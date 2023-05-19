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Суд в Севастополе запретил стройку у пляжа на курортной стороне города - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Суд в Севастополе запретил стройку у пляжа на курортной стороне города
Суд в Севастополе запретил стройку у пляжа на курортной стороне города - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Суд в Севастополе запретил стройку у пляжа на курортной стороне города
На Северной стороне Севастополя запретили стройку, которая развернулась в курортном поселке Учкуевка в районе одноименного пляжа. Соответствующее решение вынес... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T20:21
2023-05-19T20:21
севастополь
прокуратура города севастополя
общество
незаконное строительство
происшествия
нахимовский районный суд севастополя
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя запретили стройку, которая развернулась в курортном поселке Учкуевка в районе одноименного пляжа. Соответствующее решение вынес суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Речь о запрете земляных и строительных работ, которые в течение нескольких месяцев производились здесь в нарушение законодательства об охране окружающей среды и режима использования водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта.В ходе проверки выяснилось, что стройку вел собственник пяти земельных участков на улице Бельбекской в районе пляжа Учкуевка.Ранее губернатор поручил силовикам вмешаться в ситуацию, с которой не может справиться Севприроднадзор, отметив, что у них непременно должны найтись рычаги влияния на гражданина, игнорирующего закон. Позже в полиции сообщили, что установили личность человека, производящего незаконные земляные работы в районе пляжа на Северной стороне Севастополя, и его привлекут к ответственности. В данный момент ситуация находится наличном контроле прокурора города.Читайте также на РИА Новости Крым:Море, парк и стройка: как встречает гостей пляж Учкуевка в СевастополеВ Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКОГлэмпинг на обрыве в Крыму проверит Минприроды России
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севастополь, прокуратура города севастополя, общество, незаконное строительство, происшествия, нахимовский районный суд севастополя, закон и право, новости крыма
Суд в Севастополе запретил стройку у пляжа на курортной стороне города

В Севастополе решением суда запрещена стройка в районе пляжа Учкуевка на северной стороне

20:21 19.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка
Стройплощадка - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя запретили стройку, которая развернулась в курортном поселке Учкуевка в районе одноименного пляжа. Соответствующее решение вынес суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Определением Нахимовского районного суда города Севастополя по заявлению природоохранного прокурора вынесено решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета деятельности", – сообщили в прокуратуре.
Речь о запрете земляных и строительных работ, которые в течение нескольких месяцев производились здесь в нарушение законодательства об охране окружающей среды и режима использования водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта.
Строительство на Северной стороне
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В ходе проверки выяснилось, что стройку вел собственник пяти земельных участков на улице Бельбекской в районе пляжа Учкуевка.
Ранее губернатор поручил силовикам вмешаться в ситуацию, с которой не может справиться Севприроднадзор, отметив, что у них непременно должны найтись рычаги влияния на гражданина, игнорирующего закон.
Позже в полиции сообщили, что установили личность человека, производящего незаконные земляные работы в районе пляжа на Северной стороне Севастополя, и его привлекут к ответственности.
В данный момент ситуация находится наличном контроле прокурора города.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяОбществоНезаконное строительствоПроисшествияНахимовский районный суд СевастополяЗакон и правоНовости Крыма
 
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