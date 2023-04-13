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Скандальная стройка у моря в Севастополе: виновный найден - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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Скандальная стройка у моря в Севастополе: виновный найден
Скандальная стройка у моря в Севастополе: виновный найден - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Скандальная стройка у моря в Севастополе: виновный найден
Полиция Севастополя сообщила об установлении личности человека, производящего незаконные земляные работы в районе пляжа на Северной стороне Севастополя, его... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T16:49
2023-04-13T16:51
умвд россии по севастополю
севастополь
происшествия
северная сторона
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя сообщила об установлении личности человека, производящего незаконные земляные работы в районе пляжа на Северной стороне Севастополя, его привлекут к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Ранее местные жители стали сообщать, что между пансионатом "Лазурь-С" и СНТ "Лесовод" с марта на протяжении нескольких недель идут подозрительные строительные работы. На место выезжали представители Севприроднадзора. Но позже в ведомстве заявили, что полномочий по надзору на территории в водоохранной зоне у субъекта нет – это прерогатива Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.И. о. замгубернатора Максим Жукалов сообщил, что здесь осваиваются земельные участки, выделенные в украинский период под строительство дач. При этом находятся они в оползнеопасной зоне и подлежат изъятию. А начатые работы нарушают не только природоохранное, но и градостроительное, и земельное законодательство.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал силовиков остановить работы любыми возможными способами в рамках компетенций. "Мы же не можем лопатами пойти их бить – у нас другой функционал. А вы можете дело возбудить", – отметил глава города. Для разбирательства на место происшествия прибыли участковые уполномоченные полиции вместе с сотрудниками отдельного батальона ППСП.В отношении подрядчика составлен админпротокол. Полицейские продолжают проверку и документируют правонарушения, чтобы привлечь владельца земли к ответственности. "Собранные полицейскими материалы будут переданы в профильное природоохранное ведомство для рассмотрения по существу", – уточнили в УМВД.Читайте также на РИА Новости Крым:В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплекса Кусочек у моря: в Крыму земли на берегу Азова забрали из частных рук Глэмпинг на обрыве в Крыму проверит Минприроды России Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн
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РИА Новости Крым
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умвд россии по севастополю, севастополь, происшествия, северная сторона, крым, новости крыма, новости, строительство
Скандальная стройка у моря в Севастополе: виновный найден

В Севастополе привлекут к ответственности местного жителя за стройку у пляжа - полиция

16:49 13.04.2023 (обновлено: 16:51 13.04.2023)
 
© Пресс-служба УМВД по СевастополюСтроительство на Северной стороне
Строительство на Северной стороне
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя сообщила об установлении личности человека, производящего незаконные земляные работы в районе пляжа на Северной стороне Севастополя, его привлекут к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Ранее местные жители стали сообщать, что между пансионатом "Лазурь-С" и СНТ "Лесовод" с марта на протяжении нескольких недель идут подозрительные строительные работы. На место выезжали представители Севприроднадзора. Но позже в ведомстве заявили, что полномочий по надзору на территории в водоохранной зоне у субъекта нет – это прерогатива Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.
И. о. замгубернатора Максим Жукалов сообщил, что здесь осваиваются земельные участки, выделенные в украинский период под строительство дач. При этом находятся они в оползнеопасной зоне и подлежат изъятию. А начатые работы нарушают не только природоохранное, но и градостроительное, и земельное законодательство.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал силовиков остановить работы любыми возможными способами в рамках компетенций. "Мы же не можем лопатами пойти их бить – у нас другой функционал. А вы можете дело возбудить", – отметил глава города.
Для разбирательства на место происшествия прибыли участковые уполномоченные полиции вместе с сотрудниками отдельного батальона ППСП.
"Было установлено, что 44-летний местный житель, являясь собственником двух земельных участков в прибрежной защитной полосе, в нарушение специального режима ведения хозяйственной деятельности на них, осуществлял земляные работы, связанные со снятием и отвалом грунта. Для этого собственник участков привлек индивидуального предпринимателя, имеющего специальную и грузовую технику", – рассказали в полиции.
В отношении подрядчика составлен админпротокол. Полицейские продолжают проверку и документируют правонарушения, чтобы привлечь владельца земли к ответственности. "Собранные полицейскими материалы будут переданы в профильное природоохранное ведомство для рассмотрения по существу", – уточнили в УМВД.
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