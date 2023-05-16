https://crimea.ria.ru/20230516/v-krymu-zhestko-otvetili-zelenskomu-na-slova-o-poluostrove-1128745924.html

В Крыму жестко ответили Зеленскому на слова о полуострове

В Крыму жестко ответили Зеленскому на слова о полуострове - РИА Новости Крым, 16.05.2023

В Крыму жестко ответили Зеленскому на слова о полуострове

Слова президента Украины Владимира Зеленского о состоянии дел в Крыму являются наглой ложью, весь 23-летний период нахождения под юрисдикцией Киева полуостров... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T11:43

2023-05-16T11:43

2023-05-16T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Слова президента Украины Владимира Зеленского о состоянии дел в Крыму являются наглой ложью, весь 23-летний период нахождения под юрисдикцией Киева полуостров только деградировал. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России.Глава парламента республики также прокомментировал визит Зеленского в Ватикан и вручение ему международной премии имени Карла Великого."Они (европейские политики – ред.) там все окончательно сошли с ума. Получается очень символично: Европа сделала колоссальный прыжок от Карла Великого до политического карлика. Так сказать, начало и конец. Но мы живем в таком мире, что никто этого символизма и не замечает", – отметил он.Константинов также обратил внимание на то, что во время речи Зеленского врученная ему награда упала на пол с трибуны. По мнению политика, это является очень символичным.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССРКамеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО ДаниловаМедведев жестко ответил на заявления Зеленского о "возвращении Крыма"

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2023

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владимир зеленский (президент украины), крым, государственный совет рк (госсовет), политика, украина, россия, общество, новости, новости крыма