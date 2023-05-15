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Землетрясение произошло возле Туапсе - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Землетрясение произошло возле Туапсе
Землетрясение произошло возле Туапсе - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Землетрясение произошло возле Туапсе
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в понедельник рано утром в Черном море возле Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T09:01
2023-05-15T09:15
краснодарский край
землетрясение
новости
кубань
происшествия
туапсе
черное море
курилы
тихий океан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в понедельник рано утром в Черном море возле Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Подземные толчки зафиксированы в 04.10. По данным геофизической службы "Обнинск", в километре к югу от города Туапсе на глубине 5 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,2. Интенсивность - 2 балла.Еще одно землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил. По информации Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в Тихом океане в 50 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 102 километра. Данных о пострадавших или разрушениях нет.Как сообщалось, накануне три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в акватории Тихого океана возле полуострова Камчатка. В населенных пунктах толчки не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных районов края от граждан не поступали.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные толчки: трясет Камчатку и остров Фиджи - что известноНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
https://crimea.ria.ru/20230512/zemletryasenie-v-yaponii-postradali-lyudi-est-ugroza-kamnepada-i-opolzney-1128683114.html
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краснодарский край, землетрясение, новости, кубань, происшествия, туапсе, черное море, курилы, тихий океан
Землетрясение произошло возле Туапсе

В Туапсе в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,2

09:01 15.05.2023 (обновлено: 09:15 15.05.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в понедельник рано утром в Черном море возле Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Подземные толчки зафиксированы в 04.10. По данным геофизической службы "Обнинск", в километре к югу от города Туапсе на глубине 5 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,2. Интенсивность - 2 балла.
"Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Информации о жертвах и разрушениях нет", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
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Еще одно землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил. По информации Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в Тихом океане в 50 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 102 километра. Данных о пострадавших или разрушениях нет.
Как сообщалось, накануне три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в акватории Тихого океана возле полуострова Камчатка. В населенных пунктах толчки не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных районов края от граждан не поступали.
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