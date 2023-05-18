https://crimea.ria.ru/20230518/tekhnicheskoe-dvizhenie-vosstanovleno--aksenov-o-remonte-putey-posle-chp-1128813563.html

Техническое движение восстановлено – Аксенов о ремонте путей после ЧП

Техническое движение восстановлено – Аксенов о ремонте путей после ЧП - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Техническое движение восстановлено – Аксенов о ремонте путей после ЧП

Железнодорожное полотно, пострадавшее из-за инцидента на участке в Симферопольском районе, восстановлено. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T20:06

2023-05-18T20:06

2023-05-18T20:06

сергей аксенов

железные дороги крыма

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крымская железная дорога (кжд)

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Железнодорожное полотно, пострадавшее из-за инцидента на участке в Симферопольском районе, восстановлено. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Кроме того, по его информации грузовые и пассажирские перевозки в полном объеме возобновятся к утру пятницы, 19 мая.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма на железной дороге случилось ЧП - с рельсов сошли вагоны.Власти региона пообещали после случившегося усилить безопасность на транспорте.Утром 18 мая на перегоне Симферополь-Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Комментируя случившееся, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Сообщается, что повреждено до 150 метров дорожного полотна, сейчас рабочие активно восстанавливают пути.Читайте также на РИА Новости Крым:Расписание поезда из Петербурга в Севастополь изменитсяПочему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатораВ мае Севастополь и Мурманск свяжет железнодорожное сообщение

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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