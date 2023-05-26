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Ранение в голову: на Белгородчине мужчина пострадал при обстреле ВСУ
Ранение в голову: на Белгородчине мужчина пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Ранение в голову: на Белгородчине мужчина пострадал при обстреле ВСУ
Мирный житель получил ранение в голову при обстреле ВСУ Шебекинского городской округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T22:31
2023-05-26T22:31
2023-05-26T22:31
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Мирный житель получил ранение в голову при обстреле ВСУ Шебекинского городской округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Шебекино осколками украинских снарядов повреждены кровли двух частных домов. Разбиты дорожное полотно и светофор, поврежден уличный газопровод и шесть легковых автомобилей. А в селе Безлюдовка из-за обстрела повреждена линия электропередачи – без света остались три населенных пункта: Графовка, Пристень и Ивановка.По словам Гладкова, на месте работают аварийные и оперативные службы, продолжается подомовой обход территории.Ранее в пятницу, 26 мая, сообщалось, что при ударе украинских боевиков по Белгородской области пострадала мирная жительница села Новая Таволжанка. Женщина получила ранения мягких тканей головы, рук и ног. Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за суткиБольше сотни прилетов: ВСУ обстреливают левый берег ХерсонщиныБили по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне
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Ранение в голову: на Белгородчине мужчина пострадал при обстреле ВСУ
Гладков: мирный житель ранен при обстреле ВСУ населенных пунктов Белгородской области