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Подрыв путей в Крыму и урановый закон бумеранга: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 20.05.2023
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Подрыв путей в Крыму и урановый закон бумеранга: топ новостей недели
Подрыв путей в Крыму и урановый закон бумеранга: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Подрыв путей в Крыму и урановый закон бумеранга: топ новостей недели
Европа рискует "накрыться" собственным ураном. В Крыму из-за подрыва путей сошел с рельсов грузовой поезд с зерном. ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T18:18
2023-05-20T11:54
топ новостей недели
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Европа рискует "накрыться" собственным ураном. В Крыму из-за подрыва путей сошел с рельсов грузовой поезд с зерном. ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионах. В Севастополе покончила с собой десятиклассница. В Госдуме объяснили поправки к закону "Об ответственном обращении с животными".Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Закон бумеранга14 мая соцсети и Telegram-каналы облетели кадры мощнейших взрывов в районе Хмельницкого на Западной Украине, где российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ. По данным ряда источников, после ракетного удара в Хмельницкой области резко вырос радиационный фон. Возникла версия, что на складе хранились, в том числе, британские танковые снаряды с обедненным ураном, и в результате их детонации в атмосферу попали радиоактивные частицы.При этом ветер всю неделю дул на запад, и если версия с детонацией урановых снарядов верна, то в зоне заражения оказываются не только западноукраинские области но и их европейские соседи, в частности, Польша. А ведь Москва неоднократно предупреждала, и киевский режим, и Европу, какими рисками чревато использование подобного оружия.ЧП на железной дороге в КрымуУтром 18 мая на перегоне Симферополь-Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда с зерном. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Минтранс Крыма и дептранс Севастополя организовали перевозку пассажиров по временной схеме с использованием компенсационных автобусов. Вечером того же дня движение составов возобновили. При этом министр транспорта Крыма Николай Лукашенко анонсировал усиление безопасности на транспортных объектах. Подпольные оружейникиСотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 40 подпольных оружейных мастерских, в ходе операции задержаны 165 жителей 44 субъектов РФ, сообщил на этой неделе центр общественных связей ФСБ России. Нелегальные оружейники задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Донецкой Народной Республике, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях и других регионах. Из незаконного оборота изъято почти 400 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств, в том числе три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов, ПЗРК "Игла", противопехотные мины, гранаты, ракеты, а также около 60 килограммов пороха и тротила.Трагедия в СевастополеВ Севастополе ученица 10 класса одной из школ Гагаринского района покончила с собой, в предсмертной записке девочка объяснила свой поступок нежеланием жить, сообщил на этой неделе губернатор Михаил Развожаев. По его словам, погибшая девочка – из благополучной семьи, училась хорошо, с отличием закончила девятый класс, ни в каких деструктивных группах не состояла. Осенью прошлого года мама школьницы умерла от продолжительной болезни, девочку воспитывал отец.Закон о животных16 мая Госдума в первом чтении приняла изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Окончательное принятие закона планируется на следующей неделе. Как пояснил первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, поправки дают субъектам дополнительные полномочия по регулированию численности безнадзорных кошек и собак, но не вносят никаких изменений в гуманистическую концепцию закона и не предполагают появления терминов "эвтаназия", "гуманное умерщвление", "отстрел" или "усыпление".
https://crimea.ria.ru/20230520/zoloto-vizantii-vpervye-vyvezli-iz-khersonesa-1128836905.html
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топ новостей недели, риа новости крым, общество, новости, политика, украина, безопасность республики крым и севастополя
Подрыв путей в Крыму и урановый закон бумеранга: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

18:18 20.05.2023
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Европа рискует "накрыться" собственным ураном. В Крыму из-за подрыва путей сошел с рельсов грузовой поезд с зерном. ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионах. В Севастополе покончила с собой десятиклассница. В Госдуме объяснили поправки к закону "Об ответственном обращении с животными".
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.

Закон бумеранга

14 мая соцсети и Telegram-каналы облетели кадры мощнейших взрывов в районе Хмельницкого на Западной Украине, где российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ. По данным ряда источников, после ракетного удара в Хмельницкой области резко вырос радиационный фон. Возникла версия, что на складе хранились, в том числе, британские танковые снаряды с обедненным ураном, и в результате их детонации в атмосферу попали радиоактивные частицы.
При этом ветер всю неделю дул на запад, и если версия с детонацией урановых снарядов верна, то в зоне заражения оказываются не только западноукраинские области но и их европейские соседи, в частности, Польша. А ведь Москва неоднократно предупреждала, и киевский режим, и Европу, какими рисками чревато использование подобного оружия.

ЧП на железной дороге в Крыму

Утром 18 мая на перегоне Симферополь-Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда с зерном.
В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал.
Минтранс Крыма и дептранс Севастополя организовали перевозку пассажиров по временной схеме с использованием компенсационных автобусов. Вечером того же дня движение составов возобновили.
При этом министр транспорта Крыма Николай Лукашенко анонсировал усиление безопасности на транспортных объектах.
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Подпольные оружейники

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 40 подпольных оружейных мастерских, в ходе операции задержаны 165 жителей 44 субъектов РФ, сообщил на этой неделе центр общественных связей ФСБ России.
Нелегальные оружейники задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Донецкой Народной Республике, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях и других регионах.
Из незаконного оборота изъято почти 400 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств, в том числе три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов, ПЗРК "Игла", противопехотные мины, гранаты, ракеты, а также около 60 килограммов пороха и тротила.

Трагедия в Севастополе

В Севастополе ученица 10 класса одной из школ Гагаринского района покончила с собой, в предсмертной записке девочка объяснила свой поступок нежеланием жить, сообщил на этой неделе губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, погибшая девочка – из благополучной семьи, училась хорошо, с отличием закончила девятый класс, ни в каких деструктивных группах не состояла. Осенью прошлого года мама школьницы умерла от продолжительной болезни, девочку воспитывал отец.

Закон о животных

16 мая Госдума в первом чтении приняла изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Окончательное принятие закона планируется на следующей неделе.
Как пояснил первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, поправки дают субъектам дополнительные полномочия по регулированию численности безнадзорных кошек и собак, но не вносят никаких изменений в гуманистическую концепцию закона и не предполагают появления терминов "эвтаназия", "гуманное умерщвление", "отстрел" или "усыпление".
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