https://crimea.ria.ru/20230525/chast-simferopolya-v-chetverg-bez-vody---gde-esche-otklyucheniya-1128951217.html

Часть Симферополя в четверг без воды - где еще отключения

Часть Симферополя в четверг без воды - где еще отключения - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Часть Симферополя в четверг без воды - где еще отключения

В четверг из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения Симферополь, Джанкой, Керчь, Алушта и Белогорский район частично останутся без воды, сообщает... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T10:21

2023-05-25T10:21

2023-05-25T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В четверг из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения Симферополь, Джанкой, Керчь, Алушта и Белогорский район частично останутся без воды, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Отключения в СимферополеПо данным компании, в столице Крыма до 17 часов без воды частично улица Рухадзе, также улицы Родионова, Хохлова, Шевцовой, Громовой и прилегающие улицы и переулки.До трех часов дня - отключение в столичном микрорайоне Фонтаны.С 10 часов утра до 14.00 воды не будет по улицам Донского (частично), Амурской, Енисейской, Ленской, Иртышской, Обской.Другие города КрымаВ Джанкое до 17.00 отключение в военном городке по улице Московской. Также без водоснабжения до пяти часов вечера улицы Горького, Луначарского, Пионерская и Рюмшина - на участке от Волжского до Керченского переулка. Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.В Керчи до полудня воды не будет по адресам Ворошилова,13 и 23.В Алуште в первой половине дня отключения по Октябрьской, Саранчева, Школьной, Артиллерийской.Жители села Криничное Белогорского района останутся в четверг без водоснабжения до 20 часов. Для них организуют подвоз питьевой воды.Читайте также на РИА новости Крым:Новый водовод из Ростова в Донбасс почти достроен - ПушилинНовый водовод между Ростовом и Донбассом запустили в тестовом режимеКак всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязи

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белогорский район

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