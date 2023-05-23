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Эвакуация на Запорожье: где и как разместили людей
Эвакуация на Запорожье: где и как разместили людей - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Эвакуация на Запорожье: где и как разместили людей
Более двух тысяч жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожской области эвакуированы и размещены в государственных и частных отелях на юге региона. Об этом РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T15:27
2023-05-23T15:27
2023-05-23T15:27
евгений балицкий
безопасность
запорожская область
общество
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Более двух тысяч жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожской области эвакуированы и размещены в государственных и частных отелях на юге региона. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Он отметил, что условия, в которых доводится пребывать сегодня временно прибывшим на юг людям, по его поручению держит на личном контроле министерство курортов и туризма.По словам Балицкого, во всех местах размещения людям обязаны предоставить достойные условия для проживания и оздоровления, а также трехразовое питание.5 мая власти области заявили о принятом решении временно переместить жителей 18 прифронтовых территорий вглубь региона. Спустя три дня Балицкий сообщил, что из опасных районов в Бердянск эвакуировано почти 1 700 человек, почти треть из которых дети. Он также заявил, что власти Крыма и Ростовской области изъявили готовность помочь с размещением у себя жителей Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы Совершено покушение на председателя суда Запорожской области ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибший
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евгений балицкий, безопасность, запорожская область, общество, новости, новые регионы россии
Эвакуация на Запорожье: где и как разместили людей
Балицкий: более 2 000 жителей опасных регионов Запорожья размещены в отелях на юге области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Более двух тысяч жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожской области эвакуированы и размещены в государственных и частных отелях на юге региона. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Более двух тысяч граждан размещены в частных отелях и в отелях, которые находятся в управлении госпредприятия "Курорты Запорожской области". Всего задействовано более 20 средств коллективного размещения", – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что условия, в которых доводится пребывать сегодня временно прибывшим на юг людям, по его поручению держит на личном контроле министерство курортов и туризма.
"Поручил четко отслеживать вопрос с размещением в частных отелях, со всеми объектами должны быть заключены официальные договоры, а затраты владельцев отелей и гостиниц будут компенсированы. Условия проживания также на контроле, пребывание должно быть комфортным", – заявил глава региона.
По словам Балицкого, во всех местах размещения людям обязаны предоставить достойные условия для проживания и оздоровления, а также трехразовое питание.
5 мая власти области заявили
о принятом решении временно переместить жителей 18 прифронтовых территорий вглубь региона.
Спустя три дня Балицкий сообщил
, что из опасных районов в Бердянск эвакуировано почти 1 700 человек, почти треть из которых дети.
Он также заявил, что власти Крыма и Ростовской области изъявили готовность помочь с размещением у себя жителей Запорожской области.
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