https://crimea.ria.ru/20230517/v-sevastopole-uchenitsa-10-klassa-pokonchila-s-soboy-1128774213.html

В Севастополе ученица 10 класса покончила с собой

В Севастополе ученица 10 класса покончила с собой - РИА Новости Крым, 17.05.2023

В Севастополе ученица 10 класса покончила с собой

В Севастополе ученица 10 класса одной из школ Гагаринского района покончила с собой, в предсмертной записке девочка объяснила свой поступок нежеланием жить. Об... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T14:26

2023-05-17T14:26

2023-05-17T15:18

севастополь

происшествия

общество

михаил развожаев

новости крыма

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ученица 10 класса одной из школ Гагаринского района покончила с собой, в предсмертной записке девочка объяснила свой поступок нежеланием жить. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, погибшая девочка – из благополучной семьи, училась хорошо, с отличием закончила девятый класс, ни в каких деструктивных группах не состояла. Осенью прошлого года мама школьницы умерла от продолжительной болезни, девочку воспитывал отец.Губернатор выразил соболезнования отцу погибшей, всем ее родственникам и друзьям, а также призвал родителей, классных руководителей, школьных психологов и учителей быть еще внимательнее к детям и больше разговаривать с ними.Читайте также на РИА Новости Крым:Как понять, что с ребенком что-то не так — экспертыУченые нашли биомаркеры в крови, "сигнализирующие" о риске суицидаВ Крыму обнародовали статистику по суицидам

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, общество, михаил развожаев, новости крыма, утраты