https://crimea.ria.ru/20230523/pamyatnik-pogibshim-aviatoram-ustanovyat-na-vezde-v-krym-1128887510.html

Памятник погибшим авиаторам установят на въезде в Крым

Памятник погибшим авиаторам установят на въезде в Крым - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Памятник погибшим авиаторам установят на въезде в Крым

Памятник погибшим авиаторам Великой Отечественной войны, которые защищали и освобождали Крымский полуостров, ждет своего часа, чтобы быть установленным около... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T07:56

2023-05-23T07:56

2023-05-23T08:07

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александр елкин

керчь

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керченский пролив

история

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Памятник погибшим авиаторам Великой Отечественной войны, которые защищали и освобождали Крымский полуостров, ждет своего часа, чтобы быть установленным около Крымского моста. Пока его установка упирается в финансирование проекта.Такими данными с РИА Новости Крым поделился подводный исследователь Александр Елкин, который вместе с командой энтузиастов поднял самолет со дна Керченского пролива. Два года тому назад со дна Черного моря извлекли кабину штурмовика с двигателем и мотором. Хвоста и крыльев машина лишилась в 1943 году при падении, когда ее сбили фашисты. Тогда машина загорелась и упала в море, команде удалось спастись.По его словам, проведение СВО также повлияло на сроки реализации проекта. Но Александр Елкин уверен, что все возникшие проблемы решатся - он и его единомышленники будут подавать проект на президентский грант."Мы уже сделали эскиз для предоставления, приблизительно выбрали площадку, где, мы думаем, что нам разрешат его поставить,– при въезде на полуостров по Крымскому мосту. Там этот самолет увидят миллионы – вот в чем самая главная идея, ведь в Крыму нет памятника погибшим авиаторам. Тем более, что именно этот самолет непосредственно участвовал в освобождении Крыма", - рассказал исследователь.И заметил, что на Керченском полуострове при освобождении Крыма погибло очень много советских самолетов с экипажами, что и обнаружили водолазы на дне Черного и Азовского морей в районе Керчи.Ранее в Минобороны сообщали о нескольких самолетах, которые были найдены на дне Керченского пролива и уже стали памятниками. К примеру, штурмовик Ил-2 в 2020 году был установлен на постаменте на территории смешанного авиационного соединения Южного военного округа в Краснодарском крае. Его открытие приурочили к седьмой годовщине со дня создания воинской части.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Керчи исследуют затонувшие в войну торпедный катер и штурмовик Находка времен войны: в Керченском проливе подняли советский истребитель Строители моста через Керченский пролив подняли со дна самолет времен ВОВ

https://crimea.ria.ru/20230521/v-kerchi-rekonstruiruyut-bratskie-mogily-i-pamyatnik-vremen-voyny-1128766096.html

https://crimea.ria.ru/20160727/1106419581.html

керчь

крымский мост

керченский пролив

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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