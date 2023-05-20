https://crimea.ria.ru/20230520/kak-pobedit-gipertoniyu-bez-lekarstv---sovety-doktora-1128775587.html
Как победить гипертонию без лекарств - советы доктора
Как победить гипертонию без лекарств - советы доктора - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Как победить гипертонию без лекарств - советы доктора
Проблема повышенного артериального давления очень распространена, особенно среди людей старше 40 лет, предотвратить ее развитие помогут несколько простых... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T19:15
2023-05-20T19:15
2023-05-20T19:15
радио "спутник в крыму"
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Доктор Яков Филатов рассказал правила борьбы с гипертонией
Доктор Яков Филатов рассказал правила борьбы с гипертонией
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Проблема повышенного артериального давления очень распространена, особенно среди людей старше 40 лет, предотвратить ее развитие помогут несколько простых правил. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения республиканской клинической больницы имени Семашко Яков Филатов.Причины гипертонииПо словам Филатова, основная группа "гипертонического" риска - люди старше 40 лет. Первое правило для этой категории - постоянный контроль за уровнем артериального давления.В большинстве случаев с возрастом давление будет повышаться - это естественный процесс старения, также у людей старшего возраста часто развивается метеочувствительность, которая также может провоцировать гипертонические проблемы. В этой связи доктор советует найти время для визита к врачу хотя бы раз в год - в профилактических целях."Если запустить проблему, это может привести к серьезным последствиям. Артериальная гипертензия является частой причиной инсультов и инфарктов, могут быть поражения определенных органов-мишеней: например, почек или даже сетчатки глаза - из-за нарушения кровоснабжения", - предупреждает специалист.Опасная гипотонияПри этом пониженное давление тоже может быть причиной неприятных состояний или же их следствием - например, при инфаркте миокарда.Чтобы продлить здоровье, необходимо убрать из рациона жирную и соленую пищу, сбросить вес, избавиться от вредных привычек. Дома следует иметь тонометр, чтобы наблюдать за своим состоянием в динамике. Это первостепенные шаги, которые во многих случаях позволяют скорректировать проблему даже без приема лекарств.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизниПочти треть россиян страдают от повышенного давления – кардиологКак занятия спортом влияют на гипертонию
https://crimea.ria.ru/20221211/pochti-tret-rossiyan-stradayut-ot-povyshennogo-davleniya--kardiolog-1125746200.html
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здоровье, гипертония, зож, совет эксперта, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости крыма
Как победить гипертонию без лекарств - советы доктора
Доктор Филатов советует избавляться от вредных привычек в борьбе с гипертонией
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым
. Проблема повышенного артериального давления очень распространена, особенно среди людей старше 40 лет, предотвратить ее развитие помогут несколько простых правил. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения республиканской клинической больницы имени Семашко Яков Филатов.
Причины гипертонии
По словам Филатова, основная группа "гипертонического" риска - люди старше 40 лет. Первое правило для этой категории - постоянный контроль за уровнем артериального давления.
"ВОЗ считает, что артериальная гипертония - это когда верхнее артериальное давление в спокойном состоянии выше 140 мм ртутного столба, нижнее - выше 90 мм. Уже здесь нужно выявлять причины. Как правило, это совокупность различных факторов - повышенный вес, неправильное питание, курение, прием алкоголя. В более редких случаях - эндокринные нарушения, заболевания почек", - поясняет доктор.
В большинстве случаев с возрастом давление будет повышаться - это естественный процесс старения, также у людей старшего возраста часто развивается метеочувствительность, которая также может провоцировать гипертонические проблемы. В этой связи доктор советует найти время для визита к врачу хотя бы раз в год - в профилактических целях.
"Если запустить проблему, это может привести к серьезным последствиям. Артериальная гипертензия является частой причиной инсультов и инфарктов, могут быть поражения определенных органов-мишеней: например, почек или даже сетчатки глаза - из-за нарушения кровоснабжения", - предупреждает специалист.
Опасная гипотония
При этом пониженное давление тоже может быть причиной неприятных состояний или же их следствием - например, при инфаркте миокарда.
"Для гипотоников давление 90 на 60, 80 на 60 - норма. Это индивидуальная особенность. Но в целом, если давление спускается ниже 90 на 60, могут быть обмороки, потеря сознания. При этом гипотония часто бывает даже опаснее гипертонии, и на такое состояние нужно реагировать немедленно", - настаивает врач.
Чтобы продлить здоровье, необходимо убрать из рациона жирную и соленую пищу, сбросить вес, избавиться от вредных привычек. Дома следует иметь тонометр, чтобы наблюдать за своим состоянием в динамике. Это первостепенные шаги, которые во многих случаях позволяют скорректировать проблему даже без приема лекарств.
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