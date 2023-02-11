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В Севастополе взорвали немецкую авиабомбу времен войны - видео МЧС
В Севастополе взорвали немецкую авиабомбу времен войны - видео МЧС - РИА Новости Крым, 11.02.2023
В Севастополе взорвали немецкую авиабомбу времен войны - видео МЧС
МЧС Севастополя показали, как взорвали на спецполигоне немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на территории садоводческого... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T12:04
2023-02-11T12:04
2023-02-11T12:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. МЧС Севастополя показали, как взорвали на спецполигоне немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на территории садоводческого товарищества.50-килограммовую немецкую авиабомбу SD-50 времен Великой Отечественной войны обнаружили в январе на территории садоводческого товарищества "Солнышко" "в непосредственной близости к частной жилой застройке".Обследование специалистов показало, что состояние и тип взрывателя позволяют поднять и вывезти боеприпас, чтобы уничтожить его в безопасном месте. К организации его транспортировки на полигон привлекли экстренные ведомства, организации и представителей профильных департаментов правительства города.Коммуникации в опасной близости к месту нахождения бомбы отключили, а жителей близлежащих улиц оповестили о готовящейся операции. Им было рекомендовано покинуть опасную территорию на время проведения мероприятий вблизи жилых домов. Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе В Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов – видео
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В Севастополе взорвали немецкую авиабомбу времен войны - видео МЧС
МЧС Севастополя показали подрыв найденной садоводами немецкой бомбы времен войны