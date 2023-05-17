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Житель Симферополя предстанет перед судом за насилие над дочерью - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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Житель Симферополя предстанет перед судом за насилие над дочерью
Житель Симферополя предстанет перед судом за насилие над дочерью - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Житель Симферополя предстанет перед судом за насилие над дочерью
51-летний житель Симферополя предстанет перед судом за совершение половых преступлений против несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба крымского РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T09:42
2023-05-17T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. 51-летний житель Симферополя предстанет перед судом за совершение половых преступлений против несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.По данным следствия, с марта 2019 по май 2022 года мужчина в период редких встреч со своей малолетней дочерью, проживавшей на тот момент отдельно со своей матерью, в нетрезвом состоянии совершал в отношении нее преступления сексуального характера. Только спустя время девочка рассказала бабушке об этом, после чего информация была передана правоохранителям.Злоумышленник заключен под стражу. Следователи собрали доказательную базу и провели необходимые экспертизы, расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.Ранее в Феодосии 37-летнего педофила-эксгибициониста приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении действий сексуального характера и развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетних.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии педофил-эксгибиционист получил 8 лет тюрьмыВ Крыму гражданин Таджикистана сядет на 5,5 лет за попытку изнасилованияНасиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судом
https://crimea.ria.ru/20230411/sevastopolets-poluchil-7-let-kolonii-za-sovraschenie-pyatiletney-devochki-1128121935.html
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крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, закон и право, общество, дети, симферополь, новости крыма
Житель Симферополя предстанет перед судом за насилие над дочерью

Следком: житель Симферополя предстанет перед судом за изнасилование дочери

09:42 17.05.2023 (обновлено: 09:49 17.05.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. 51-летний житель Симферополя предстанет перед судом за совершение половых преступлений против несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.
По данным следствия, с марта 2019 по май 2022 года мужчина в период редких встреч со своей малолетней дочерью, проживавшей на тот момент отдельно со своей матерью, в нетрезвом состоянии совершал в отношении нее преступления сексуального характера. Только спустя время девочка рассказала бабушке об этом, после чего информация была передана правоохранителям.
"Под грузом собранных доказательств мужчина признался в серии половых преступлений в отношении своей дочери, совершаемых с ее 12-летия и до достижения 15 лет", - говорится в сообщении.
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Ранее в Феодосии 37-летнего педофила-эксгибициониста приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении действий сексуального характера и развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетних.
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КрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияЗакон и правоОбществодетиСимферопольНовости Крыма
 
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