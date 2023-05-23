https://crimea.ria.ru/20230523/evakuatsiya-na-zaporozhe-gde-i-kak-razmestili-lyudey-1128907201.html

Эвакуация на Запорожье: где и как разместили людей

Эвакуация на Запорожье: где и как разместили людей - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Эвакуация на Запорожье: где и как разместили людей

Более двух тысяч жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожской области эвакуированы и размещены в государственных и частных отелях на юге региона. Об этом РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T15:27

2023-05-23T15:27

2023-05-23T15:27

евгений балицкий

безопасность

запорожская область

общество

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Более двух тысяч жителей прифронтовых населенных пунктов Запорожской области эвакуированы и размещены в государственных и частных отелях на юге региона. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Он отметил, что условия, в которых доводится пребывать сегодня временно прибывшим на юг людям, по его поручению держит на личном контроле министерство курортов и туризма.По словам Балицкого, во всех местах размещения людям обязаны предоставить достойные условия для проживания и оздоровления, а также трехразовое питание.5 мая власти области заявили о принятом решении временно переместить жителей 18 прифронтовых территорий вглубь региона. Спустя три дня Балицкий сообщил, что из опасных районов в Бердянск эвакуировано почти 1 700 человек, почти треть из которых дети. Он также заявил, что власти Крыма и Ростовской области изъявили готовность помочь с размещением у себя жителей Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают Васильевку и Пологи Запорожской области: есть жертвы Совершено покушение на председателя суда Запорожской области ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибший

https://crimea.ria.ru/20230505/krym-gotov-pomoch-s-razmescheniem-zhiteley-zaporozhskoy-oblasti--balitskiy-1128568279.html

запорожская область

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евгений балицкий, безопасность, запорожская область, общество, новости, новые регионы россии