https://crimea.ria.ru/20230516/v-krymu-otvetili-zelenskomu-na-slova-o-razrukhe-na-poluostrove-1128764706.html

В Крыму ответили Зеленскому на слова о разрухе на полуострове

В Крыму ответили Зеленскому на слова о разрухе на полуострове - РИА Новости Крым, 16.05.2023

В Крыму ответили Зеленскому на слова о разрухе на полуострове

"Ему лечиться надо", "он врет", "Зеленский хочет все уничтожить, а не восстановить" - это самые мягкие выражения, в которых симферопольцы и гости крымской... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T20:21

2023-05-16T20:21

2023-05-16T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. "Ему лечиться надо", "он врет", "Зеленский хочет все уничтожить, а не восстановить" - это самые мягкие выражения, в которых симферопольцы и гости крымской столицы выразили свое отношение к недавним заявлениям украинского президента.Корреспондент РИА Новости Крым спрашивал у людей на улицах крымской столицы, как они относятся к словам Зеленского о том, что на полуострове полная разруха и после "освобождения" его придется полностью восстанавливать.Что ответили крымчане - смотрите на видео РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: последует ли что-то за заявлениями КиеваАксенов: Крым стал фетишем для современных нацистовКак Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы Киева

https://crimea.ria.ru/20230516/razrukha-v-golove-nash-otvet-na-lozh-zelenskogo-o-kryme--1128762083.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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