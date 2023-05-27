https://crimea.ria.ru/20230527/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-27-maya-1129014320.html

Главные события и заявления дня: 27 мая

Главные события и заявления дня: 27 мая - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Главные события и заявления дня: 27 мая

Многочисленные обстрелы зафиксированы в Белгородской и Курской областях, есть погибшие и раненые. Украинский ПЗРК атаковал российский штурмовик Су-25, летчик... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T19:59

2023-05-27T19:59

2023-05-27T19:59

главное за день

новости

крым

в мире

общество

политика

происшествия

сво

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/96/1115869623_0:32:1348:790_1920x0_80_0_0_42a03ab174137b605e5d796acacd3e05.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Многочисленные обстрелы зафиксированы в Белгородской и Курской областях, есть погибшие и раненые. Украинский ПЗРК атаковал российский штурмовик Су-25, летчик смог увести самолет на аэродром. Нападение дронов зафиксированы в Белгороде, Псковской и Тверской областях. В Крыму из-за ливней подтопило дома и дворы в трех районах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на российский штурмовик Су-25Российский летчик смог увести атакованный украинским ПЗРК штурмовик Су-25 на аэродром и посадить его, пилот представлен к госнаграде, сообщили в Минобороны России.За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, летчик представлен к ордену Мужества.Более 200 прилетов в Белгородской областиУкраинские вооруженные формирования за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области более 200 раз. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в субботу в результате атаки один человек погиб, двое подростков и мужчина пострадали.Еще одному мужчине помощь оказана на месте.Кроме того, за минувшие сутки ранения получили еще два местных жителя - 21-летний мужчина и 53-летняя женщина, они доставлены в больницу.А в Курской области из-за обстрела со стороны Украины погиб строитель, работавший на защитной линии у границы.Дроны в Твери, Пскове и БелгородеВ субботу два украинских беспилотника атаковали административное здание нефтепровода в Псковской области. Пострадавших нет. Еще один беспилотник упал у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области. Здесь также обошлось без пострадавших. В причинах случившегося разбираются специалисты.Кроме того, была предпринята попытка атаковать дроном и Белгород. БПЛА сбросил взрывное устройство на энергообъект, в результате чего поврежден забор. Других повреждений и пострадавших нет.Разгул стихии в КрымуПодтопления домов и участков из-за ливней произошли в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. В муниципалитетах работает водооткачивающая техника.На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, шквалистый ветер.Крым без интернетаАбоненты крупнейшего крымского провайдера накануне вечером массово пожаловались на отсутствие интернета и перебои со связью. Аварию обещали ликвидировать за несколько часов, однако работы продолжились и в субботу. Причины аварии пока неизвестны.

https://crimea.ria.ru/20230527/on-pridumal-razryadku-i-chelnochnuyu-diplomatiyu-100-let-genri-kissindzheru-1129000468.html

https://crimea.ria.ru/20230527/kogda-v-krym-vernetsya-internet-krupnaya-avariya-na-setyakh-miranda-media-1129003899.html

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, крым, в мире, общество, политика, происшествия, сво, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии