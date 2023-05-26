https://crimea.ria.ru/20230526/bolshe-sotni-priletov-vsu-obstrelivayut-levyy-bereg-khersonschiny-1128972809.html

Больше сотни прилетов: ВСУ обстреливают левый берег Херсонщины

Больше сотни прилетов: ВСУ обстреливают левый берег Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Больше сотни прилетов: ВСУ обстреливают левый берег Херсонщины

Левый берег Херсонской области вновь оказался под ударом украинских боевиков, которые за минувшие сутки выпустили по городам и селам 102 снаряда из ствольной... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T10:23

2023-05-26T10:23

2023-05-26T10:32

херсонская область

обстрелы всу

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Левый берег Херсонской области вновь оказался под ударом украинских боевиков, которые за минувшие сутки выпустили по городам и селам 102 снаряда из ствольной артиллерии. От обстрелов пострадали 13 населенных пунктов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточняется, что в течение дня в четверг украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии 70 снарядов по восьми населенным пунктам региона.ВСУ продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру левого берега Херсонской области и ночью. Всего по Новой Каховке, Каховке, Великим Лепетихам, Горностаевке и Геройскому было выпущено 32 снаряда.В настоящее время экстренные службы региона устанавливают наличие жертв среди сельчан и горожан, а также уточняют масштабы разрушений инфраструктуры от преступных действий Киева.Накануне, украинские боевики выпустили по Херсонской области 97 снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы уничтожают натовское вооружение ВСУ в Херсонской областиХерсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купитьВСУ обезглавлены: что случилось с Залужным

https://crimea.ria.ru/20230525/fsb-v-khersonskoy-oblasti-zaderzhany-boeviki-ukrainskogo-natsbata-1128957503.html

херсонская область

новые регионы россии

россия

украина

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2023

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херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, происшествия, общество, новости