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В Крыму жестко ответили Зеленскому на слова о полуострове
В Крыму жестко ответили Зеленскому на слова о полуострове - РИА Новости Крым, 16.05.2023
В Крыму жестко ответили Зеленскому на слова о полуострове
Слова президента Украины Владимира Зеленского о состоянии дел в Крыму являются наглой ложью, весь 23-летний период нахождения под юрисдикцией Киева полуостров... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T11:43
2023-05-16T11:43
2023-05-16T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Слова президента Украины Владимира Зеленского о состоянии дел в Крыму являются наглой ложью, весь 23-летний период нахождения под юрисдикцией Киева полуостров только деградировал. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России.Глава парламента республики также прокомментировал визит Зеленского в Ватикан и вручение ему международной премии имени Карла Великого."Они (европейские политики – ред.) там все окончательно сошли с ума. Получается очень символично: Европа сделала колоссальный прыжок от Карла Великого до политического карлика. Так сказать, начало и конец. Но мы живем в таком мире, что никто этого символизма и не замечает", – отметил он.Константинов также обратил внимание на то, что во время речи Зеленского врученная ему награда упала на пол с трибуны. По мнению политика, это является очень символичным.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССРКамеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО ДаниловаМедведев жестко ответил на заявления Зеленского о "возвращении Крыма"
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владимир зеленский (президент украины), крым, государственный совет рк (госсовет), политика, украина, россия, общество, новости, новости крыма
В Крыму жестко ответили Зеленскому на слова о полуострове
Константинов: как Украина способна "восстановить" Крым, мы убедились на протяжении 23 лет
11:43 16.05.2023 (обновлено: 11:44 16.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Слова президента Украины Владимира Зеленского о состоянии дел в Крыму являются наглой ложью, весь 23-летний период нахождения под юрисдикцией Киева полуостров только деградировал. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России.
"Негодяй и лжец рассказывает о том, что в Крыму ничего нет: ни туристов, ни развития, что Украине придется все это долго восстанавливать. Как они это "восстанавливали" в украинский период, мы очень хорошо на себе испытали. Четверть века сидели под ними, находясь в условиях деградации, и вышли из нее только после возвращения в Россию. Это настолько очевидно, что не нуждается в каких-то доказательствах, особенно такому типу", - сказал Константинов на заседании президиума Госсовета РК.
Глава парламента республики также прокомментировал визит Зеленского в Ватикан и вручение ему международной премии имени Карла Великого.
"Они (европейские политики – ред.) там все окончательно сошли с ума. Получается очень символично: Европа сделала колоссальный прыжок от Карла Великого до политического карлика. Так сказать, начало и конец. Но мы живем в таком мире, что никто этого символизма и не замечает", – отметил он.
Константинов также обратил внимание на то, что во время речи Зеленского врученная ему награда упала на пол с трибуны. По мнению политика, это является очень символичным.
"Мы очень хорошо знаем по украинскому периоду, к чему потом приводят падения всех этих символов. Европейской тусовке надо бы задуматься", - заключил председатель Госсовета Крыма.
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