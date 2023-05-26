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Ранение в голову: на Белгородчине мужчина пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Ранение в голову: на Белгородчине мужчина пострадал при обстреле ВСУ
Ранение в голову: на Белгородчине мужчина пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Ранение в голову: на Белгородчине мужчина пострадал при обстреле ВСУ
Мирный житель получил ранение в голову при обстреле ВСУ Шебекинского городской округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T22:31
2023-05-26T22:31
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Мирный житель получил ранение в голову при обстреле ВСУ Шебекинского городской округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Шебекино осколками украинских снарядов повреждены кровли двух частных домов. Разбиты дорожное полотно и светофор, поврежден уличный газопровод и шесть легковых автомобилей. А в селе Безлюдовка из-за обстрела повреждена линия электропередачи – без света остались три населенных пункта: Графовка, Пристень и Ивановка.По словам Гладкова, на месте работают аварийные и оперативные службы, продолжается подомовой обход территории.Ранее в пятницу, 26 мая, сообщалось, что при ударе украинских боевиков по Белгородской области пострадала мирная жительница села Новая Таволжанка. Женщина получила ранения мягких тканей головы, рук и ног. Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за суткиБольше сотни прилетов: ВСУ обстреливают левый берег ХерсонщиныБили по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне
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Новости
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РИА Новости Крым
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Ранение в голову: на Белгородчине мужчина пострадал при обстреле ВСУ

Гладков: мирный житель ранен при обстреле ВСУ населенных пунктов Белгородской области

22:31 26.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Мирный житель получил ранение в голову при обстреле ВСУ Шебекинского городской округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ, отправлен на амбулаторное лечение", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
В Шебекино осколками украинских снарядов повреждены кровли двух частных домов. Разбиты дорожное полотно и светофор, поврежден уличный газопровод и шесть легковых автомобилей. А в селе Безлюдовка из-за обстрела повреждена линия электропередачи – без света остались три населенных пункта: Графовка, Пристень и Ивановка.
По словам Гладкова, на месте работают аварийные и оперативные службы, продолжается подомовой обход территории.
Ранее в пятницу, 26 мая, сообщалось, что при ударе украинских боевиков по Белгородской области пострадала мирная жительница села Новая Таволжанка. Женщина получила ранения мягких тканей головы, рук и ног.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки
Больше сотни прилетов: ВСУ обстреливают левый берег Херсонщины
Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне
Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиУкраинаРоссия
 
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