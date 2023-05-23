https://crimea.ria.ru/20230523/v-kurskoy-oblasti-bespilotnik-atakoval-podstantsiyu---obestocheny-sela-1128923237.html

В Курской области беспилотник атаковал подстанцию - обесточены села

В Курской области беспилотник атаковал подстанцию - обесточены села - РИА Новости Крым, 23.05.2023

В Курской области беспилотник атаковал подстанцию - обесточены села

В Курской области в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция, обесточены три села. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T20:18

2023-05-23T20:18

2023-05-23T20:18

роман старовойт

курская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

происшествия

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Курской области в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция, обесточены три села. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По данным губернатора, никто из жителей не пострадал. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.В пятницу украинские боевики обстреляли Кореневский район Курской области, в результате чего были повреждены ЛЭП и обесточены три села. Днем раньше боевики ВСУ сбросили взрывчатку на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Глушково Курской области, два человека получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:11 прилетов по Курской области – ранен мужчинаНад Курской областью сбиты и взорвались два дрона-камикадзеРаненый при обстреле Шебекино мужчина скончался

курская область

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, курская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, россия, украина