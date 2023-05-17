https://crimea.ria.ru/20230517/zhitel-simferopolya-predstanet-pered-sudom-za-nasilie-nad-docheryu-1128767590.html

Житель Симферополя предстанет перед судом за насилие над дочерью

Житель Симферополя предстанет перед судом за насилие над дочерью - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Житель Симферополя предстанет перед судом за насилие над дочерью

51-летний житель Симферополя предстанет перед судом за совершение половых преступлений против несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба крымского РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T09:42

2023-05-17T09:42

2023-05-17T09:49

крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

закон и право

общество

дети

симферополь

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396506_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ca7c48e4662ab960a4ff2ec336eef68e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. 51-летний житель Симферополя предстанет перед судом за совершение половых преступлений против несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.По данным следствия, с марта 2019 по май 2022 года мужчина в период редких встреч со своей малолетней дочерью, проживавшей на тот момент отдельно со своей матерью, в нетрезвом состоянии совершал в отношении нее преступления сексуального характера. Только спустя время девочка рассказала бабушке об этом, после чего информация была передана правоохранителям.Злоумышленник заключен под стражу. Следователи собрали доказательную базу и провели необходимые экспертизы, расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.Ранее в Феодосии 37-летнего педофила-эксгибициониста приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении действий сексуального характера и развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетних.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии педофил-эксгибиционист получил 8 лет тюрьмыВ Крыму гражданин Таджикистана сядет на 5,5 лет за попытку изнасилованияНасиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судом

https://crimea.ria.ru/20230411/sevastopolets-poluchil-7-let-kolonii-za-sovraschenie-pyatiletney-devochki-1128121935.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, закон и право, общество, дети, симферополь, новости крыма