Рейтинг@Mail.ru
Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230519/budet-gromko-razvozhaev-predupredil-o-vzryvakh-v-sevastopole-1128834139.html
Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе
Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе
В Севастополе в пятницу жители могут услышать взрывы – это связано с работами МЧС по уничтожению немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T16:19
2023-05-19T16:19
севастополь
михаил развожаев
гу мчс россии по севастополю
общество
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/13/1128833754_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_ead9e84d6ed7d46f4a806e7a59c32593.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу жители могут услышать взрывы – это связано с работами МЧС по уничтожению немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее в пресс-службе городского главка МЧС сообщили, что очередной боеприпас времен Великой Отечественной войны – бомба немецкого производства SC-500 – была обнаружена утром в Нахимовском районе Севастополя на территории Мекензиевского лесничества."По результатам обследования находки и изучения обстановки установлено: состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку", – уточнили в ведомстве.Уничтожение опасной находки производят по традиции на спецполигоне в районе Кара-Кобы методом контролируемого подрыва.В последнее время губернатор Севастополя в связи с повышенной террористической опасностью в регионе и участившимися атаками вражеских беспилотников на Севастополь заранее предупреждает жителей о готовящемся плановом подрыве боеприпасов, найденных сотрудниками чрезвычайного ведомства. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе взорвали немецкую авиабомбу времен войны - видео МЧСНеразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в СевастополеВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20230516/bombami-i-torpedami-korabli-chf-unichtozhili-podlodku-protivnika-1128750717.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/13/1128833754_110:0:1247:853_1920x0_80_0_0_9997d5f0c6e54b7b96f0170b4a13f8e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, гу мчс россии по севастополю, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе

Губернатор Севастополя предупредил о взрывах – МЧС уничтожат авиабомбу времен войны

16:19 19.05.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПиротехники МЧС России в Севастополе
Пиротехники МЧС России в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу жители могут услышать взрывы – это связано с работами МЧС по уничтожению немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сотрудники МЧС ориентировочно с 15:00 и до 18:00 будут производить плановое уничтожение немецкой авиационной бомбы SС-500. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе городского главка МЧС сообщили, что очередной боеприпас времен Великой Отечественной войны – бомба немецкого производства SC-500 – была обнаружена утром в Нахимовском районе Севастополя на территории Мекензиевского лесничества.
"По результатам обследования находки и изучения обстановки установлено: состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку", – уточнили в ведомстве.
Сторожевой корабль Ладный перед походом в Средиземное море - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
16 мая, 14:30
Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника
Уничтожение опасной находки производят по традиции на спецполигоне в районе Кара-Кобы методом контролируемого подрыва.
В последнее время губернатор Севастополя в связи с повышенной террористической опасностью в регионе и участившимися атаками вражеских беспилотников на Севастополь заранее предупреждает жителей о готовящемся плановом подрыве боеприпасов, найденных сотрудниками чрезвычайного ведомства.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе взорвали немецкую авиабомбу времен войны - видео МЧС
Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе
Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
 
СевастопольМихаил РазвожаевГУ МЧС России по СевастополюОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:20Симферополь сковали 9-балльные пробки
17:53Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертира
17:39Халяль на экспорт: эксперты оценили потенциал российского агропрома
17:22Смертельный удар: в Черноморском районе Lada Priora влетела в дерево
17:01Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму
16:48Люди видят реалии и возвращаются – глава Новой Каховки о росте населения
16:29Беспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие
16:19Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе
16:08В Минобороны назвали потери ВСУ в людях и технике
16:00Слухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушения
15:49Мигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин
15:34Путин: противники России – недоумки с неоколониальными идеями
15:24В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в Бердянске
15:05В Новой Каховке растет число желающих получить российский паспорт
14:57Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез России
14:41Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям
14:32Армия России нанесла удар по складам с иностранным вооружением для ВСУ
14:00Радиоактивное облако движется на Европу с Украины – Патрушев
13:26Патрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США
13:12Когда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона
Лента новостейМолния