заявления дня: 27 мая

Главные события и заявления субботы, 27 мая

19:59 27.05.2023
 
© Depositphotos / VitalikRadkoПодросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / VitalikRadko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Многочисленные обстрелы зафиксированы в Белгородской и Курской областях, есть погибшие и раненые. Украинский ПЗРК атаковал российский штурмовик Су-25, летчик смог увести самолет на аэродром. Нападение дронов зафиксированы в Белгороде, Псковской и Тверской областях. В Крыму из-за ливней подтопило дома и дворы в трех районах.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака на российский штурмовик Су-25

Российский летчик смог увести атакованный украинским ПЗРК штурмовик Су-25 на аэродром и посадить его, пилот представлен к госнаграде, сообщили в Минобороны России.
"При возращении после успешного выполнения боевой задачи штурмовик Су-25 ВКС России под управлением командира звена авиационной эскадрильи Су-25 был атакован ПЗРК противника. Летчику удалось стабилизировать поврежденную машину, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку", - говорится в сообщении ведомства.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, летчик представлен к ордену Мужества.

Более 200 прилетов в Белгородской области

Украинские вооруженные формирования за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области более 200 раз. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в субботу в результате атаки один человек погиб, двое подростков и мужчина пострадали.
"Самый тяжелей день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Среди пострадавших есть дети, двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.
Еще одному мужчине помощь оказана на месте.
Кроме того, за минувшие сутки ранения получили еще два местных жителя - 21-летний мужчина и 53-летняя женщина, они доставлены в больницу.
А в Курской области из-за обстрела со стороны Украины погиб строитель, работавший на защитной линии у границы.

Дроны в Твери, Пскове и Белгороде

В субботу два украинских беспилотника атаковали административное здание нефтепровода в Псковской области. Пострадавших нет. Еще один беспилотник упал у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области. Здесь также обошлось без пострадавших. В причинах случившегося разбираются специалисты.
Кроме того, была предпринята попытка атаковать дроном и Белгород. БПЛА сбросил взрывное устройство на энергообъект, в результате чего поврежден забор. Других повреждений и пострадавших нет.
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Разгул стихии в Крыму

Подтопления домов и участков из-за ливней произошли в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. В муниципалитетах работает водооткачивающая техника.
"В результате выпадения осадков на территории трех муниципальных образований в трех населенных пунктах – село Кленовка Симферопольского района, Новожиловка Белогорского района и Владимирово Красногвардейского района - произошли подтопления 16 домов и 30 придомовых территорий", - сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, шквалистый ветер.

Крым без интернета

Абоненты крупнейшего крымского провайдера накануне вечером массово пожаловались на отсутствие интернета и перебои со связью. Аварию обещали ликвидировать за несколько часов, однако работы продолжились и в субботу. Причины аварии пока неизвестны.
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