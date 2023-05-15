https://crimea.ria.ru/20230515/zemletryasenie-proizoshlo-vozle-tuapse-1128721386.html

Землетрясение произошло возле Туапсе

Землетрясение произошло возле Туапсе - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Землетрясение произошло возле Туапсе

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в понедельник рано утром в Черном море возле Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T09:01

2023-05-15T09:01

2023-05-15T09:15

краснодарский край

землетрясение

новости

кубань

происшествия

туапсе

черное море

курилы

тихий океан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в понедельник рано утром в Черном море возле Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Подземные толчки зафиксированы в 04.10. По данным геофизической службы "Обнинск", в километре к югу от города Туапсе на глубине 5 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,2. Интенсивность - 2 балла.Еще одно землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил. По информации Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в Тихом океане в 50 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 102 километра. Данных о пострадавших или разрушениях нет.Как сообщалось, накануне три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в акватории Тихого океана возле полуострова Камчатка. В населенных пунктах толчки не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных районов края от граждан не поступали.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные толчки: трясет Камчатку и остров Фиджи - что известноНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"

https://crimea.ria.ru/20230512/zemletryasenie-v-yaponii-postradali-lyudi-est-ugroza-kamnepada-i-opolzney-1128683114.html

краснодарский край

кубань

туапсе

черное море

курилы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, землетрясение, новости, кубань, происшествия, туапсе, черное море, курилы, тихий океан