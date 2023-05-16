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Над Курской областью сбиты и взорвались два дрона-камикадзе
Над Курской областью сбиты и взорвались два дрона-камикадзе - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Над Курской областью сбиты и взорвались два дрона-камикадзе
Российские пограничники сбили украинские дроны-камикадзе на границе с Курской областью. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T19:58
2023-05-16T19:58
2023-05-16T19:58
беспилотник (дрон)
всу (вооруженные силы украины)
роман старовойт
обстрелы курской области
курская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российские пограничники сбили украинские дроны-камикадзе на границе с Курской областью. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт. По его данным, оба беспилотника при падении взорвались. Пострадавших и серьезных разрушений нет, осколки повредили только стоящий рядом экскаватор.Накануне около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, в данном случае также обошлось без пострадавших. 10 мая в Суджанском районе области украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей. А 11 мая украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского садаВСУ атаковали Брянскую и Курскую области
курская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, обстрелы курской области, курская область, новости
Над Курской областью сбиты и взорвались два дрона-камикадзе
Губернатор Старовойт: два дрона-камикадзе сбиты на границе с Курской областью