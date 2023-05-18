https://crimea.ria.ru/20230518/poezd-sevastopol--sankt-peterburg-otpravilsya-iz-simferopolya-1128813058.html

Поезд Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Симферополя

Поезд Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Симферополя - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Поезд Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Симферополя

Поезд на Санкт-Петербург, задержанный из-за ЧП на железной дороге, был отправлен на два часа позже расписания. Об этом сообщили в КЖД. РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T19:41

2023-05-18T19:41

2023-05-18T19:41

чп на железной дороге под симферополем

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Поезд на Санкт-Петербург, задержанный из-за ЧП на железной дороге, был отправлен на два часа позже расписания. Об этом сообщили в КЖД.Уточняется, что по расписанию поезд должен был отправиться из Севастополя в 17:15. Но из-за остановки движения поездов на участке Севастополь – Симферополь дирекция предприятия решила отправить поезд со станции Симферополь. Состав в Симферополе сформировали из резервных вагонов.Как пояснили в пресс-службе, пассажиры из Севастополя добирались в Симферополь на заказных автобусах. В общей сложности было четыре автобуса, они доставили к поезду 112 пассажиров. Кроме того, часть пассажиров добрались в крымскую столицу на личных автомобилях.Об изменения в расписании пассажирам поезда сообщили по телефону, им также отправляли смс-сообщений, кроме того, информация была опубликована на официальном сайте КЖД.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма на железной дороге случилось ЧП - с рельсов сошли вагоны.Власти региона пообещали после случившегося усилить безопасность на транспорте.Утром 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда.В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Комментируя случившееся, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инцидент связан с вмешательством посторонних, уточняло ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). Сообщается, что повреждено до 150 метров дорожного полотна, сейчас рабочие активно восстанавливают пути.Читайте также на РИА Новости Крым:Расписание поезда из Петербурга в Севастополь изменитсяПочему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатораВ мае Севастополь и Мурманск свяжет железнодорожное сообщение

https://crimea.ria.ru/20230518/bilety-iz-kryma-v-sankt-peterburg--prodazhi-otkryty-do-12-avgusta-1128810749.html

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