https://crimea.ria.ru/20230516/nad-kurskoy-oblastyu-sbity-i-vzorvalis-dva-drona-kamikadze-1128764514.html

Над Курской областью сбиты и взорвались два дрона-камикадзе

Над Курской областью сбиты и взорвались два дрона-камикадзе - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Над Курской областью сбиты и взорвались два дрона-камикадзе

Российские пограничники сбили украинские дроны-камикадзе на границе с Курской областью. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T19:58

2023-05-16T19:58

2023-05-16T19:58

беспилотник (дрон)

всу (вооруженные силы украины)

роман старовойт

обстрелы курской области

курская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российские пограничники сбили украинские дроны-камикадзе на границе с Курской областью. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт. По его данным, оба беспилотника при падении взорвались. Пострадавших и серьезных разрушений нет, осколки повредили только стоящий рядом экскаватор.Накануне около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, в данном случае также обошлось без пострадавших. 10 мая в Суджанском районе области украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей. А 11 мая украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского садаВСУ атаковали Брянскую и Курскую области

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, обстрелы курской области, курская область, новости