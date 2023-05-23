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В Крым идет циклон: ожидаются обильные осадки и град - Вильфанд - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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В Крым идет циклон: ожидаются обильные осадки и град - Вильфанд
В Крым идет циклон: ожидаются обильные осадки и град - Вильфанд - РИА Новости Крым, 23.05.2023
В Крым идет циклон: ожидаются обильные осадки и град - Вильфанд
В ближайшие несколько дней циклон принесет на юг европейской части России довольно сильные осадки. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T11:09
2023-05-23T11:13
роман вильфанд
погода
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В ближайшие несколько дней циклон принесет на юг европейской части России довольно сильные осадки. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Кроме того, по его словам, местами ожидается град.В Крымском гидрометцентре также не исключают, что на полуострове в ближайшие несколько дней ожидается пасмурная и дождливая погода, но особо интенсивных осадков, которые могут представлять опасность, в регионе не предвидится. Во вторник, 23 мая, в Крыму ожидается до 15 мм.Ранее сообщалось, что на этой неделе дожди с грозами прогнозируются в Крыму вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.В июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы, местами возможно превышение количества осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Летняя жара идет в КрымАксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсацийКаким будет лето в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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роман вильфанд, погода, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, крым, погода в крыму, крымская погода, новости, общество
В Крым идет циклон: ожидаются обильные осадки и град - Вильфанд

Вильфанд предупредил о сильных дождях и граде в Крыму

11:09 23.05.2023 (обновлено: 11:13 23.05.2023)
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В ближайшие несколько дней циклон принесет на юг европейской части России довольно сильные осадки. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На юге европейской России наблюдается циклоническая деятельность, поэтому в ближайшие дни дожди ожидаются в Краснодарском крае и в Крыму, на Ставрополье, в Адыгее и Северном Кавказе", - отметил Вильфанд.
Кроме того, по его словам, местами ожидается град.
В Крымском гидрометцентре также не исключают, что на полуострове в ближайшие несколько дней ожидается пасмурная и дождливая погода, но особо интенсивных осадков, которые могут представлять опасность, в регионе не предвидится. Во вторник, 23 мая, в Крыму ожидается до 15 мм.
Ранее сообщалось, что на этой неделе дожди с грозами прогнозируются в Крыму вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.
В июне среднемесячная температура воздуха в Крыму будет на градус выше нормы, местами возможно превышение количества осадков.
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