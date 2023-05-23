https://crimea.ria.ru/20230523/glavnye-novosti-kryma-23-maya-1128922296.html

Главные новости Крыма: 23 мая

Главные новости Крыма: 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Главные новости Крыма: 23 мая

В Крыму сделали заявление об активах олигархов. В Евпатории проходили учения силовых структур. Аксенов назвал сроки завершения строительства Соборной мечети в... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T22:01

2023-05-23T22:01

2023-05-23T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Крыму сделали заявление об активах олигархов. В Евпатории проходили учения силовых структур. Аксенов назвал сроки завершения строительства Соборной мечети в Симферополе. В Крыму на "социалку" и культуру направили более 47 млрд рублей. Памятник погибшим авиаторам установят на въезде в Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Национализация в КрымуС активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда, республиканские власти возвращают их и частично покрывают этим нанесенный киевским режимом ущерб, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. Он подчеркнул, что Крым возвращает активы, которые наворовали "русофобы разных мастей". Крымский парламент ранее принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.Учения в ЕвпаторииВ Евпатории во вторник проходят учения силовых структур, сообщила глава администрации города Елена Демидова и предупредила о возможных громких звуках.До этого плановые учения силовиков проходили в Евпатории неделю назад, а также в начале мая и дважды в апреле. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Соборная мечеть в СимферополеСтроительно-монтажные работы в Соборной мечети в Симферополе завершат в сентябре. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На необходимость завершить строительство мечети указал президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.47 млрд на "социалку" и культуруНа финансирование социально-культурной сферы Крыма направлено более 47 млрд рублей с начала года, сообщила во вторник пресс-служба республиканского минфина. По данным на начало мая консолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 6,4 млрд рублей при доходах почти в 102,1 млрд рублей (33,5% годовых назначений). Исполнение по расходам составило 33,8% годовых назначений. При этом собственные доходы республики превысили 29,1 млрд рублей, что на 3,5 млрд рублей или на 13,7 процентов выше показателей аналогичного периода прошлого года.Памятник погибшим авиаторамПамятник погибшим авиаторам Великой Отечественной войны, которые защищали и освобождали Крымский полуостров, ждет своего часа, чтобы быть установленным около Крымского моста. Пока его установка упирается в финансирование проекта. Такими данными с РИА Новости Крым поделился подводный исследователь Александр Елкин, который вместе с командой энтузиастов поднял самолет со дна Керченского пролива.Фрагменты самолета были подняты два года назад: со дна Черного моря тогда подняли кабину штурмовика с двигателем и мотором. Хвоста и крыльев машина лишилась в 1943 году при падении, когда ее сбили фашисты. Команде удалось спастись.

https://crimea.ria.ru/20230503/v-krymu-natsionaliziruyut-novye-obekty-ukrainskikh-oligarkhov-1128498899.html

https://crimea.ria.ru/20230523/v-sevastopole-slyshna-strelba---chto-proiskhodit-1128922935.html

https://crimea.ria.ru/20230119/bolshaya-sobornaya-mechet-kryma-kak-prodvigaetsya-stroitelstvo-1126472676.html

https://crimea.ria.ru/20230523/pozhar-v-dome-prestarelykh-v-simferopole--chto-izvestno-1128921650.html

https://crimea.ria.ru/20230523/skolko-krymskikh-shkolnikov-organizovanno-otdokhnut-etim-letom-1128886661.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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