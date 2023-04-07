https://crimea.ria.ru/20230407/kusochek-u-morya-v-krymu-zemli-na-beregu-azova-zabrali-iz-chastnykh-ruk-1128026111.html

Кусочек у моря: в Крыму земли на берегу Азова забрали из частных рук

Кусочек у моря: в Крыму земли на берегу Азова забрали из частных рук - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Кусочек у моря: в Крыму земли на берегу Азова забрали из частных рук

Суд в Крыму обязал вернуть незаконно отданные в частные руки земли на берегу Азовского моря в госсобственность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T08:53

2023-04-07T08:53

2023-04-07T00:06

крым

азовское море

прокуратура республики крым

закон и право

общество

оформление земли

махинации с землей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Суд в Крыму обязал вернуть незаконно отданные в частные руки земли на берегу Азовского моря в госсобственность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По информации надзорного ведомства, два участка, площадью 0,1 га каждый, расположенные за границей населенных пунктов Семисотского сельсовета в Ленинском районе Крыма, администрация отдала под строительство дач еще в 2010 году.Нарушения выявили в ходе проверки. Оказалось, земли находятся в границах 500-метровой прибрежной защитной полосы Азовского моря.Ранее распоряжение районной администрации признали незаконным и отменили по иску прокурора. После надзорное ведомство в суде отстояло право государства на земельные участки: выданные на них госакты были признаны недействительными, а владельцев обязали вернуть землю. Читайте также на РИА Новости Крым:Город на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха "Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверыБиолог назвал главные проблемы Азовского моря

https://crimea.ria.ru/20210520/Ekolog-predostereg-ot-zastroyki-zapadnogo-poberezhya-Kryma-1119598208.html

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крым, азовское море, прокуратура республики крым, закон и право, общество, оформление земли, махинации с землей, новости крыма