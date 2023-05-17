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В Севастополе ученица 10 класса покончила с собой - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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В Севастополе ученица 10 класса покончила с собой
В Севастополе ученица 10 класса покончила с собой - РИА Новости Крым, 17.05.2023
В Севастополе ученица 10 класса покончила с собой
В Севастополе ученица 10 класса одной из школ Гагаринского района покончила с собой, в предсмертной записке девочка объяснила свой поступок нежеланием жить. Об... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T14:26
2023-05-17T15:18
севастополь
происшествия
общество
михаил развожаев
новости крыма
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ученица 10 класса одной из школ Гагаринского района покончила с собой, в предсмертной записке девочка объяснила свой поступок нежеланием жить. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, погибшая девочка – из благополучной семьи, училась хорошо, с отличием закончила девятый класс, ни в каких деструктивных группах не состояла. Осенью прошлого года мама школьницы умерла от продолжительной болезни, девочку воспитывал отец.Губернатор выразил соболезнования отцу погибшей, всем ее родственникам и друзьям, а также призвал родителей, классных руководителей, школьных психологов и учителей быть еще внимательнее к детям и больше разговаривать с ними.Читайте также на РИА Новости Крым:Как понять, что с ребенком что-то не так — экспертыУченые нашли биомаркеры в крови, "сигнализирующие" о риске суицидаВ Крыму обнародовали статистику по суицидам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, происшествия, общество, михаил развожаев, новости крыма, утраты
В Севастополе ученица 10 класса покончила с собой

Развожаев: в Севастополе школьница совершила суицид, оставив предсмертную записку

14:26 17.05.2023 (обновлено: 15:18 17.05.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ученица 10 класса одной из школ Гагаринского района покончила с собой, в предсмертной записке девочка объяснила свой поступок нежеланием жить. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, погибшая девочка – из благополучной семьи, училась хорошо, с отличием закончила девятый класс, ни в каких деструктивных группах не состояла. Осенью прошлого года мама школьницы умерла от продолжительной болезни, девочку воспитывал отец.
"В своей предсмертной записке она написала причину своего поступка. Опуская детали, девочка считала, что ей нужна помощь, так как у нее нет желания жить (в записке она подчеркивает, что это не из-за смерти мамы, и что такие мысли ее посещают давно), но за помощью сама ни к кому не обращалась", - написал Развожаев в своем Telegram-канале
Губернатор выразил соболезнования отцу погибшей, всем ее родственникам и друзьям, а также призвал родителей, классных руководителей, школьных психологов и учителей быть еще внимательнее к детям и больше разговаривать с ними.
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СевастопольПроисшествияОбществоМихаил РазвожаевНовости КрымаУтраты
 
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