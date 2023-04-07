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Кусочек у моря: в Крыму земли на берегу Азова забрали из частных рук - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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Кусочек у моря: в Крыму земли на берегу Азова забрали из частных рук
Кусочек у моря: в Крыму земли на берегу Азова забрали из частных рук - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Кусочек у моря: в Крыму земли на берегу Азова забрали из частных рук
Суд в Крыму обязал вернуть незаконно отданные в частные руки земли на берегу Азовского моря в госсобственность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T08:53
2023-04-07T00:06
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азовское море
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Суд в Крыму обязал вернуть незаконно отданные в частные руки земли на берегу Азовского моря в госсобственность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По информации надзорного ведомства, два участка, площадью 0,1 га каждый, расположенные за границей населенных пунктов Семисотского сельсовета в Ленинском районе Крыма, администрация отдала под строительство дач еще в 2010 году.Нарушения выявили в ходе проверки. Оказалось, земли находятся в границах 500-метровой прибрежной защитной полосы Азовского моря.Ранее распоряжение районной администрации признали незаконным и отменили по иску прокурора. После надзорное ведомство в суде отстояло право государства на земельные участки: выданные на них госакты были признаны недействительными, а владельцев обязали вернуть землю. Читайте также на РИА Новости Крым:Город на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха "Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверыБиолог назвал главные проблемы Азовского моря
https://crimea.ria.ru/20210520/Ekolog-predostereg-ot-zastroyki-zapadnogo-poberezhya-Kryma-1119598208.html
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крым, азовское море, прокуратура республики крым, закон и право, общество, оформление земли, махинации с землей, новости крыма
Кусочек у моря: в Крыму земли на берегу Азова забрали из частных рук

Прокуратура Крыма обязала вернуть земли на побережье Азовского моря в госсобственность

08:53 07.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых на Азовском побережье в Крыму
Отдых на Азовском побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Суд в Крыму обязал вернуть незаконно отданные в частные руки земли на берегу Азовского моря в госсобственность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, два участка, площадью 0,1 га каждый, расположенные за границей населенных пунктов Семисотского сельсовета в Ленинском районе Крыма, администрация отдала под строительство дач еще в 2010 году.
Нарушения выявили в ходе проверки. Оказалось, земли находятся в границах 500-метровой прибрежной защитной полосы Азовского моря.
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"Согласно законодательству, земельные участки, расположенные в водоохранной зоне моря, не подлежали приватизации посредством передачи в частную собственность. Кроме того, местная администрация не имела полномочий по распоряжению землями водного фонда", – сообщили в прокуратуре.
Ранее распоряжение районной администрации признали незаконным и отменили по иску прокурора. После надзорное ведомство в суде отстояло право государства на земельные участки: выданные на них госакты были признаны недействительными, а владельцев обязали вернуть землю.
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