https://crimea.ria.ru/20230519/budet-gromko-razvozhaev-predupredil-o-vzryvakh-v-sevastopole-1128834139.html
Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе
Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе
В Севастополе в пятницу жители могут услышать взрывы – это связано с работами МЧС по уничтожению немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T16:19
2023-05-19T16:19
2023-05-19T16:19
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу жители могут услышать взрывы – это связано с работами МЧС по уничтожению немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее в пресс-службе городского главка МЧС сообщили, что очередной боеприпас времен Великой Отечественной войны – бомба немецкого производства SC-500 – была обнаружена утром в Нахимовском районе Севастополя на территории Мекензиевского лесничества."По результатам обследования находки и изучения обстановки установлено: состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку", – уточнили в ведомстве.Уничтожение опасной находки производят по традиции на спецполигоне в районе Кара-Кобы методом контролируемого подрыва.В последнее время губернатор Севастополя в связи с повышенной террористической опасностью в регионе и участившимися атаками вражеских беспилотников на Севастополь заранее предупреждает жителей о готовящемся плановом подрыве боеприпасов, найденных сотрудниками чрезвычайного ведомства. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе взорвали немецкую авиабомбу времен войны - видео МЧСНеразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в СевастополеВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, гу мчс россии по севастополю, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе
Губернатор Севастополя предупредил о взрывах – МЧС уничтожат авиабомбу времен войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу жители могут услышать взрывы – это связано с работами МЧС по уничтожению немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сотрудники МЧС ориентировочно с 15:00 и до 18:00 будут производить плановое уничтожение немецкой авиационной бомбы SС-500. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе городского главка МЧС сообщили, что очередной боеприпас времен Великой Отечественной войны – бомба немецкого производства SC-500 – была обнаружена утром в Нахимовском районе Севастополя на территории Мекензиевского лесничества.
"По результатам обследования находки и изучения обстановки установлено: состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку", – уточнили в ведомстве.
Уничтожение опасной находки производят по традиции на спецполигоне в районе Кара-Кобы методом контролируемого подрыва.
В последнее время губернатор Севастополя в связи с повышенной террористической опасностью в регионе и участившимися атаками вражеских беспилотников на Севастополь заранее предупреждает
жителей о готовящемся плановом подрыве боеприпасов, найденных сотрудниками чрезвычайного ведомства.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
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