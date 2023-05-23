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Главные новости Крыма: 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Главные новости Крыма: 23 мая
Главные новости Крыма: 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Главные новости Крыма: 23 мая
В Крыму сделали заявление об активах олигархов. В Евпатории проходили учения силовых структур. Аксенов назвал сроки завершения строительства Соборной мечети в... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T22:01
2023-05-23T22:01
главное за день
новости крыма
национализация в крыму
евпатория
соборная мечеть
история
владимир путин (политик)
сергей аксенов
елена демидова
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Крыму сделали заявление об активах олигархов. В Евпатории проходили учения силовых структур. Аксенов назвал сроки завершения строительства Соборной мечети в Симферополе. В Крыму на "социалку" и культуру направили более 47 млрд рублей. Памятник погибшим авиаторам установят на въезде в Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Национализация в КрымуС активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда, республиканские власти возвращают их и частично покрывают этим нанесенный киевским режимом ущерб, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. Он подчеркнул, что Крым возвращает активы, которые наворовали "русофобы разных мастей". Крымский парламент ранее принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.Учения в ЕвпаторииВ Евпатории во вторник проходят учения силовых структур, сообщила глава администрации города Елена Демидова и предупредила о возможных громких звуках.До этого плановые учения силовиков проходили в Евпатории неделю назад, а также в начале мая и дважды в апреле. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Соборная мечеть в СимферополеСтроительно-монтажные работы в Соборной мечети в Симферополе завершат в сентябре. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На необходимость завершить строительство мечети указал президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.47 млрд на "социалку" и культуруНа финансирование социально-культурной сферы Крыма направлено более 47 млрд рублей с начала года, сообщила во вторник пресс-служба республиканского минфина. По данным на начало мая консолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 6,4 млрд рублей при доходах почти в 102,1 млрд рублей (33,5% годовых назначений). Исполнение по расходам составило 33,8% годовых назначений. При этом собственные доходы республики превысили 29,1 млрд рублей, что на 3,5 млрд рублей или на 13,7 процентов выше показателей аналогичного периода прошлого года.Памятник погибшим авиаторамПамятник погибшим авиаторам Великой Отечественной войны, которые защищали и освобождали Крымский полуостров, ждет своего часа, чтобы быть установленным около Крымского моста. Пока его установка упирается в финансирование проекта. Такими данными с РИА Новости Крым поделился подводный исследователь Александр Елкин, который вместе с командой энтузиастов поднял самолет со дна Керченского пролива.Фрагменты самолета были подняты два года назад: со дна Черного моря тогда подняли кабину штурмовика с двигателем и мотором. Хвоста и крыльев машина лишилась в 1943 году при падении, когда ее сбили фашисты. Команде удалось спастись.
https://crimea.ria.ru/20230503/v-krymu-natsionaliziruyut-novye-obekty-ukrainskikh-oligarkhov-1128498899.html
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главное за день, новости крыма, национализация в крыму, евпатория, соборная мечеть, история, владимир путин (политик), сергей аксенов, елена демидова, культура, учения
Главные новости Крыма: 23 мая

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 23 мая

22:01 23.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСоборная мечеть
Соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Крыму сделали заявление об активах олигархов. В Евпатории проходили учения силовых структур. Аксенов назвал сроки завершения строительства Соборной мечети в Симферополе. В Крыму на "социалку" и культуру направили более 47 млрд рублей. Памятник погибшим авиаторам установят на въезде в Крым.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Национализация в Крыму

С активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда, республиканские власти возвращают их и частично покрывают этим нанесенный киевским режимом ущерб, заявил глава парламента республики Владимир Константинов. Он подчеркнул, что Крым возвращает активы, которые наворовали "русофобы разных мастей". Крымский парламент ранее принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
3 мая, 09:50
В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов

Учения в Евпатории

В Евпатории во вторник проходят учения силовых структур, сообщила глава администрации города Елена Демидова и предупредила о возможных громких звуках.
До этого плановые учения силовиков проходили в Евпатории неделю назад, а также в начале мая и дважды в апреле. Некоторые из них сопровождались громкими звуками и работой военной техники.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
20:10
В Севастополе слышна стрельба - что происходит

Соборная мечеть в Симферополе

Строительно-монтажные работы в Соборной мечети в Симферополе завершат в сентябре. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На необходимость завершить строительство мечети указал президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 12:14
Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительство

47 млрд на "социалку" и культуру

На финансирование социально-культурной сферы Крыма направлено более 47 млрд рублей с начала года, сообщила во вторник пресс-служба республиканского минфина. По данным на начало мая консолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 6,4 млрд рублей при доходах почти в 102,1 млрд рублей (33,5% годовых назначений). Исполнение по расходам составило 33,8% годовых назначений. При этом собственные доходы республики превысили 29,1 млрд рублей, что на 3,5 млрд рублей или на 13,7 процентов выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
19:31
Пожар в доме престарелых в Симферополе - что известно

Памятник погибшим авиаторам

Памятник погибшим авиаторам Великой Отечественной войны, которые защищали и освобождали Крымский полуостров, ждет своего часа, чтобы быть установленным около Крымского моста. Пока его установка упирается в финансирование проекта. Такими данными с РИА Новости Крым поделился подводный исследователь Александр Елкин, который вместе с командой энтузиастов поднял самолет со дна Керченского пролива.
Фрагменты самолета были подняты два года назад: со дна Черного моря тогда подняли кабину штурмовика с двигателем и мотором. Хвоста и крыльев машина лишилась в 1943 году при падении, когда ее сбили фашисты. Команде удалось спастись.
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
08:42Туризм
Сколько крымских школьников организованно отдохнут этим летом
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Заголовок открываемого материала
22:01Главные новости Крыма: 23 мая
21:59Главные события и заявления дня: 23 мая
21:24Меланома кожи: как не пропустить опасные родинки
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20:22Украинские боевики убили жителя белгородского села
20:18В Курской области беспилотник атаковал подстанцию - обесточены села
20:10В Севастополе слышна стрельба - что происходит
20:03Встреча Владимира Путина с Милорадом Додиком - видео
19:45Экс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении Крыма
19:31Пожар в доме престарелых в Симферополе - что известно
19:16В Севастополе медики получат доплаты из бюджета города
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