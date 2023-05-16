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В Крыму ответили Зеленскому на слова о разрухе на полуострове - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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В Крыму ответили Зеленскому на слова о разрухе на полуострове
В Крыму ответили Зеленскому на слова о разрухе на полуострове - РИА Новости Крым, 16.05.2023
В Крыму ответили Зеленскому на слова о разрухе на полуострове
"Ему лечиться надо", "он врет", "Зеленский хочет все уничтожить, а не восстановить" - это самые мягкие выражения, в которых симферопольцы и гости крымской... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T20:21
2023-05-16T20:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. "Ему лечиться надо", "он врет", "Зеленский хочет все уничтожить, а не восстановить" - это самые мягкие выражения, в которых симферопольцы и гости крымской столицы выразили свое отношение к недавним заявлениям украинского президента.Корреспондент РИА Новости Крым спрашивал у людей на улицах крымской столицы, как они относятся к словам Зеленского о том, что на полуострове полная разруха и после "освобождения" его придется полностью восстанавливать.Что ответили крымчане - смотрите на видео РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: последует ли что-то за заявлениями КиеваАксенов: Крым стал фетишем для современных нацистовКак Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы Киева
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владимир зеленский (президент украины), крым, украина, опрос, видео, риа новости крым, политика, мнения
В Крыму ответили Зеленскому на слова о разрухе на полуострове

"Ему лечиться надо": крымчане ответили Зеленскому на ложь о Крыме

20:21 16.05.2023 (обновлено: 20:26 16.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. "Ему лечиться надо", "он врет", "Зеленский хочет все уничтожить, а не восстановить" - это самые мягкие выражения, в которых симферопольцы и гости крымской столицы выразили свое отношение к недавним заявлениям украинского президента.
Корреспондент РИА Новости Крым спрашивал у людей на улицах крымской столицы, как они относятся к словам Зеленского о том, что на полуострове полная разруха и после "освобождения" его придется полностью восстанавливать.
Что ответили крымчане - смотрите на видео РИА Новости Крым.
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