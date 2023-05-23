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В Крым идет циклон: ожидаются обильные осадки и град - Вильфанд

В Крым идет циклон: ожидаются обильные осадки и град - Вильфанд - РИА Новости Крым, 23.05.2023

В Крым идет циклон: ожидаются обильные осадки и град - Вильфанд

В ближайшие несколько дней циклон принесет на юг европейской части России довольно сильные осадки. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T11:09

2023-05-23T11:09

2023-05-23T11:13

роман вильфанд

погода

крымский гидрометцентр

татьяна любецкая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В ближайшие несколько дней циклон принесет на юг европейской части России довольно сильные осадки. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Кроме того, по его словам, местами ожидается град.В Крымском гидрометцентре также не исключают, что на полуострове в ближайшие несколько дней ожидается пасмурная и дождливая погода, но особо интенсивных осадков, которые могут представлять опасность, в регионе не предвидится. Во вторник, 23 мая, в Крыму ожидается до 15 мм.Ранее сообщалось, что на этой неделе дожди с грозами прогнозируются в Крыму вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.В июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы, местами возможно превышение количества осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Летняя жара идет в КрымАксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсацийКаким будет лето в Крыму

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2023

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