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В Курской области беспилотник атаковал подстанцию - обесточены села
В Курской области беспилотник атаковал подстанцию - обесточены села - РИА Новости Крым, 23.05.2023
В Курской области беспилотник атаковал подстанцию - обесточены села
В Курской области в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция, обесточены три села. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T20:18
2023-05-23T20:18
2023-05-23T20:18
роман старовойт
курская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Курской области в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция, обесточены три села. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По данным губернатора, никто из жителей не пострадал. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.В пятницу украинские боевики обстреляли Кореневский район Курской области, в результате чего были повреждены ЛЭП и обесточены три села. Днем раньше боевики ВСУ сбросили взрывчатку на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Глушково Курской области, два человека получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:11 прилетов по Курской области – ранен мужчинаНад Курской областью сбиты и взорвались два дрона-камикадзеРаненый при обстреле Шебекино мужчина скончался
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роман старовойт, курская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, россия, украина
В Курской области беспилотник атаковал подстанцию - обесточены села
Губернатор Старовойт: в Курской области беспилотник атаковал подстанцию
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Курской области в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция, обесточены три села. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь", - написал
Старовойт в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, никто из жителей не пострадал. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.
В пятницу украинские боевики обстреляли Кореневский район Курской области, в результате чего были повреждены ЛЭП и обесточены три села
.
Днем раньше боевики ВСУ сбросили взрывчатку на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Глушково Курской области, два человека получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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