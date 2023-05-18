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Техническое движение восстановлено – Аксенов о ремонте путей после ЧП - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Техническое движение восстановлено – Аксенов о ремонте путей после ЧП
Техническое движение восстановлено – Аксенов о ремонте путей после ЧП - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Техническое движение восстановлено – Аксенов о ремонте путей после ЧП
Железнодорожное полотно, пострадавшее из-за инцидента на участке в Симферопольском районе, восстановлено. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T20:06
2023-05-18T20:06
сергей аксенов
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крымская железная дорога (кжд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Железнодорожное полотно, пострадавшее из-за инцидента на участке в Симферопольском районе, восстановлено. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Кроме того, по его информации грузовые и пассажирские перевозки в полном объеме возобновятся к утру пятницы, 19 мая.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма на железной дороге случилось ЧП - с рельсов сошли вагоны.Власти региона пообещали после случившегося усилить безопасность на транспорте.Утром 18 мая на перегоне Симферополь-Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Комментируя случившееся, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Сообщается, что повреждено до 150 метров дорожного полотна, сейчас рабочие активно восстанавливают пути.Читайте также на РИА Новости Крым:Расписание поезда из Петербурга в Севастополь изменитсяПочему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатораВ мае Севастополь и Мурманск свяжет железнодорожное сообщение
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РИА Новости Крым
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Техническое движение восстановлено – Аксенов о ремонте путей после ЧП

Аксенов: движение грузовых и пассажирских поездов восстановят к утру 19 мая

20:06 18.05.2023
 
© РИА Новости КрымЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Железнодорожное полотно, пострадавшее из-за инцидента на участке в Симферопольском районе, восстановлено. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение", - написал политик в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его информации грузовые и пассажирские перевозки в полном объеме возобновятся к утру пятницы, 19 мая.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма на железной дороге случилось ЧП - с рельсов сошли вагоны.
Власти региона пообещали после случившегося усилить безопасность на транспорте.
Утром 18 мая на перегоне Симферополь-Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Комментируя случившееся, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Сообщается, что повреждено до 150 метров дорожного полотна, сейчас рабочие активно восстанавливают пути.
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