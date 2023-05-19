https://crimea.ria.ru/20230519/budet-gromko-razvozhaev-predupredil-o-vzryvakh-v-sevastopole-1128834139.html

Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе

Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Будет громко: Развожаев предупредил о взрывах в Севастополе

В Севастополе в пятницу жители могут услышать взрывы – это связано с работами МЧС по уничтожению немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T16:19

2023-05-19T16:19

2023-05-19T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу жители могут услышать взрывы – это связано с работами МЧС по уничтожению немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее в пресс-службе городского главка МЧС сообщили, что очередной боеприпас времен Великой Отечественной войны – бомба немецкого производства SC-500 – была обнаружена утром в Нахимовском районе Севастополя на территории Мекензиевского лесничества."По результатам обследования находки и изучения обстановки установлено: состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку", – уточнили в ведомстве.Уничтожение опасной находки производят по традиции на спецполигоне в районе Кара-Кобы методом контролируемого подрыва.В последнее время губернатор Севастополя в связи с повышенной террористической опасностью в регионе и участившимися атаками вражеских беспилотников на Севастополь заранее предупреждает жителей о готовящемся плановом подрыве боеприпасов, найденных сотрудниками чрезвычайного ведомства. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе взорвали немецкую авиабомбу времен войны - видео МЧСНеразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в СевастополеВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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