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Скандальная стройка у моря в Севастополе: виновный найден

Скандальная стройка у моря в Севастополе: виновный найден - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Скандальная стройка у моря в Севастополе: виновный найден

Полиция Севастополя сообщила об установлении личности человека, производящего незаконные земляные работы в районе пляжа на Северной стороне Севастополя, его... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T16:49

2023-04-13T16:49

2023-04-13T16:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя сообщила об установлении личности человека, производящего незаконные земляные работы в районе пляжа на Северной стороне Севастополя, его привлекут к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Ранее местные жители стали сообщать, что между пансионатом "Лазурь-С" и СНТ "Лесовод" с марта на протяжении нескольких недель идут подозрительные строительные работы. На место выезжали представители Севприроднадзора. Но позже в ведомстве заявили, что полномочий по надзору на территории в водоохранной зоне у субъекта нет – это прерогатива Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.И. о. замгубернатора Максим Жукалов сообщил, что здесь осваиваются земельные участки, выделенные в украинский период под строительство дач. При этом находятся они в оползнеопасной зоне и подлежат изъятию. А начатые работы нарушают не только природоохранное, но и градостроительное, и земельное законодательство.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал силовиков остановить работы любыми возможными способами в рамках компетенций. "Мы же не можем лопатами пойти их бить – у нас другой функционал. А вы можете дело возбудить", – отметил глава города. Для разбирательства на место происшествия прибыли участковые уполномоченные полиции вместе с сотрудниками отдельного батальона ППСП.В отношении подрядчика составлен админпротокол. Полицейские продолжают проверку и документируют правонарушения, чтобы привлечь владельца земли к ответственности. "Собранные полицейскими материалы будут переданы в профильное природоохранное ведомство для рассмотрения по существу", – уточнили в УМВД.Читайте также на РИА Новости Крым:В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплекса Кусочек у моря: в Крыму земли на берегу Азова забрали из частных рук Глэмпинг на обрыве в Крыму проверит Минприроды России Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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