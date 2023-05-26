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Больше сотни прилетов: ВСУ обстреливают левый берег Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Больше сотни прилетов: ВСУ обстреливают левый берег Херсонщины
Больше сотни прилетов: ВСУ обстреливают левый берег Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Больше сотни прилетов: ВСУ обстреливают левый берег Херсонщины
Левый берег Херсонской области вновь оказался под ударом украинских боевиков, которые за минувшие сутки выпустили по городам и селам 102 снаряда из ствольной... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T10:23
2023-05-26T10:32
херсонская область
обстрелы всу
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Левый берег Херсонской области вновь оказался под ударом украинских боевиков, которые за минувшие сутки выпустили по городам и селам 102 снаряда из ствольной артиллерии. От обстрелов пострадали 13 населенных пунктов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточняется, что в течение дня в четверг украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии 70 снарядов по восьми населенным пунктам региона.ВСУ продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру левого берега Херсонской области и ночью. Всего по Новой Каховке, Каховке, Великим Лепетихам, Горностаевке и Геройскому было выпущено 32 снаряда.В настоящее время экстренные службы региона устанавливают наличие жертв среди сельчан и горожан, а также уточняют масштабы разрушений инфраструктуры от преступных действий Киева.Накануне, украинские боевики выпустили по Херсонской области 97 снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы уничтожают натовское вооружение ВСУ в Херсонской областиХерсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купитьВСУ обезглавлены: что случилось с Залужным
https://crimea.ria.ru/20230525/fsb-v-khersonskoy-oblasti-zaderzhany-boeviki-ukrainskogo-natsbata-1128957503.html
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херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, происшествия, общество, новости
Больше сотни прилетов: ВСУ обстреливают левый берег Херсонщины

Украинские боевики выпустили по Херсонской области 102 снаряда из ствольной артиллерии

10:23 26.05.2023 (обновлено: 10:32 26.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Левый берег Херсонской области вновь оказался под ударом украинских боевиков, которые за минувшие сутки выпустили по городам и селам 102 снаряда из ствольной артиллерии. От обстрелов пострадали 13 населенных пунктов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Уточняется, что в течение дня в четверг украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии 70 снарядов по восьми населенным пунктам региона.
"По селу Новая Збурьевка выпустили 15 снарядов, по Кардашинке – девять, по Корсунке семь снарядов. По городу Голая Пристань выпустили девять снарядов, по населенному пункту Крынки ударили шестью снарядами, в Казачьем Лагере было семь прилетов, в Песчановке – восемь, а по Алешкам было выпущено девять снарядов", - уточнили в экстренных службах.
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ВСУ продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру левого берега Херсонской области и ночью. Всего по Новой Каховке, Каховке, Великим Лепетихам, Горностаевке и Геройскому было выпущено 32 снаряда.
В настоящее время экстренные службы региона устанавливают наличие жертв среди сельчан и горожан, а также уточняют масштабы разрушений инфраструктуры от преступных действий Киева.
Накануне, украинские боевики выпустили по Херсонской области 97 снарядов из ствольной артиллерии.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияУкраинаПроисшествияОбществоНовости
 
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